La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles, en su reunión con la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, celebrada en la Real Casa de Correos. Comunidad de Madrid

Madrid cifra en 750.000 € las consecuencias de la acampada de Sol en el Metro por la limpieza y la pérdida de viajeros

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid cuantifica en más de 750.000 euros el impacto económico en Metro por la acampada en la Puerta del Sol, debido al refuerzo de seguridad, limpieza y la pérdida de 494.000 viajeros. El Gobierno regional reclamará formalmente estos costes a la Delegación del Gobierno mediante un procedimiento de responsabilidad patrimonial. La ocupación de la plaza duró 38 días y provocó pérdidas de más de 30 millones de euros en los comercios de la zona antes de su desalojo por las fuerzas de seguridad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, tras una intervención policial que concluyó con dos detenidos y 334 personas desalojadas.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha dado a conocer que el coste económico en el Metro de Madrid por la acampada en la Puerta del Sol es superior a 750.000 euros, "teniendo en cuenta el refuerzo de seguridad y limpieza principalmente".

Además, ha informado de que han contabilizado 494.000 viajeros menos. Así lo ha hecho público en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde la Real Casa de Correos, este miércoles.

Por su parte, la Comunidad de Madrid iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno "los gastos en los que ha incurrido tras la acampada ilegal" en la Puerta del Sol, que se desalojó finalmente este martes.

La parada de Metro de Sol se encontraba en el subsuelo de donde se asentaron los manifestantes para acampar en la plaza del Kilómetro 0.

Según ha señalado García Martín, la Puerta del Sol ha estado "secuestrada" durante 38 días, por lo que se ha analizado el "impacto negativo" que ha tenido en los comercios, con pérdidas superiores a los 30 millones y que "han amenazado al empleo".

La Puerta del Sol vuelve poco a poco a la normalidad después de que la Policía Nacional y la Municipal de Madrid desalojaran la pasada madrugada a las cerca de 300 personas que aún permanecían en la acampada y que los servicios de limpieza hayan realizado labores de retirada de residuos.

Desde el pasado 26 de septiembre este espacio se había convertido en un punto de protesta contra el problema de la vivienda que estalló tras el desahucio de Maricarmen Abascal -la anciana de 87 años que fallecería días después en el Hospital Gregorio Marañón-.

Reunión con la nueva delegada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy un encuentro institucional en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, para abordar asuntos que afectan a ambas administraciones, un día después del desalojo de la acampada ilegal en la Puerta del Sol.

Precisamente sobre este asunto, la jefa del Ejecutivo autonómico manifestó ayer su agradecimiento a Trinidad, así como a todos los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Municipal, que participaron en esta tarea tras 38 días de ocupación de una de las plazas más emblemáticas de la capital, actuación que se saldó con un balance de dos detenidos y 334 personas desalojadas.