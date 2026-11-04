Ayuso levanta ya la Ciudad de la Salud: 550.000 m2, más camas, campus y un Centro Integral de Cáncer Pediátrico

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid invierte 1.000 millones de euros en la Ciudad de la Salud, un campus biosanitario de más de 550.000 m² cuya finalización total está prevista para 2032. El nuevo complejo unificará las futuras instalaciones del Hospital de La Paz con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el centro de investigación IdiPAZ. El centro hospitalario dispondrá de 1.140 camas, 49 quirófanos, 692 plazas para usuarios y un pionero Centro Integral de Cáncer Pediátrico. Las actuaciones previas y las obras de la unidad de protonterapia para tratamientos oncológicos avanzados ya han comenzado.

Avanzan según lo previsto las obras de la Ciudad de la Salud, el mayor campus biosanitario de Europa que albergará al Hospital de la Paz y a la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Las obras, con una inversión de 1.000 millones de euros detrás, finalizarán en el año 2032.

De cara a los presupuestos de 2027, la Comunidad de Madrid ha anunciado que se invertirán casi 374 millones de euros en la construcción y mejora de los hospitales de la región. Entre ellos se encuentran, principalmente, la nueva Ciudad de la Salud, y la mejora de hospitales como el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos o el 12 de Octubre, entre otros.

Las obras se encuentran en este momento en la fase 0, y se están ejecutando las demoliciones previas del antiguo punto limpio y edificios auxiliares y la construcción del edificio industrial y la galería de instalaciones que centralizarán la energía del complejo.

En la unidad de protonterapia ha arrancado la construcción del búnker y el edificio de soporte para este tratamiento oncológico avanzado, con plazos de ejecución que avanzan entre 2026 y 2027.

Más adelante, durante las fases 1 y 2 del proyecto, demolerá el hospital general y las Urgencias actuales. Estos se reubicarán en los nuevos edificios que se construirán. Así, el complejo contará con un nuevo hospital de adultos. Mientras que el edificio Urgencias englobará, en espacios independientes, la atención general, la pediátrica y la materno-infantil.

Tras la finalización de estas fases, la última parte del proyecto será la construcción de las nuevas instalaciones de investigación y docencia. Las obras se alargarán hasta el año 2032, aunque se estima de manera inicial que el nuevo hospital empiece a funcionar antes de esta fecha.

1.000 millones de inversión

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en 2024 la creación de la Ciudad de la Salud, una iniciativa que cuenta con una inversión del Ejecutivo autonómico de 1.000 millones de euros, que ofrecerá más de 550.000 metros cuadrados de superficie albergando las futuras instalaciones del Hospital de La Paz y la Facultad de Medicina de la UAM.

El complejo conservará su ubicación estratégica en el corazón de la capital, junto a la zona de negocios de las cinco torres, y el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, con una extensa red de comunicaciones y servicios.

El futuro hospital continuará manteniendo su estatus como uno de los mejores centros hospitalarios de Europa, gracias a su especialización, innovación y unidades de referencia. Dispondrá de 1.140 camas,128 más que ahora, y se podrán incrementar con otras 218 de reserva en caso de posibles incrementos de demanda.

Contará, asimismo, con 49 quirófanos, incluyendo híbridos y con asistencia robótica para operaciones menos invasivas y de gran precisión, y 692 plazas para usuarios, 243 de hospital de Día, 194 de UCI, y 255 de urgencias.

Dentro de la futura Ciudad de la Salud también estará un campus biosanitario único, a partir de la ampliación del actual IdiPAZ (Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz). De esta manera, se integrarán en un mismo espacio la asistencia sanitaria de primer nivel, la investigación biomédica y clínica y la docencia.

Por su parte, las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina de la UAM estarán dotadas con los mejores equipamientos para impartir los grados de Medicina y Enfermería, además de otras disciplinas como Ingeniería Biomédica, Bioquímica, Nutrición Humana y Dietética.

La Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid también albergará un Centro Integral de Cáncer Pediátrico, en el que se abordará de manera integral e individualizada el diagnóstico y tratamiento de los pacientes tanto de los más pequeños como adolescentes.