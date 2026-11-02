Ayuso contrapone su programa a la huelga educativa: aprueba "nuevo récord en becas al estudio" y la bajada de ratios

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LO ESENCIAL Las claves El Proyecto de Presupuestos de 2027 destina un récord de 283,8 millones de euros a becas y ayudas al estudio, un 10,6% más que el ejercicio anterior. El presupuesto de la Consejería de Educación crecerá un 11,2% hasta alcanzar los 7.740,3 millones de euros, representando el 23,5% del total regional. Se ampliará la bajada de ratios a 20 alumnos por aula en 3º de Primaria y se incorporarán cerca de 1.000 nuevos docentes a la ense!1anza pública. Las universidades públicas recibir!1n un presupuesto histórico de 1.420,1 millones de euros tras un incremento adicional de 180,5 millones.

Ayuso puede presumir de aprobar el mayor récord de becas y ayudas al estudio de su mandato, con 283,8 millones de euros, un 10,6% más que en el ejercicio anterior, según se recoge en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027 aprobado este viernes.

Dentro de la subida, destaca un incremento significativo en el programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros, del que durante este curso ya se benefician las familias de más de 520.000 alumnos madrileños.

El presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de un 11,2% en 2027 para alcanzar los 7.740,3 millones, 780,7 más que en el pasado ejercicio.

Este presupuesto ocupa un 23,5% del total de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para este periodo, ocupando la segunda posición entre las consejerías con mayor dotación, solo por detrás de Sanidad.

Educación Infantil, Primaria y Especial recibirán 1.509,9 millones, 130,4 más que este año, con una subida del 9,5%, mientras que Secundaria y Formación Profesional crecen hasta los 1.702,9 millones, 174,5 millones más que en 2026, un 11,4% más.

Las escuelas infantiles de gestión directa tendrán 104,3 millones, lo que equivale a una subida del 7,8%, mientras que la inversión en los de gestión indirecta aumenta un 14% en 2027.

En lo referente a las universidades, se materializa el acuerdo alcanzado con los rectores de los seis centros públicos de la Comunidad a principios de año, con 180,5 millones de euros adicionales que elevan el presupuesto destinado a estas instituciones hasta los 1.420,1 millones de euros, el mayor de su historia.

Además, la Comunidad de Madrid continuará con la bajada de ratios de alumnos en las aulas. Una vez completada en el segundo ciclo de Infantil y en la ESO, se amplía esta medida a 3º de Primaria el próximo curso, con una reducción de 25 a 20 escolares por clase. Además, se ha anunciado la incorporación de cerca de 1.000 nuevos docentes a la enseñanza pública.

Investigación y desarrollo

El Gobierno madrileño incrementará el próximo año un 9,2% su presupuesto en I+D, con 16,6 millones de euros adicionales, con el objetivo de reforzar la atracción de talento en este campo, la innovación y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Esta apuesta vendrá avalada por el despliegue de las medidas incluidas en el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT) y el proyecto de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Comunidad de Madrid, que sustituirá al actual texto, vigente desde 1998.

También elevará en un 19,4% la cuantía económica destinada a la construcción, ampliación y mejora de infraestructuras educativas, llegando a los 136,4 millones de euros.

Esta cantidad, además de mantener las actuaciones de construcción y ampliación de instalaciones educativas, permitirá el arranque del plan para mejorar la climatización y accesibilidad de los centros públicos, en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 1.240 millones de euros los próximos 10 años.