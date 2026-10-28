Pilar Trinidad, de investigar el Master de Cifuentes en la URJC a ser la nueva delegada del Gobierno en Madrid

Su antecesor, Francisco Martín, dimitió tras quedar fuera de las listas del PSOE para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su etapa en la URJC participó en la investigación interna del caso del máster de Cristina Cifuentes y declaró como testigo en el proceso.

Trinidad era hasta ahora subdelegada del Gobierno y cuenta con una amplia trayectoria académica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y en la Administración central.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Pilar Trinidad Núñez como nueva delegada del Gobierno en Madrid en sustitución de Francisco Martín.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Pilar Trinidad Núñez como nueva delegada del Gobierno en Madrid, tras la salida de Francisco Martín.

Hasta ahora subdelegada desde diciembre de 2023, asumirá la representación del Ejecutivo central en la Comunidad tras la salida de Francisco Martín, que presentó su dimisión el pasado domingo al quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Trinidad cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito universitario y en la Administración pública. Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura, donde obtuvo el premio extraordinario de Doctorado en 2001, fue profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En esta institución desempeñó distintos puestos de responsabilidad, entre ellos los de vicerrectora de Relaciones Internacionales, jefa de la Inspección de Servicios y secretaria general.

Precisamente, durante su etapa en la universidad madrileña participó en la investigación interna del caso del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y llegó a declarar como testigo en el caso que terminó con la dimisión de Cifuentes.

Su trayectoria en la URJC también aparece vinculada a la información publicada por The Objective sobre los acuerdos entre la institución académica y empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Trinidad ocupaba la Secretaría General de la Universidad Rey Juan Carlos cuando se tramitaron actuaciones relacionadas con un programa de formación financiado con fondos europeos y en el que participaban empresas de Barrabés.

Entre sus responsabilidades figuraba también la secretaría de la Comisión de Enseñanzas Propias, encargada de certificar la aprobación de este tipo de cursos.

Su trayectoria

Antes de incorporarse a la Delegación del Gobierno, Trinidad trabajó en distintos organismos de la Administración central. Entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 fue consejera técnica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

También ejerció como asesora jurídica en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2005 y 2009.

Su nombramiento se produce tras la salida de Francisco Martín, que ocupaba la Delegación del Gobierno desde marzo de 2023. Durante su mandato mantuvo varios enfrentamientos con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y con el Ayuntamiento de Madrid, especialmente por la gestión de las protestas y la acampada de la Puerta del Sol.

Martín anunció su marcha después de conocer que no formaría parte de las listas socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En su despedida pública, agradeció la confianza depositada en él y reconoció haber cometido errores durante su etapa en el cargo, aunque defendió su gestión y el proyecto político al que ha pertenecido.

Con la designación de Trinidad, el Gobierno sitúa al frente de su representación en Madrid a una responsable que ya formaba parte de su estructura territorial y que cuenta con experiencia tanto en la gestión universitaria por su trayectoria en la URJC, como en diferentes departamentos ministeriales.