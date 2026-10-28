Madrid sigue ampliando el Metro: finalizará en 2027 el túnel de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde Casal

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid finalizará en 2027 el túnel de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal e iniciará las obras del tramo norte de la Gran Diagonal. El presupuesto asignado a la red de transporte superará los 705 millones de euros, incluyendo expansiones en las líneas L1, L5, L10 y L11, además de la automatización de la Línea 6. El Consorcio Regional de Transportes dispondrá de 2.114 millones de euros y tramitará la adjudicación del nuevo Mapa Concesional de autobuses interurbanos por casi 11.000 millones. Se invertirán más de 38 millones de euros en obras en carreteras autonómicas como la M-607, la M-121 y actuaciones en la M-203 y la M-501.

La Comunidad de Madrid finalizará en 2027 el túnel de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal e iniciará la construcción del tramo norte de la futura Gran Diagonal, que conectará el suroeste y el noreste de la capital. Ambas intervenciones están previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo año, que destina 3.374,4 millones de euros a Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

De esta cantidad, más de 705 millones se dedicarán a la red de transporte, un +26,2% más que el año anterior. Buena parte financiará nuevos kilómetros de Metro, con la ampliación de la L11 y la prolongación de la L5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ambas en marcha. También comenzará la tramitación de las extensiones de la L1 a Las Tablas y Madrid Nuevo Norte, así como de la L10 y la L11 hacia Móstoles y Leganés, en el barrio de Poza del Agua.

En paralelo, continuará la construcción de los intercambiadores de Conde de Casal y Alcalá de Henares y el proceso de automatización de la Circular, que permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia de paso de los trenes en la línea más utilizada por los viajeros.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) prevé alcanzar casi 1.800 millones de viajes en el conjunto del transporte público y contará en 2027 con un presupuesto de 2.114 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior. La Comunidad de Madrid aportará más de 1.700 millones, un 8% más, que representarán más del 80% de la financiación pública.

Además de la prestación del servicio, este organismo elaborará el Plan Estratégico de Infraestructuras y Servicios de Transporte Colectivo 2027/42 y continuará con el desarrollo del nuevo centro de gestión (CITRAM) y la implantación de un sistema que vinculará los billetes y abonos a una cuenta digital del usuario (ABT).

En 2027 se tramitará la adjudicación del nuevo Mapa Concesional de autobuses interurbanos, con una inversión prevista cercana a los 11.000 millones de euros. Esta iniciativa contempla la renovación de la flota y la adaptación de las líneas y frecuencias a las necesidades de los viajeros.

Mejoras en las carreteras

Por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales contempla 38,4 millones para la construcción de carreteras autonómicas, cerca de un 10% más que en 2026. De esta forma, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras continuará los trabajos en la M-607, la Autopista Madrileña del Sureste, la duplicación de la M-121 desde Alcalá de Henares o la conexión de Getafe con la M-301 en Perales del Río.

A estos proyectos, que junto con las actuaciones de conservación y mejora de vías superan los 108 millones de inversión, se sumarán a lo largo de 2027 los estudios para avanzar en otros compromisos anunciados en el último Debate del Estado de la Región, como concluir la M-203 y desdoblar la M-501, también conocida como carretera de los pantanos, para mejorar la movilidad en los municipios de la Sierra Oeste.