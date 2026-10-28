Madrid activa los hospitales de La Paz, Getafe y el 12 de Octubre para atender a los heridos del accidente de AVE de Toledo

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid activa los hospitales de La Paz, Getafe y el 12 de Octubre para atender a las víctimas del accidente de AVE en Toledo. El SERMAS pone a disposición un total de 922 camas hospitalarias y el SUMMA 112 despliega un puesto sanitario avanzado en el lugar del siniestro. El dispositivo de emergencias ha movilizado helicópteros, ambulancias, unidades de soporte vital avanzado y equipos de catástrofes. Se ha reforzado la atención en la estación de Atocha con psicólogos, supervisores de guardia y vehículos de intervención rápida.

La Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, Getafe y 12 de Octubre para atender a los heridos en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Además, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) dispone de 922 camas para hacer frente a cualquier necesidad asistencial derivada del siniestro. Además, pone a disposición 922 camas del Servicio Madrileño de Salud para cualquier contingencia.

El dispositivo sanitario, coordinado a través del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), ha movilizado un puesto sanitario avanzado en el lugar del accidente, donde ya se ha atendido a nueve personas. Dos de ellas han sido trasladadas a Madrid para recibir atención médica.

Entre los recursos desplegados figuran un helicóptero, diez ambulancias de soporte vital básico, dos unidades de soporte vital avanzado (UVIs), un vehículo logístico y otro con capacidad para ocho pasajeros. También se ha activado el equipo de catástrofes y la unidad de coordinación para organizar la respuesta sanitaria.

Además, la Comunidad mantiene preparados otros recursos por si fuera necesario ampliar el dispositivo. En concreto, están prevenidos 12 vehículos de transporte programado y seis ambulancias de soporte vital básico de Cruz Roja.

Refuerzo Atocha

La respuesta sanitaria también se ha extendido a la estación de Atocha, en Madrid, donde la Comunidad ha desplegado dos psicólogos, un supervisor de guardia y 17 vehículos de intervención rápida.

A estos recursos se suman una unidad médica de atención domiciliaria y una unidad de enfermería de atención domiciliaria para reforzar la asistencia en caso de que sea necesario.