La foto más reciente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Ayuso cancela su agenda por el accidente de tren en Toledo y pospone la presentación de sus Presupuestos de 2027

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento cancelan su agenda institucional y posponen la aprobación de los Presupuestos de 2027 tras el accidente de tren en Urda (Toledo). Un choque por alcance entre un AVE de Renfe y un tren Iryo provoca al menos 46 fallecidos y varios vagones descarrilados. Servicios de emergencia de Madrid, incluidos Bomberos, Summa 112 y Samur, se despliegan para ayudar en los rescates y en la atención a las víctimas. Sanidad pone a disposición su red de hospitales, activa atención psicosocial en la estación de Atocha y pide donaciones urgentes de sangre.

La Comunidad de Madrid cancela toda la agenda de gobierno prevista para este miércoles tras el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo, ha informado desde el Ejecutivo regional en un comunicado.

Por el momento, Castilla-La Mancha confirma al menos 46 muertos tras chocar un AVE de Renfe contra un Iryo y sacarlo de la vía cerca de Toledo.

Se aplaza, además, la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid 2027, que esta previsto tratar en la mañana de este miércoles en el Consejo de Gobierno.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico pone todos sus medios a disposición de la emergencia.

"Suspendemos el Consejo de Gobierno para centrar nuestro trabajo únicamente en servir a los afectados por el terrible accidente ferroviario de esta mañana", ha informado en su red social X la presidenta Ayuso, esta mañana.

112 Comunidad de Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se trasladará a este próximo viernes, a las 9.00 horas, para aprobar los Presupuestos Generales de 2027.

Según han informado los sevicios del 112 de la Comunidad de Madrid, están prestando ayuda en la atención al accidente ferroviario de Urda con ocho dotaciones de bomberos de la región y ocho recursos del Summa 112.

Asimismo, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 habilita un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha. Desde Renfe se ha activado un teléfono para atención a las familias (900 10 10 20).

Donación de sangre

Por su parte, desde los Centros de Transfusión de Sangre de la región están haciendo un llamamiento urgente a la donación de sangre ante un posible incremento de necesidades asistenciales sobrevenidas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en un mensaje en sus redes sociales que es "Urgente. Necesitamos la colaboración de todos".

Hospitales madrileños

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición su red de hospitales para atender a los heridos del accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo) y trabaja ya en la coordinación de los traslados, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento.

Ayuntamiento también colabora

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado a Bomberos y Samur, que están "de camino" a la estación de Los Yébenes, para ayudar en el accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo.

Lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la salida de los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

También cancelan desde el Ayuntamiento toda la agenda informativa de este miércoles.

El primer edil se ha confesado "conmocionado" por las noticias que se van recibido "acerca de ese choque de los trenes en la estación de los Yébenes, donde desgraciadamente parece ser que ya hay víctimas mortales y también un gran número de heridos".

Los efectivos madrileños parten a Los Yébenes "para estar allí con sus compañeros de seguridad y emergencias y trabajar lo más rápido posible en el rescate de todas aquellas personas que puedan estar atrapadas, en la identificación de las personas en una situación tan difícil, tan dramática como ha sido este choque".

"Es momento de acompañar a los familiares, a los seres queridos, de estar junto a los servicios de emergencia, que estoy seguro de que estarán haciendo el mejor de los trabajos en un accidente que parece desde luego complicado porque parece que hay vagones que también han caído por terraplenes, aparte de otro completamente calcinado", ha trasladado.

El alcalde ha pedido informarse por canales oficiales. "Y estar en nuestro ánimo y en nuestro pensamiento con las personas que han fallecido, con los heridos y con los servicios de emergencia para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible y lo más rápido posible", ha instado.

El primer edil cree que es adecuado suspender la campaña, con agendas suspendidas como la de hoy. "Es la medida más que adecuada y más que razonable, sin saber todavía la entidad completa del accidente, pero sí presuponiendo que es un accidente gravísimo y que va a haber víctimas mortales y en un número elevado", se ha posicionado.