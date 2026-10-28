La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, a 27 de octubre de 2026. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Ayuso baja 6 impuestos y bate récord histórico en Sanidad y Educación con 20.000 M en sus Presupuestos para 2027

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el proyecto de Presupuestos Generales de 2027 por un total de 32.911 millones de euros, un 7,3% más que en 2026. Sanidad y Educación sumarán una inversión récord de casi 20.000 millones de euros, concentrando la mayor parte del gasto social de la región. Las cuentas públicas incluyen seis nuevas bajadas de impuestos y prevén un escenario económico con equilibrio presupuestario, sin déficit ni endeudamiento. La Consejería de Sanidad alcanza el 37% del presupuesto total con 12.178,5 millones de euros, destinando 3.178 millones a la Atención Primaria y finalizando 18 nuevos centros de salud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su equipo de gobierno, aprueba este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2027, que alcanza los 32.911 millones de euros, con una inversión histórica de casi 20.000 millones a Sanidad y Educación.

Con casi nueve de cada diez euros en el ámbito social y un aumento del +7,3% respecto a 2026, las últimas cuentas públicas de la Legislatura son las mayores de la historia en la región, incrementándose en más de 5.350 millones si se comparan con 2024.

El Consejo de Gobierno da luz verde a estos Presupuestos, que se remitirán mañana a la Asamblea para su tramitación parlamentaria, y están enmarcados en el compromiso del Ejecutivo madrileño con una política fiscal que deje más recursos en manos de los ciudadanos para invertir, ahorrar o consumir, generando crecimiento y empleo.

Bajada de impuestos

Para ello, en el próximo ejercicio se sumarán otras seis nuevas bajadas de impuestos a las 35 aprobadas desde 2019 -es decir, un total de 41-.

El cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una inversión que alcanza los 1.942 millones (+25%), y está marcado por el equilibrio, sin déficit ni endeudamiento para las arcas públicas, con una economía que aporta más del 20% al PIB nacional y que seguirá siendo la región más solidaria de España -dará al Fondo de Garantía de los Servicios públicos Fundamentales 7.555 millones en 2027, récord histórico-.

La Consejería de Sanidad concentra el 37% del total del Presupuesto, 12.178,5 millones y un crecimiento de 1.168,9 (+10,6%), de los que 5.853 se destinarán a personal, 541,2 más que este año, 35 de ellos para ampliar las mejoras de guardias, noches y festivos, junto al reconocimiento del sábado como día especial, con más de 60.000 profesionales beneficiados.

Así, 3.178 millones se dedicarán a Atención Primaria (+9,7%), coincidiendo con la finalización de 18 centros de salud.

La Atención Hospitalaria, por su parte, recibirá 7.983,4 millones (+10,7%), 1.800 millones para las recetas médicas (161,4 millones más), y casi 1.814 serán para material sanitario y productos farmacéuticos, con nuevos medicamentos contra enfermedades raras metabólicas o cáncer de páncreas.

La inversión roza los 374 millones para seguir avanzando en la Ciudad de la Salud, el mayor campus biosanitario de Europa, y la renovación de hospitales como el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, el 12 de Octubre, todos ellos en la capital, y el Universitario de Móstoles. Destacan los recursos para la reducción de las listas de espera quirúrgica, que suman 6,7 millones hasta llegar a 26,1 millones, y el Plan Madrileño de Medicina de Precisión recibe 27,5 millones.

180 M para universidades

Educación, Ciencia y Universidades incrementa sus recursos hasta 7.740,3 millones (+11,2%), con las universidades públicas alcanzando 1.420,1 (+14,6), 180 millones más tras el modelo acordado por el Gobierno regional con todas ellas este año.

A ello se suman 16,6 millones para becas y ayudas universitarias (+7%), mientras que el Programa María Goyri para la contratación de talento investigador y docente crece 11,9 millones, hasta llegar a 18,7 (+175%).

La inversión en centros educativos públicos se dispara un 19,4%, hasta 136,4 millones, para seguir construyendo y ampliando infraestructuras escolares y aplicar el plan de mejora de la climatización y la accesibilidad, mientras que las becas y ayudas al estudio no universitarias marcan un nuevo récord con 283,8 millones (+27,2).

Por su parte, la I+D aumenta un +9,2%, con 16,6 millones más, para impulsar la investigación, la atracción de talento y la transferencia de conocimiento, en el marco de la que será la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la norma vigente desde 1998.