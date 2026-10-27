El pueblo manchego que quiere independizarse con sus 50 vecinos y ser de Madrid: "Tenemos que sobrevivir"

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LO ESENCIAL Las claves Cardoso de la Sierra, un pueblo de Guadalajara con 50 vecinos, ha iniciado una recogida de firmas para independizarse de Castilla-La Mancha e integrarse en la Comunidad de Madrid. Los residentes ya utilizan servicios madrileños como sanidad y educación, y comparten código postal y prefijo telefónico con Madrid debido a su cercanía a tan solo 4 kilómetros. El aislamiento geográfico respecto a Guadalajara, a casi dos horas por carretera, y los problemas de transporte y vialidad en invierno impulsan esta reivindicación histórica para garantizar la supervivencia del municipio.

Cardoso de la Sierra, un pueblo de Guadalajara de tan solo 50 habitantes, está llevando a cabo una peculiar iniciativa para independizarse de Castilla La Mancha y pertenecer a la Comunidad de Madrid.

Los habitantes de este municipio de apenas medio centenar de personas aseguran tener "muchos motivos" para ser madrileños. Administrativamente, Cardoso de la Sierra depende de la Comunidad, y tanto su código postal como el prefijo del número telefónico son los característicos de la Comunidad de Madrid.

Los vecinos de la localidad acuden a las urgencias médicas y hospitales de la Comunidad debido a su proximidad, mientras que los pocos niños residentes en el municipio acuden a centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Además, algunos vecinos se quejan de fallos logísticos y de comunicación a la hora de llamar a la ambulancia o policía, ya que muchos de ellos desconocen si deben llamar a las de los pueblos de Madrid o su Comunidad.

Por este motivo, sus habitantes están llevando a cabo una recogida de firmas por internet para tratar de lograr su independencia y convertirse así en el municipio 180 de la Comunidad de Madrid.

Por el momento, más de 300 personas han participado en la votación, seis veces más que la población de la localidad. Los vecinos alegan que "la realidad geográfica nos une por completo a la Comunidad" ante un aislamiento histórico de su capital provincial.

Ubicado en la Sierra de Ayllón, Cardoso de la Sierra destaca por estar ubicado en un espectacular entorno natural, rodeado por picos como el Suntuy o El Lobo y por el río Jarama.

Debido a su orografía, el municipio se encuentra aislado de su propia provincia. Para ir a Guadalajara capital, los vecinos de Cardoso de la Sierra tienen que viajar durante 1 hora y 45 minutos, atravesando carreteras secundarias propensas a sufrir por el hielo y la nieve en invierno.

La nieve es uno de los grandes problemas que afrontan los vecinos del municipio: "En invierno, las carreteras se vuelven peligrosas y aunque haya una quitanieves, esta tiene que servir a 6 pueblos a la vez, mientras que en la Comunidad de Madrid, desde su base en la localidad de Gandullas, tiene varias quitanieves y puede dar servicio a diferentes carreteras a la vez", denuncian en el portal Change.org.

Otra de las quejas es el servicio de transportes: "Tampoco disponemos de líneas de autobús que nos conecte con el exterior, ya que la única vía posible es a través de Buitrago en Madrid y eso hace que siga nuestro aislamiento".

Esta iniciativa no es nueva, ya que los habitantes del pueblo llevan décadas pidiendo su anexión a Madrid. El límite con la Comunidad de Madrid se encuentra a tan solo 4 kilómetros, por lo que consideran que están mejor conectados con los pueblos de la zona norte de Madrid.

Desde su petición, los organizadores de esta campaña anuncian que un supuesto cambio permitiría "garantizar por fin la supervivencia del pueblo". Dentro de los beneficios de formar parte de la Comunidad, estarían tener un transporte público integrado en el CRTM (Consorcio Regional de Transportes de Madrid) y la obtención de ventajas a los ganaderos.

Para los vecinos, la posible anexión permitiría "unificar y expandir de forma natural la gestión medioambiental de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón y el Hayedo de Montejo con las sierras de los 6 pueblos y unirlos con la sierra de la Puebla, sin trabas burocráticas entre dos comunidades".