Pilar Trinidad, nueva delegada del Gobierno en Madrid tras la dimisión de Francisco Martín: hasta ahora ejercía de segunda

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Pilar Trinidad como nueva delegada del Gobierno en Madrid. Trinidad, doctora en Derecho y hasta ahora subdelegada, sustituye a Francisco Martín tras su dimisión. Martín dimitió el pasado domingo tras quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. El exdelegado se ha despedido en redes sociales agradeciendo la confianza a Pedro Sánchez y reconociendo sus aciertos y errores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Pilar Trinidad como nueva delegada del Gobierno en Madrid tras la dimisión de Francisco Martín, que decidió dimitir tras no ser incluido en las listas para las elecciones del 29 de noviembre.

Trinidad era desde diciembre de 2023 la subdelegada del Gobierno en la Comunidad y pasará a ser la principal representante del Ejecutivo central en Madrid, según ha anunciado la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa en La Moncloa.

Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura y profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Trinidad ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el ámbito universitario. Ha ocupado distintos puestos de gestión en la Universidad Rey Juan Carlos, entre ellos el de secretaria general, antes de incorporarse a la Subdelegación.

El relevo se produce después de que Martín, al frente de la Delegación desde marzo de 2023, presentara su dimisión el pasado domingo tras no ser incluido en las listas del PSOE para las elecciones general del 29 de noviembre.

Su salida llega también en medio de los enfrentamientos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid por la gestión de la acampada en la Puerta del Sol, así como por las críticas a las cargas policiales en las protestas por la Educación.

Martín reconoce "errores"

Francisco Martín ha publicado un mensaje de despedida y agradecimiento en redes sociales en el que destaca su orgullo por participar de un proyecto "empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social".

El exdelegado del Gobierno asegura que se siente orgulloso de haber participado de un proyecto "verdaderamente empeñado en la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social", que "merece y debe continuar" y también se despliega en Madrid "a pesar de las dificultades".

Martín asegura que termina de "andar por un camino duro y complejo, pero también apasionante" que define como "repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados".

El exdelegado del Gobierno también agradece en su mensaje la confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a quienes les han permitido tener responsabilidades a lo largo de unos años en los que admite que ha tenido aciertos y errores, "pero siempre persiguiendo el hacer las cosas bien".