Ayuso aumenta en 3 millones las ayudas de Tarifa Cero para los nuevos autónomos y la contratación indefinida

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid incrementa en 3 millones de euros el presupuesto para la Tarifa Cero de autónomos e incentivos a la contratación indefinida, alcanzando un total de 45 millones. Las ayudas a nuevos emprendedores subvencionan el 100% de las cuotas a la Seguridad Social durante el primer año, prorrogable según ingresos, discapacidad o vulnerabilidad. Se destinan incentivos de entre 5.500 y 11.000 euros para empresas que contraten de forma indefinida a parados de larga duración, mayores de 45 años o en municipios rurales. Ambas convocatorias están activas y pueden solicitarse de forma telemática a través de la Administración Digital del Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid va a incrementar en 3 millones de euros su presupuesto de este año para la Tarifa Cero de nuevos autónomos y los incentivos al empleo indefinido de desempleados con mayores dificultades de inserción.

La medida ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno de esta pasada semana, y permitirá atender las solicitudes que se presenten hasta finalizar el año, tal y como ha apuntado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Ambas líneas contarán con un total de 45 millones de euros de presupuesto, de los que 13 millones serán para las ayudas a quienes comienzan a trabajar por cuenta propia, incorporando así dos millones adicionales, y 32 para fomentar la contratación, con un incremento de un millón de euros.

La primera de estas convocatorias devuelve a los nuevos emprendedores las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante sus doce primeros meses de actividad, plazo que se prolonga un año más para los que tengan ingresos inferiores al salario mínimo, una discapacidad o se encuentren en situación vulnerable.

Esta convocatoria también cubre a los mayores de 52 que dejan el subsidio por desempleo para emprender.

La segunda contempla una ayuda de 5.500 a 11.000 euros, dependiendo de las circunstancias del nuevo trabajador, a empresas, profesionales independientes y entidades sin ánimo de lucro por cada empleo que generen con parados de larga o muy larga duración, de más de 45 años o que vayan a desempeñar su labor en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, con el compromiso de conservar el puesto durante un periodo mínimo de doce meses.

Desde el Gobierno regional han recordado que las dos subvenciones ya están activas y pueden solicitarse en cualquier momento del año, de forma telemática, a través de la Administración Digital del Gobierno regional.

Iniciativa pionera en España

El pasado mes de septiembre el gobierno de Ayuso anunció la aprobación de una Tarifa Cero a los autónomos.

Según esta medida, el Ejecutivo autonómico abonará el 100% de las cuotas del trabajador por cuenta propia a la Seguridad Social. De este modo, quienes opten por permanecer en activo compatibilizándolo con su pensión no asumirán ningún coste asociado por seguir de alta.

La medida, pionera en España, se dirige a aquellos profesionales y pequeños empresarios que mantienen abierto su negocio al llegar a la edad de jubilación y se ven forzados a cerrar su negocio al tener que seguir cotizando.

La nueva línea extiende el modelo de la Tarifa Cero que la Comunidad de Madrid aplica a los nuevos trabajadores por cuenta propia, cuyas aportaciones a la Seguridad Social sufraga íntegramente el primer año, ampliable otros doce meses si sus rendimientos netos no superan el salario mínimo.

Esta nueva línea amplía el modelo que la Comunidad aplica a los nuevos trabajadores por cuenta propia, sufragando íntegramente sus aportaciones a la Seguridad Social durante el primer año, ampliable otros doce meses en caso de que sus rendimientos netos no superen el salario mínimo.

Esta no es la única medida en relación con el empleo. El gobierno regional ya anunció, a través del programa Emprende en tu Oficina de Empleo, la creación de un registro público de negocios sin relevo generacional para ponerlo a disposición de personas que estén buscando trabajo y quieran iniciar su actividad empresarial.