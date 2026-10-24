Programa de terapia asistida con caballos para lograr la recuperación de mujeres víctimas de violencia. Comunidad de Madrid

Madrid pone en marcha un programa de terapia asistida con caballos para víctimas de violencia de género

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid ha lanzado un programa de terapia asistida con caballos para 44 mujeres víctimas de violencia y 11 menores. El proyecto consta de ocho sesiones dirigidas por psicólogas y fisioterapeutas para reforzar la autoestima, reducir la ansiedad y fortalecer vínculos. Las actividades combinan el manejo del animal, el cuidado en la cuadra y técnicas de relajación como complemento al apoyo psicológico de la red pública. Las usuarias destacan que la interacción con los caballos les aporta confianza, seguridad y herramientas clave para recuperar el control de sus vidas.

La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado mes de septiembre un programa de terapia asistida con caballos destinado a 44 mujeres víctimas de violencia y 11 menores.

La iniciativa consta de ocho sesiones orientadas a complementar la atención psicológica y social que ya reciben en los centros de la red pública regional.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asistido esta semana a una de las sesiones en el Centro Ecuestre Villafranca, ubicado en Villanueva de la Cañada.

Allí, un equipo multidisciplinar integrado por psicólogas y fisioterapeutas dirige las actividades, las cuales combinan el manejo del animal, las tareas de cuidado en cuadra y diversas técnicas de relajación.

Durante la visita, Dávila destacó que el programa busca fortalecer la autoestima de las participantes, mitigar la ansiedad, enseñar herramientas de gestión emocional y estrechar los lazos familiares.

"El objetivo es que puedan recuperar sus vidas, vivir sin miedo y ser dueñas de su propio futuro", señaló la consejera, quien añadió que "los beneficios de la terapia asistida con animales mejoran todos los contextos terapéuticos que se están trabajando también en los centros de atención a las mujeres víctimas".

Asimismo, Dávila remarcó la intención de la Comunidad de "seguir trabajando en poder incorporar a más mujeres a lo largo del año que viene en este proceso terapéutico".

Apoyo sanitario especializado

Mara Alonso García, fisioterapeuta del equipo y presidenta de la Asociación Al Paso, explicó los fundamentos pedagógicos de la intervención: "Detrás de cada actividad hay unos objetivos y una planificación planteada. Por ejemplo, en la equitación trabajamos la recuperación del control corporal y la autoestima, mientras que en la actividad de cuidados fomentamos el apego seguro y el vínculo".

Alonso resaltó también el valor de la convivencia entre las usuarias y los profesionales: "Se dan dinámicas muy favorecedoras de expresión emocional para su recuperación. Además, al provenir de distintos centros, se genera tanto cohesión de grupo como la oportunidad de conocer otras realidades, apoyadas por voluntarias y profesionales que ayudan a crear relaciones interpersonales muy positivas".

"Es como llevar las riendas"

Para las participantes, la interacción directa con animales de gran tamaño representa una metáfora de superación ante las situaciones traumáticas vividas. Rosana Cárdenas Rodríguez, usuaria derivada desde el centro de crisis de la Comunidad de Madrid tras haber sufrido una agresión sexual, describió el impacto de la terapia en su proceso de sanación: "Me ha cambiado la vida. Tener a tu lado a un caballo de más de 500 kilos —sabiendo que nuestra vida pesa más— y lograr que se pare cuando tú te paras es una analogía. Te demuestra que tú tienes las riendas de tu vida".

Rosana añadió que este taller le ha servido para "mejorar su calidad de vida y su salud física y mental".

Por su parte, Paula, una joven participante de 28 años, destacó la evolución en la confianza personal: "Al principio me daba mucho miedo porque es un animal muy grande y el que más pesa, pero he conseguido una confianza increíble con él. Me ayuda psicológicamente a ver que soy capaz".

En la misma línea se manifestó Sara, otra de las usuarias del recurso: "Me ha aportado una seguridad que me permite hacer cosas que antes no podía. El cuidado del caballo es como cuidarnos a nosotros mismos, y montarlo te transmite una seguridad que vas cogiendo poco a poco para tirar para adelante, aunque tengas miedo".

Entre los principales beneficios de esta terapia ecuestre destacan el restablecimiento de la confianza personal y el desarrollo de habilidades sociales que facilitan la comunicación y la integración con el entorno.