Madrid "busca por todos los medios" los 186.000 pisos deshabitados en la región para ponerlos en alquiler

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid busca incorporar 186.000 viviendas deshabitadas al mercado del alquiler mediante un plan estructurado en tres fases. Para dar seguridad jurídica, el Gobierno regional ofrecerá a los propietarios un seguro de impago gratis durante los tres primeros años de contrato. Se ha anunciado el Plan Regional Rehabilita Madrid, dotado con 450 millones de euros hasta 2030 para modernizar hasta 30.000 inmuebles y barrios. El programa de rehabilitación destinará 50 millones de euros específicamente para la instalación de ascensores en edificios residenciales.

La Comunidad de Madrid quiere sacar al mercado del alquiler las viviendas que a día de hoy permanecen cerradas. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un plan para incorporar la vivienda deshabitada al Plan Alquila, con el que pretende localizar esos inmuebles y ofrecer a sus propietarios garantías para que los pongan en alquiler.

Según los datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay unas 186.000 viviendas vacías en la región, aunque no todas son aprovechables: muchas son segundas residencias y no necesariamente reúnen condiciones de habitabilidad.

Aun así, el objetivo es "buscar por todos los medios" esas casas y ponerlas a disposición de los madrileños que buscan alquiler, informan desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

El plan se desarrollará en tres etapas. La primera es un diagnóstico territorial para identificar qué viviendas están deshabitadas. En esta fase está prevista la elaboración de un mapa regional de propiedades en desuso o deshabitadas, que servirá para orientar las actuaciones posteriores.

En la segunda, la Dirección General de Ayudas e Incentivos a la Vivienda contactará de forma institucional con los propietarios de esos inmuebles para favorecer que los incorporen al mercado del alquiler. La tercera consiste en integrarlos en el Plan Alquila, el programa autonómico que da cobertura al propietario.

Seguro de impago gratis

Para convencer a los dueños, el Ejecutivo regional les ofrece seguridad jurídica. Según explican, los propietarios que entren en el Plan Alquila contarán con un seguro de impago durante los tres primeros años, que cubre el caso de que el inquilino deje de pagar la renta.

Además, recibirán un seguro multirriesgo con aval gratuito durante los primeros años, de modo que tengan garantizado el cobro de la renta y la cobertura de otros posibles problemas durante el alquiler.

La Comunidad atribuye buena parte del problema a la inseguridad jurídica que, a su juicio, ha generado la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y los nuevos decretos que la desarrollan. Según el Gobierno regional, esa incertidumbre explica que muchos propietarios no pongan sus viviendas en alquiler.

El plan busca, precisamente, ofrecerles una alternativa con garantías.