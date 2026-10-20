Ayuso valora trasladar de forma "temporal" su despacho en Sol a otras instalaciones de la Comunidad por la acampada

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso estudia trasladar temporalmente su despacho de la Real Casa de Correos en Sol a otras instalaciones regionales. El Gobierno autonómico señala que la acampada por el derecho a la vivienda impide el normal desarrollo de la actividad institucional. Entre las opciones contempladas para la nueva ubicación temporal destacan las dependencias del Canal de Isabel II en Chamberí. La presidenta acusa a la izquierda de ser responsable de la protesta, la cual asegura que perjudica al comercio y la imagen de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso planea trasladar temporalmente su despacho ante la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, donde se encuentra la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno regional, que consideran que "la situación en el entorno de Sol no permite el desarrollo normal de la actividad institucional".

Por ello, el Ejecutivo autonómico está "viendo opciones" para trasladar temporalmente el despacho de la presidenta, en un momento en el que la acampada por el derecho a la vivienda está a punto de cumplir su cuarta semana.

Según la Cadena SER, la opción preferente sería trasladar el despacho a las dependencias del Canal de Isabel II, situadas en el distrito madrileño de Chamberí, aunque desde la Comunidad de Madrid no han confirmado este extremo.

Hace unos días, la presidenta regional se refirió a la acampada durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde acusó a la izquierda de ser la responsable de la protesta.

En respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Ayuso afirmó que la oposición había contribuido a generar un clima de confrontación. "Desde que han convocado elecciones vamos al guerracivilismo. Dicen que Madrid está a punto de reventar y la han reventado ustedes", aseguró.

Ayuso criticó además el estado de la Puerta del Sol y denunció que los acampados habían "colonizado la plaza". La presidenta mencionó las pintadas en la estatua ecuestre de Carlos III y en la del Oso y el Madroño, y acusó a los manifestantes de perjudicar a los comercios, la convivencia y la imagen de la capital.