La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este jueves en el pleno de la Asamblea regional. Javier Lizón EFE

Ayuso acusa a la izquierda de la acampada en la Puerta del Sol: "Da vergüenza. Han puesto las calles como las playas de Ceuta"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso acusa a la izquierda en la Asamblea de Madrid de alentar el guerracivilismo y propiciar la acampada en la Puerta del Sol. La presidenta madrileña critica el vandalismo en la plaza y denuncia los perjuicios para la convivencia, los comercios y la imagen de la capital. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, contrapone las acusaciones destacando el aumento de protestas y huelgas de trabajadores públicos en la región. Ayuso afirma que los decretos de vivienda del Gobierno central son una atrocidad que ha hundido el mercado del alquiler un 40%.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado en el Pleno de la Asamblea de Madrid a la izquierda de restar, más que sumar, y de ser la causante de la acampada en la Puerta del Sol.

"Desde que han convocado elecciones vamos al guerracivilismo. Dicen que Madrid está a punto de reventar y la han reventado ustedes", respondía a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, a la que denunciaron desde el PP la pasada semana por supuestas amenazas al decir que "en las calles de Madrid no va a haber paz" durante su intervención en el Pleno anterior.

Asimismo, Ayuso ha acusado a Bergerot y el resto de partidos de la izquierda de haber propiciado la acampada en Sol. "Da vergüenza ver cómo la Puerta del Sol, el Kilómetro 0 de todas las carreteras de España está vandalizada. Cómo han pintado la estatua ecuestre de Carlos III, la estatua del Oso y el Madroño...".

Según la presidenta, los acampados han "colonizado la plaza".

"Da vergüenza porque han puesto la Puerta del Sol como las playas de Ceuta. Llena de miseria, de basura, da pena cómo están atacando a la convivencia, a los comercios de la zona, a la prosperidad de la Puerta del Sol, a la imagen de Madrid... Todo porque no son capaces de admitir que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país cuando se encuentra en esta encrucijada se vuelve extremadamente violenta".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido de que la capital está "patas arriba" y que por ello se producen huelgas y manifestaciones contra el Gobierno regional.

Bergerot ha recapitulado algunas de las protestas sociales en las últimas semanas en Madrid, considerándolo como un "clamor" contra las políticas de Ayuso "desde la vivienda hasta la educación". De hecho, ha enumerado algunas de las reivindicaciones de trabajadores públicos madrileños, desde bomberos hasta médicos.

"El mercado del alquiler se ha hundido un 40%"

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este jueves que el Gobierno de la nación con los decretos de vivienda está cometiendo "una atrocidad contra el mercado inmobiliario", tanto de alquiler como de compra, y ha insistido en que la propiedad "es sagrada".

En la sesión de control al Gobierno, la dirigente regional ha señalado que "el mercado del alquiler se ha hundido un 40%" y se han retirado proyectos "que eran fundamentales" para multiplicar la oferta, algo que cree que es necesario.

"Por ejemplo, se ha paralizado una promoción de Los Berrocales donde iban otras 800 viviendas y se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y en el resto de España desde que entraron a la carrera de esa manera inusitada después de ocho años. Dos decretos y uno en concreto que está hundiendo la inversión, también afectado directamente a la oferta de vivienda pública social por tanto perjudicando a quien más lo necesita", ha reprochado.

Así, ha censurado que ahora "por la gracia" de Pedro Sánchez se ponga por delante al que no paga las viviendas de la gente que "sí las venía pagando a duras penas y con gran sacrificio".

Es por ello que la presidenta madrileña ha indicado que lo único que han generado es "más caos, más inseguridad jurídica, menos confianza en España y esto está hundiendo las inversiones", pero considera que lo peor es que "se está expulsando talento".

"Allá donde se han aplicado esas medidas que pretenden imponer en la Comunidad de Madrid lo único que han hecho es agravar aún más el problema, véase el caso de Cataluña, los lugares donde se han aplicado las políticas sectarias de vivienda de la izquierda lo único que han hecho es multiplicar siempre el problema", ha valorado.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que la izquierda ponga sobre la mesa el tema de la vivienda "para promocionar los negocios inmobiliarios de sus familias", en alusión a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

"Resulta que su familia era el fondo buitre que tenía más de 30 pisos en alquiler con desahucios a sus espaldas y que encima hacía cinco años, hace cinco años que no paga sus impuestos, que a Montse Mínguez ya la llaman Neptuno porque tiene al lado un gran tenedor", ha asegurado.