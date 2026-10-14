Francisco García, profesor de FP en huelga educativa: "Tenemos que buscar las prácticas de los alumnos. No es nuestra tarea"

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LO ESENCIAL Las claves Seis sindicatos, tres plataformas y dos universidades van a la huelga educativa en la Comunidad de Madrid para exigir la reducción de ratios y mejoras salariales. Desde la plataforma 'Queremos FP' denuncian que los profesores deben buscar las prácticas obligatorias de los alumnos por la falta de personal asignado a esa labor. Los docentes de FP solicitan recuperar la figura del profesor especialista y critican la competencia desleal con centros privados en la concertación de prácticas. Entre las peticiones comunes destacan reducir la jornada lectiva, rebajar los ratios por aula, aumentar el sueldo 600 euros al mes y disminuir la burocracia.

Desde Comisiones Obreras hablan de “paralización total”, de "huelga indefinida" o de una "convocatoria sin precedentes". Junto a ellos, este miércoles, van al paro en Madrid seis sindicatos (la propia CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT) y tres plataformas (Educación Especial Digna, Menos Lectivas —donde antes era portavoz Alicia del Río, ahora líder del Sindicato de Inquilinas— y Queremos FP). Además de dos universidades, la Complutense y la Rey Juan Carlos.

Todos estos, con reivindicaciones comunes —como la reducción de los ratios o la modificación del horario lectivo— y también peticiones particulares. "¿Cómo puede ser que las FP no hayamos hecho huelga hasta ahora?", reconoce Francisco García, profesor de Imagen y Sonido en el Príncipe Felipe, y portavoz de la plataforma ‘Queremos FP’.

Él está de huelga este miércoles. ¿Por qué? "Sobre todo por el tema de prácticas", cuenta, en referencia a la normativa que desde 2023 impuso las prácticas de manera obligatoria en todos los primeros y segundos cursos de los grados de Formación Profesional.

"No hay una persona que busque esas empresas. La normativa dice que debe de haberla, pero no se ha implantado en la Comunidad de Madrid. Así que tenemos que estar los profesores haciendo esa tarea", explica el profesor.

El otro problema que busca solucionar la plataforma es la ‘competencia desleal’ a la hora de realizar las prácticas. Fernando García denuncia que aunque el Gobierno legisló para que los centros de FP privada no pudieran pagar a empresas para que sus alumnos hicieran prácticas, lo cierto es que "sospechan que de manera indirecta llegan a acuerdos".

Y esto lleva aparejado que los profesores tengan que buscar las prácticas de sus alumnos a pesar de que "no es su trabajo" y eso debería recaer en una "persona que se dedicara a eso". "Yo puedo ser un buen profesor, pero no puedo garantizar que pueda encontrar empresas para las prácticas".

La otra reclamación que hacen desde la plataforma ‘Queremos FP’ es que se recupere la figura del profesor especialista, que existía antes de los recortes de 2011. El resto de peticiones las comparten con sus compañeros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Peticiones comunes

Desde los Sindicatos y las Plataformas piden, en primer lugar, la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Secundaria y FP, y 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

En segundo lugar, la reducción de los ratios: 13 en Infantil, 15 en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de la adecuación del alumnado con necesidades educativas especiales.

En tercer lugar, una mejora salarial, con un incremento de “600 euros mensuales” en el Complemento Específico General Docente autonómico. A esto añaden la equiparación salarial con el profesorado de FP, y Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Y, además, "un complemento específico de peligrosidad para los profesionales de Educación Especial".

Y, por último, la reducción de la burocracia, un plan integral de climatización sostenible y otro plan para garantizar que no se produzca una segregación educativa.