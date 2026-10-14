Un colegio pide "convertir las calles en una pesadilla para los fascistas del PP y Ayuso" en la huelga educativa en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La Comunidad de Madrid tilda de "política" la huelga educativa impulsada por sindicatos y plataformas estudiantiles. Un colegio de Villarejo de Salvanés envió un correo llamando a "convertir las calles en una pesadilla" para el PP y Ayuso. La jornada arrancó con protestas en la Complutense, donde la Policía detuvo a cinco personas tras registrarse cargas policiales. El Gobierno regional defiende que Madrid tiene un presupuesto récord en Educación y que los salarios docentes subirán hasta 350 euros al mes.

Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, ha catalogado la huelga "política" el parón educativo que se ha promovido desde distintos sindicatos y plataformas de manera indefinida.

Y lo ha justificado, en la rueda de prensa posterior al consejo, con dos mensajes. El primero, del Sindicato de Estudiantes, que calificaba la protesta como "una batalla decisiva para derrotar a Ayuso".

El segundo corresponde a un colegio del municipio madrileño de Villarejo de Salvanés. El centro ha mandado un mail a sus profesores en los que llama a "parar el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del PP y Ayuso".

"No respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni del trabajo", ha añadido Ayuso a través de la red social X, calificando también la protesta de "huelga política".

En dicho mensaje, la presidenta también ha reprochado que desde la oposición se "amenace" a los madrileños con el 'No habrá paz en las calles de Madrid' en esta huelga, que cuenta "con la complicidad del Gobierno". "Si no quieren paz: ¿qué buscan?", ha incidido.

Más recursos

Este mismo miércoles profesores y alumnos de la educación pública madrileña se han concentrado en las inmediaciones de la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad". Entre las tiendas de la acampada por la vivienda, pitidos, aplausos, gritos, carteles y alguna cacerolada, la marea verde de profesores y alumnos se han agrupado para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales".

Asimismo, la mañana de este miércoles ha arrancado con una manifestación en la Universidad Complutense de Madrid donde la Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad. En la misma ha habido cargas policiales que han sido denunciadas por sindicatos educativos como "salvajes".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha reivindicado que cada dos semanas se sientan con los sindicatos si bien consideran que sus últimas reivindicaciones están "fuera de toda lógica y de todo sentido común".

"Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo el acuerdo pactado, negociado y publicado y que está en vigor hasta el 2028 y seguir avanzando en esa carrera profesional que nos han demandado los docentes y que queremos cumplir antes de que acabe el próximo año", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Es una huelga con objetivos políticos y electoralistas porque reivindican, ojo, en la región que mejores resultados ha obtenido en el informe PISA, lo que no han pedido en ninguna otra comunidad autónoma, ni tampoco en el Ministerio", ha lamentado.

Fuentes del Gobierno regional han trasladado que el informe PISA ha demostrado que Madrid es "líder por primera vez en España entre todas las CCAA, con sus alumnos primeros en Ciencias y Matemáticas y segundos en Lectura".

En concreto, han señalado que este curso 2026/27 Madrid tiene "récord histórico" de docentes en sus aulas con más de 95.000, 1.280 más que el anterior en sus colegios públicos e institutos, a lo que se suma la incorporación de 673 nuevos docentes para reforzar Matemáticas, comprensión lectora y necesidades específicas con especial atención a alumnos vulnerables.

A ello, han añadido que la Comunidad de Madrid ha abierto un proceso de negociación con los sindicatos con el objetivo de subir en hasta 350 euros/mes los salarios de maestros y profesores y que cuenta con "un presupuesto histórico en Educación para este año: 7.000 millones de euros, un +3,9% con un récord en becas y ayudas para las familias".