La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (3i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3d), y la presidenta del Govern Balear, Marga Prhoens (2d), durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre. Eduardo Parra Europa Press

Ayuso se muestra especialmente "feliz" en el Día de la Hispanidad de este año: "Es el último desfile de Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso se muestra "feliz" en el Día de la Hispanidad y afirma que este será "el último desfile de Pedro Sánchez". La presidenta madrileña asegura que los españoles están felices porque consideran que el actual Gobierno "se acaba" y sostiene que España no soporta un día más a este Ejecutivo. Anuncia que la corrida de la Hispanidad en la plaza de Las Ventas rendirá un homenaje al pueblo de Ceuta. Ayuso elogia la visita de los Reyes a Ceuta calificándola como "un gran gesto" y defiende que en Madrid "ser español es fácil".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se muestra "feliz" y ha calificado este 12 de octubre de "un gran día" en declaraciones a Telemadrid minutos antes de acudir al desfile de la Fiesta Nacional. "Hoy celebramos la fiesta nacional y el orgullo de ser hispanos", ha afirmado.

Ayuso ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha situado en su último desfile. "También es el último desfile de Sánchez. Ya se le va a acabar este martirio", ha sentenciado.

La dirigente madrileña ha asegurado que "España no soporta un día más a este Gobierno" y que los españoles tienen "tantas ganas de celebrar y de volver a lo que hemos sido". En su opinión, "la gente está feliz porque esto se acaba".

Preguntada por la actitud del jefe del Ejecutivo, ha reiterado que “nadie le compra un peine a Sánchez” y ha añadido: “Ya nos conocemos”.

Homenaje a Ceuta en Las Ventas

La presidenta ha trasladado el pesar de la Comunidad de Madrid por la situación en Ceuta. En ese sentido, ha anunciado que la corrida de la Hispanidad, que se celebra en la plaza de toros de Las Ventas, incluirá un homenaje al pueblo ceutí.

"Hoy es un buen día para reivindicarlo", ha subrayado.

Ayuso también ha valorado la visita de los Reyes a Ceuta, que ha calificado de "un gran gesto". "Me alegra mucho. España empieza ahí", ha señalado.

Por último, la presidenta ha defendido que en la Comunidad de Madrid "ser español es fácil", mientras que en otras regiones, según ha dicho, "depende".