El plan de Ayuso para reforzar la sanidad madrileña: casi 8 millones para subir los salarios de los sanitarios en 2027

Madrid renovará y ampliará la flota de UVI móviles, unidades de atención domiciliaria y vehículos de intervención rápida, junto a una mesa técnica permanente de diálogo.

El programa reformará y reubicará bases del servicio, además de integrarlas en futuros centros de salud para aumentar su capacidad operativa.

La inversión de 7,9 millones permitirá elevar el sueldo anual en 5.800 euros a médicos, 3.700 a enfermeros y 2.400 a técnicos de emergencias.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha el Plan Summa 360 para mejorar desde 2027 las condiciones laborales y los medios del Summa 112.

La Comunidad de Madrid reforzará el reconocimiento a los profesionales del Servicio de Urgencia Médica regional (Summa 112) con un nuevo programa: el Plan Summa 360.

Esto significará una mejora de sus condiciones de trabajo desde 2027, además de la modernización de sus infraestructuras y más medios.

En primer lugar, el Gobierno madrileño incrementará sus retribuciones salariales en 2027 con un aumento de 5.800 euros anuales para los médicos; 3.700 euros al personal de Enfermería y 2.400 euros a los técnicos de emergencias sanitarias.

Esta subida será posible con una inversión de 7,9 millones de euros. A ella se sumará la ya anunciada por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para la hora de atención continuada de los profesionales de Enfermería y técnicos de emergencias sanitarias, prevista para los años 2027 y 2028.

También contempla un Plan de Actuación y Mejora de las Bases desde las que se organiza el trabajo del Servicio de Urgencia Médica, que permitirá su reforma y modernización para una mayor habitabilidad, accesibilidad, confort y funcionalidad.

De esta forma, se revisará la ubicación de aquellas más antiguas para trasladarlas a espacios más modernos, y se plantearán otros nuevos donde sea necesario contar con una mayor presencia operativa.

Esta actuación se suma a la integración de bases del Summa 112 en la planificación de los futuros nuevos centros de salud, impulsando la creación de nuevas bases propias.

Renovación de la flota

El plan incluye la renovación integral y la ampliación de los recursos móviles del servicio, que serán más modernos y eficientes.

De hecho, el contrato de las Unidades de Vigilancia Intensiva Móvil (UVI), que licitará la Comunidad de Madrid este mes de octubre, incluirá ampliación de flota e importantes mejoras técnicas.

De forma paralela, y antes de que finalice el año, se licitará el nuevo contrato de Unidades de Atención Domiciliaria y Vehículos de Intervención Rápida.

La actual uniformidad, que cuenta con la más alta calidad y seguridad, se adaptará a los distintos entornos de trabajo con nuevas prendas y equipamientos específicos para puestos que no requieren el uso permanente de equipos de protección individual (EPIs) de intervención, como el Centro Coordinador, aumentando la comodidad sin renunciar a los estándares de seguridad.

Además, se constituirá una Mesa Técnica específica como espacio estable y permanente de diálogo. Medida que responde a la singularidad funcional, organizativa y laboral del servicio, donde confluye la prestación asistencial con recursos móviles; un centro coordinador de emergencias; el funcionamiento permanente y la respuesta ante catástrofes e incidentes de múltiples víctimas, así como la diversidad de perfiles profesionales. Este órgano permitirá analizar los retos del sector y elevar propuestas a la Mesa Sectorial.