"En las calles de Madrid no va a haber paz", advierte Bergerot. "¿Nos están amenazando físicamente?", responde Ayuso

Montaje Isabel Díaz Ayuso y Manuela Bergerot este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Eduardo Parra Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, afirmó en el Pleno que «en las calles de Madrid no va a haber paz» y responsabilizó a Ayuso del desahucio de Maricarmen. Ayuso preguntó si esas palabras suponían una amenaza física y acusó a la izquierda de intentar aprovechar las protestas en Sol, que atribuyó a Pedro Sánchez. Más Madrid acusó al Gobierno regional de favorecer a los fondos buitre y de desatender la crisis de vivienda tras el desahucio de una anciana en Retiro. La consejera Rocío Albert reprochó a Más Madrid su defensa de los okupas y sostuvo que el Ejecutivo central no ha hecho nada por la vivienda en ocho años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado ante la afirmación de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, que ha declarado en el Pleno de este jueves que "en las calles de Madrid no va a haber paz".

Asimismo, Bergerot le ha dicho a Ayuso que "el desahucio de Maricarmen lleva su firma".

La jefa del Ejecutivo madrileño le ha preguntado si les estaba amenazando físicamente: "Cuando ustedes advierten de que no va a haber paz… ¿nos está amenazando físicamente?¿Están tan mal?".

Además, ha acusado a la derecha de tener "la cara de cemento" para estar su Gobierno calentando coches oficiales, ocupando palacetes, comiendo canapés... y ahora que acaba la legislatura, "les pillen con el pie cambiado".

Sobre la acampada y manifestaciones en la Puerta de Sol que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado levantar insiste en que "es contra Pedro Sánchez", por lo que califica de "tontos" a los grupos de la izquierda por intentar utilizarla en su beneficio.

"Podrán quemar lo que quieran, pero no van a quemar la voluntad de los madrileños. La gente obrera, trabajadora, que madruga, la que de verdad levanta España sobre que nada es reagalado y sabe que hay que pelear por cotizar. Tienen la cara muy dura y ahora pretenden que gente que no ha cotizado en su santa vida le digan a una persona de 60 años que le van a quitar sus dos casas. No han han hecho más que robar desde la Moncloa", ha sido la conclusión de la intervención de Ayuso en respuesta a Bergerot.

Más Madrid acusa a Ayuso de buscar que "los buitres se forren"

El diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha criticado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, solo busca que "los buitres se forren y que las Maricarmen tengan que salir de casa", mientras que la Comunidad les ha acusado de no hacer nada por la vivienda y solo "defender a los okupas".

El debate ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, donde el parlamentario ha reprochado que mientras toda España estaba "conmovida" por el desahucio de la anciana de su vivienda de Retiro, Ayuso estaba "aplaudiendo" a los fondos buitre y "dándole las gracias por joderle la vida a los madrileños".

"Llevan ustedes desde ayer por la noche diciendo que no hay que politizar lo de Maricarmen. La verdad es que me deja atónito, yo no les entiendo, yo no sé ustedes para qué se metieron en política", ha defendido Martínez Abarca, quien ha asegurado que él se metió para "defender la sanidad de todos, la educación y que todos los madrileños pudieran tener una vivienda".

Frente a ello, ha valorado que Díaz Ayuso se metió en política para vivir "de puta madre". "Nosotros nos metimos en política para que no haya nadie que viva de puta pena. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros", ha expresado.

"Lo que han hecho estas dos semanas, insultando, acosando, mintiendo sobre Maricarmen para proteger a los buitres, es una puñetera vergüenza", ha valorado el diputada de Más Madrid, quien ha cargado contra su "falta de humanidad" y ha indicado que el Pleno de este jueves "no tiene sentido".

Frente a ello, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha criticado que Martínez Abarca no entienda "el concepto de respeto" y que no quiera que se hable de los servicios públicos regionales.

"Claro, ahí sale el tema de la vivienda y usted como es un gran tenedor y un multipropietario", ha censurado, a lo que el diputado le ha agradecido que le reproche que haga política "contra sus intereses" pero a favor de sus principios.

Albert ha insistido en que el Gobierno de la nación no ha hecho nada por la vivienda en ocho año mientras solo defiende al presidente, Pedro Sánchez. Considera que la izquierda solo defiende "a los okupas" y ha subrayado que "el único que ha hecho vivienda" es el consejero Jorge Rodrigo.