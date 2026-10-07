Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la Feria Fruit Attraction 2026, en Ifema Madrid, a 6 de octubre de 2026. Carlos Luján Europa Press

Ayuso acusa a Sánchez de la caída de ventas en los comercios de Sol: "Los madrileños pagan la factura"

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LO ESENCIAL Las claves Ayuso acusa a Pedro Sánchez de convertir la Puerta del Sol en un “campamento político” y sostiene que los madrileños pagan sus consecuencias. La presidenta madrileña denuncia que la acampada, iniciada hace 11 días y promovida por el Sindicato de Inquilinas, ha perjudicado a los comercios de la zona. Según una información citada por Ayuso, las ventas de los establecimientos de Sol han caído un 60% y algunos cierran antes por falta de clientes. El TSJM rechazó inicialmente el desalojo inmediato solicitado por la Comunidad y dio de plazo hasta este miércoles para que las partes alcanzaran un acuerdo.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aseverado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido la Puerta del Sol, "el corazón de Madrid", en "un campamento político mientras los madrileños pagan la factura".

Así se ha pronunciado Ayuso a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, en el que hace referencia a la acampada que comenzó hace ya 11 días. La líder autonómica ha puesto el foco en que la plaza ha sido "ocupada a hechos consumados", "vandalizada" y, sus comercios, "asfixiados", apoyándose en una información de ABC que recoge que los establecimientos de la zona están cerrando antes porque no hay nadie y las ventas han caído un 60%.

La Comunidad solicitó la semana pasada medidas cautelarísimas para conseguir el desalojo inmediato del asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, después de que la propia Ayuso acusara al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de permitir una "acampada ilegal" que, a su juicio, "nunca se debió permitir".

Finalmente, el desalojo inmediato se rechazó en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estableció como plazo hasta la mañana de este miércoles para que las partes alcanzasen un acuerdo.

Las "trampas" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió este martes en alertar de las "trampas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha afirmado que "todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna".

"Tenemos al frente del Gobierno al hombre más trilero en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su partido". Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación desde Ifema Madrid tras la polémica generada sobre el voto por el correo en las elecciones del 29 de noviembre, después de que este lunes la presidenta madrileña pidiera a los españoles que "ni se les ocurra" emitir su voto de esta forma.

Ayuso ha subrayado que ella no va a ser "objeto" de esta campaña y ha criticado que se quieran usar todas sus palabras como si fueran "polarizantes", además de recordar que el candidato 'popular' es Alberto Núñez Feijóo, para quien ha pedido apoyo. "Esta campaña va de elegir un cambio para España o seguir hundidos", ha defendido.

Considera que lo único que quiere el Gobierno de la nación es llevar "trampas, quemas y todo tipo de señuelos" a las calles para intentar "despistar" porque "no ha hecho nada en los últimos años" y su acción ha sido "catastrófica".

En concreto, ha explicado que no significa que un tipo de votación --como el voto por correo o en las propias urnas- beneficie o perjudique a un partido en concreto, sino que ha señalado que "nadie puede estar por encima de las reglas" y "no se trata de quién puede salir ganando con esto".