La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Ananda Manjón / Europa Press

Ayuso: "Sánchez está acabado. Esta es otra vez una vieja batalla entre comunismo o libertad. Se va a librar en las urnas"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso afirma que Pedro Sánchez está «acabado» y en un «callejón sin salida» tras convocar elecciones para el 29 de noviembre. La presidenta madrileña enmarca los comicios como una «vieja batalla entre comunismo o libertad» que se decidirá en las urnas. Ayuso acusa a Sánchez de victimizarse y de convocar elecciones porque «ni le dan los números» para seguir gobernando. La dirigente del PP ve en la cita electoral una oportunidad para desalojar de La Moncloa la «maquinaria totalitaria» que atribuye al Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede más", en relación con el reciente anuncio de Sánchez de convocar elecciones para el 29 de noviembre.

Así lo ha asegurado Ayuso este lunes durante su ponencia en el desayuno de Nueva Economía Forum celebrado en Madrid.

"Sánchez se va porque ya no puede más. Está en un callejón sin salida; acabado", ha expresado, para completar su discurso afirmando que se trata, "otra vez, de una vieja batalla entre comunismo o libertad", que "se va a librar en las urnas".

Además, ha criticado que se haya "intentado victimizar" y "presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso". "Lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese mitin que acaba de ofrecernos en La Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo".

En el sentido de la convocatoria de elecciones, Ayuso ha celebrado también que se abre la "gran oportunidad" para desalojar de Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

"Nos duele profundamente cómo España está siendo pisoteada y está siendo devastada a gran velocidad", ha añadido. "España se ha convertido para el presidente en un gran circo y un negocio político, como todo lo que rodea a la ultraizquierda".

"No han dejado de hacer el mal desde el primer día", ha añadido durante la comparecencia. Ha denunciado que el "PSOE actual" está "secuestrado por la podredumbre de una dirección que ha entregado su alma a ideologías trasnochadas", enumerando a "los nacionalistas, a los bilduetarras".

También ha acusado a Sánchez de "trabajar solo para estar al frente de La Moncloa al coste que fuera". Asimismo, ha considerado que se trata del presidente "más amoral" que ha tenido el país. Según ella, habiendo realizado "ataques directos a la prosperidad, la riqueza y las empresas".

Así, ha expuesto que esta batalla "se va a librar en las urnas": "Estamos preparados. Ya sabemos de qué va toda esta gran farsa: la gente que odia a España, que odia a esta España liberal, generosa que nos hemos dado entre todos, no ha fallado en su tarea".

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