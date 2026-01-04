La renovada zona de Madrid que busca ser el nuevo barrio de moda: una inversión de 18 millones y 26 meses de obra

Las claves nuevo Generado con IA La zona de la Milla Canal en Madrid será completamente renovada tras una inversión de más de 18 millones de euros y 26 meses de obras. El proyecto incluye la modernización del complejo deportivo del Canal de Isabel II y la mejora de barrios cercanos como Chamberí, Moncloa y Tetuán. Las obras contemplan restauración de fachadas históricas, mejora de accesos, ampliación de vestuarios y creación de nuevos espacios deportivos, de ocio y zonas ajardinadas. Entre las novedades destaca una playa de piscina de 2.500 metros cuadrados y la recuperación del edificio Boix y Morer con una cafetería ajardinada.

Madrid es una ciudad que no para de crecer y de transformarse. Y durante este 2026 que acaba de comenzar va a vivir un periodo especialmente importante, ya que se van a desarrollar varios proyectos urbanísticos e inmobiliarios de suma importancia.

La capital de España, y por ende casi toda la Comunidad, tienen un problema de suelo considerable al que poco a poco se intenta poner remedio. Una situación que no es fácil, ya que el estado del mercado, tensionado a niveles históricos, deja muy poco margen de maniobra.

Sin embargo, Madrid no solo es una ciudad que crece en cantidad y superficie, sino que también lo hace en calidad. Por eso, muchos de sus barrios se encuentran sufriendo una importante remodelación y renovación. Ya no solo desde el punto de vista de la vivienda, sino también de sus calles, plazas y servicios.

Uno de los ejemplos más reseñables en esta nueva transformación de la ciudad de Madrid es la zona de la conocida como Milla Canal, un proyecto que ha recibido recientemente un impulso por parte de la Comunidad. El Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso ha dado luz verde a la licitación del contrato para redactar el proyecto de lo que supondrá la modernización de este espacio.

Concretamente, del complejo deportivo del Canal de Isabel II. Un proyecto que pretende relanzar los barrios más cercanos aumentando la oferta de servicios disponibles y haciendo del área un complejo socio-cultural y de ocio avanzado, moderno y que mejore la acogida de los ciudadanos y de los visitantes.

¿Cómo será la nueva Milla Canal?

Madrid no frena en su proceso de convertirse en la ciudad más a la vanguardia de Europa. Por ello, tiene como reto llevar a cabo varios procesos de modernización en los próximos meses y años. Y uno de ellos será la nueva Milla Canal, el proyecto de modernización integral del complejo deportivo del Canal de Isabel II.

Un plan que va a requerir una inversión total que superará los 18 millones de euros, pero que no solo va a transformar un viejo enclave deportivo de la capital, sino también la vida de distritos cercanos como Chamberí, Moncloa y Tetuán.

El último paso que se ha dado hacia delante ha sido la licitación del contrato para redactar el proyecto de modernización integral. Este contrato incluye la dirección facultativa de las obras con un presupuesto de 1.092.896,53 euros. Además, el periodo de ejecución de las obras se ha establecido en 26 meses.

Ahora, el plazo está abierto hasta el 8 de enero a las 23:59 horas para concretar el procedimiento de licitación tal y como informa la Comunidad de Madrid. Y es que estos trabajos forman parte del Plan Renueva del Ejecutivo regional. Dentro del mismo está previsto que durante todo el 2026 se lleven a cabo actuaciones similares en otros puntos de la capital.

Dentro de los trabajos que se van a llevar a cabo en la nueva Milla Canal destacan la reforma del acceso principal al complejo, la restauración de la fachada sur del antiguo primer depósito, la mejora de la accesibilidad en los campos de fútbol, la ampliación de vestuarios y la mejora de los espacios de uso común.

Tras estos trabajos, el complejo deportivo quedará perfectamente integrado en el entorno urbano con accesos más cómodos y seguros. Además, supondrá la recuperación de edificaciones de valor histórico junto con la construcción de nuevos espacios dedicados al deporte, el ocio y la actividad comunitaria.

El aspecto final contará con nuevas zonas ajardinadas, pistas de tenis de mesa, gimnasia al aire libre, espacios infantiles y hasta una playa de piscina en verano de 2.500 metros cuadrados. Y entre las construcciones recuperadas destaca el edificio Boix y Morer, que contará con una espectacular cafetería ajardinada.

Tras los nuevos trabajos, la Comunidad de Madrid espera que el espacio renovado de la Milla Canal se convierta en un punto de encuentro para el deporte, pero también para la convivencia, el ocio y la cultura, en armonía con la identidad madrileña.