Los intercambiadores y el abono, las dos revoluciones del Consorcio de Transportes de Madrid, que cumple 40 años

El acto de celebración de los 40 años del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) en la Real Casa de Correos. Ayuntamiento de Madrid

"Cuatro décadas de éxito". Así ha definido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la trayectoria del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que cumple 40 años de vida.

Y es que este viernes se ha realizado el acto de celebración en la Real Casa de Correos para conmemorar algunos de los hitos que han marcado el recorrido que ha hecho el CRTM -la empresa pública que integra el Metro, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), los autobuses interurbanos, Metros Ligeros, Tranvía de Parla, otros autobuses urbanos de la región y las Cercanías ferroviarias-.

Este nació en 1985 para unir toda la movilidad madrileña y, desde entonces, ha casi duplicado el número de usuarios que circulan en la red de transportes cada año. La última cifra de 2024 lo sitúa en 1.722 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 84% respecto a los 935 registrados en 1986. Un récord histórico.

"Todo gracias a un gran equipo que nos ha ofrecido, por tanto, uno de los mejores transportes públicos del mundo, referente internacional", ha expresado la presidenta de la Comunidad. Y de hecho, asegura, la madrileña es "una de las regiones con más proporción de uso de transporte público en toda Europa", al que ha descrito como "moderno, seguro y rápido".

El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, que superó los 715 millones de viajes el año pasado (unos dos millones diarios), seguido por la EMT, con 476. En tercer lugar, se sitúan los autobuses interurbanos -una red que recorre 22.400 kilómetros al año con una flota de 4.000 vehículos- y urbanos, que alcanzaron su máximo con más de 307 millones de viajeros (solo los interurbanos tienen ya un millón diarios); Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM (Transportes Ferroviarios de Madrid), con 8,4.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de celebración de los 40 años del CRTM. Comunidad de Madrid

Cabe destacar que este Consorcio fue el primero en el mundo en implantar el modelo de intercambiadores, infraestructuras subterráneas ligadas a la intermodalidad. Actualmente cuenta con 13. También la creación del Abono Transporte (TTP), en 1986, que supuso la integración tarifaria y permitió por primera vez acceder con un solo título a todos los modos de transporte.

Esto ha ido evolucionando con el tiempo, con nuevos avances como el pago directamente por medio de la tarjeta bancaria. O el reciente anuncio por parte del Gobierno autonómico para eliminar el soporte físico del abono o aplicar automáticamente tarifas al final del mes en función de su uso.

Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el TTP personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.

El Metro es el tercero más grande de Europa en número de estaciones, como ha señalado Ayuso. "Y estamos ampliando su recorrido", ha añadido, haciendo alusión a las obras actualmente en desarrollo: la ampliación en la L11, la automatización de la L6 o la construcción de nuevos intercambiadores.

Plaza Castilla: el centro

Como novedad, Ayuso ha anunciado la creación de un nuevo Centro de Información del Transporte, con una inversión de 50 millones de euros.

Este nuevo recurso se ubicará en la sede del CRTM de la capital, actualmente ubicada en el edificio de Metro de Madrid, en Plaza Castilla.

Todos los premiados en el acto de celebración de los 40 años del CRTM. Ayuntamiento de Madrid

"Vamos a convertirlo en el centro neurálgico para la coordinación del transporte público de la región", ha informado.

Así, coordinará a más de 40 operadores y mejorará la movilidad de millones de ciudadanos al proporcionar una mayor respuesta ante incidencias. Una de ellas será ofrecer notificaciones en tiempo real al usuario.

Los premiados

En dicho acto, seis han sido los premiados por su contribución "decisiva" al desarrollo, promoción y consolidación del transporte público de la región.

Una de ellas ha sido el Ayuntamiento de Madrid, pues la capital fue la primera en adherirse al organismo, seguida del municipio de Aranjuez (también galardonado). "Un buen transporte público permite conectar personas y municipios", ha subrayado el alcalde del Consistorio, José Luis Martínez Almeida, al recoger el premio.

El resto de condecorados han sido programa Madrid Directo de Telemadrid, por su labor en la divulgación del transporte público; la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por la investigación relacionada con este ámbito; Óscar Moral, presidente fallecido del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), por la promoción de la accesibilidad universal en el transporte público, y Joaquín Leguina, el impulsor y creador de esta institución durante su mandato como presidente del Gobierno autonómico.