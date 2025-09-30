Más de 1.000 euros por el reloj del Metro de Madrid: por qué la exclusiva joya triplica su valor en páginas de segunda mano

Qué sería de millones de madrileños cada día sin el Metro. El servicio del suburbano de la capital de España y de parte de la región es el sistema de transporte estrella para todos aquellos que contribuyen a no saturar las principales vías de la Comunidad. Un modelo de éxito que incluso ya ha sido exportado a otras ciudades del mundo.

Sin embargo, a pesar de su eficiencia habitual, los usuarios de Metro de Madrid suelen tener algunas quejas recurrentes respecto a este servicio. La más habitual es la falta de puntualidad que registra en algunos momentos, sobre todo por las mañanas, cuando más se le necesita.

No obstante, en líneas generales, la calidad del suburbano madrileño es notable, a pesar de que casi siempre se encuentra inmerso en constantes trabajos de remodelación y renovación que suelen afectar al propio servicio. Desde la frecuencia de los trenes a la utilización de algunas estaciones.

La buena aceptación de la que goza hace que los madrileños se sientan satisfechos de este servicio hasta el punto participar de su propio ecosistema más allá de los vagones y los andenes. Y es que Metro de Madrid es una marca en sí misma tal y como demuestran sus repetidos lanzamientos. Es decir, su merchandising oficial.

Uno de los últimos ejemplos, y el más llamativo hasta la fecha, ha sido la creación de un reloj exclusivo y de edición limitada que ha arrasado en ventas. Una joya de casi 400 euros que se ha agotado en cuestión de horas y que ha dado lugar incluso a campañas de reventa en páginas de productos de segunda mano.

Hasta 1.000 euros por el reloj de Metro de Madrid

Metro de Madrid se encuentra de enhorabuena. Y no por un éxito que tiene que ver con sus trenes precisamente, muy criticados en los últimos días por los continuos retrasos que han provocado en algunas de sus líneas. Sino por el éxito que ha registrado su último producto de merchandising.

Se trata de un reloj de alta gama del que solo salieron 50 unidades a la venta y que ha generado una fiebre total, ya que se ha agotado en ventas en apenas 10 horas. Hablamos de un modelo Berbier fabricado en acero inoxidable y cristal de zafiro.

Este ejemplar solo estaba a la venta en la nueva tienda de la estación de Ópera. Su lanzamiento ha vuelto a conquistar a todos los amantes de Madrid y de este servicio de transporte tan usado y que se ha convertido en el gran deseo de decenas de coleccionistas.

Las 50 unidades numeradas se han vendido a un precio de 395 euros e incorporaban el logo de Metro y los colores de las doce líneas de la red para marcar las horas, además de una tarjeta digital con instrucciones, garantía y especificaciones.

El exclusivo reloj en honor al Metro de Madrid.

Sin embargo, ya han aparecido algunos ejemplares que se han empezado a ver en páginas de segunda mano como Wallapop. Y lo más sorprendente son los precios que han alcanzado, ya que uno de ellos cuesta ya 500 euros mientras que otro casi triplica su valor original situándose en los 1.000 euros.

Precios desorbitados que algunos coleccionistas parecen estar dispuestos a pagar. Sin embargo, quienes no quieran hacer frente a un gasto tan elevado tienen otra opción más asequible. Se trata de otro diseño similar, pero con correas de silicona intercambiables en cuatro colores.

Estas vienen en negro, azul, rojo y amarillo, y están disponibles por solo 120 euros. Este segundo modelo sí continúa a la venta en la tienda de Ópera. Estos productos se unen a la ya larga lista de artículos disponibles en la tienda corporativa de Metro de Madrid y que van desde libros hasta artículos para el hogar pasando por juguetes, accesorios para mascotas e incluso elementos originales de algunas estaciones como la señalética de Santiago Bernabéu.

Los productos con más éxito son las zapatillas deportivas diseñadas por Tito Customs con motivo del 105 aniversario de la compañía, con más de 1.200 pares vendidos, y el jersey navideño, que ha batido récords con más de 3.000 unidades.