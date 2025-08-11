Un hombre, en estado crítico con quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El fuego está muy cerca de las casas de la urbanización de Soto de Viñuelas. E. E.

Un helicóptero ha trasladado al Hospital de La Paz a un hombre con el 98% de su cuerpo quemado en el incendio de Tres Cantos en estado crítico.

El varón ha sido rescatado por una unidad de la Guardia Civil de una de las fincas afectadas por las llamas cerca de la urbanización de Soto de Viñuelas. En una de las zonas más agrestes y que más se ha visto afectada.

Los vecinos alertan de que hay varios negocios agropecuarios que estarían quemados y en concreto aseguran que ya se podría lamentar la muerte de varios animales entre caballos, ovejas y vacas.

Precisamente, en una de esas fincas rústicas, los agentes han encontrado a uno de los heridos, un hombre inconsciente y con casi todo su cuerpo quemado.

Han conseguido sacarlo de la finca afectada y que los sanitarios del Summa 112 lo hayan atendido antes de ser trasladado a la Unidad de Quemados de La Paz, en estado muy grave.

También hay otra persona atendida por los servicios sanitarios por un fuerte dolor en el pecho. Se trata de un hombre de 83 años que ha sido igualmente llevado al hospital pero cuya vida no corre peligro.

Muchos testigos aseguran que el fuego habría calcinado una hípica que hay cerca de la urbanización de Soto de Viñuelas y que también habría arrasado con las instalaciones de un colegio privado que está ubicado en la zona.

Aunque por ahora todo son especulaciones puesto que el área está asegurada por Policía y Guardia Civil hasta que se consiga contener el fuego y, sobre todo, para evitar que afecte a más viviendas tanto de Tres Cantos como de San Sebastián de los Reyes.

#IFTresCantos. Ante la densa humareda y los posibles cambios de viento se recomienda a los vecinos de las localidades cercanas al incendio que cierren puertas y ventanas.



Se ha activado la @UMEgob para colaborar en las tareas de extinción. pic.twitter.com/Bn96FHgurk — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025

Dos urbanizaciones desalojadas

El incendio de Tres Cantos se ha producido antes de las ocho de la tarde y se ha extendido rápidamente por el fuerte viento que hace en las zonas. De hecho, en muy poco tiempo, las llamas han llegado a las puertas de dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, que han sido desalojadas.

El portavoz del 112 ha insistido a los vecinos de Tres Cantos que se queden confinados en sus casas y con las persianas bajadas para evitar cualquier mal mayor y que no salgan a ver las llamas.

Por su parte, el Ayuntamiento ha habilitado el Centro Deportivo Enrique Más para alojar a los afectados por las llamas, según ha apuntado en un mensaje en redes sociales, hasta que se estabilice la zona.