El inicio del gran cambio del estadio del Rayo: puertas antipánico y reforma inminente para sobrevivir en Vallecas

El Estadio de Vallecas, 'templo' del Rayo, tiene nuevas puertas antipánico. El objetivo es facilitar los accesos y las salidas al recinto, uno de los más pequeños de La Liga. La instalación se produce en plena polémica por el futuro del campo, que la Comunidad ya planea remodelar de forma integral.

El actual 'templo' vallecano se encuentra entre las calles Payaso Fofó, Arroyo del Olivar y la Avenida de la Albufera. Fue inaugurado en 1976 y puede albergar 14.708 espectadores. Las nuevas puertas antipánico se han instalado a requerimiento de La Liga. La intervención la ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid en colaboración con el equipo de fútbol y ha costado 46.240 euros.

Cabe recordar que, aunque la propiedad del espacio actual es de la Comunidad de Madrid, su cuidado corre a cargo del Rayo Vallecano. Esto es posible gracias a un acuerdo que se firmó a mediados de los 80 y que se renovó en 2019. Por la concesión, el club paga un canon anual.

Después de la colocación de las puertas, el Gobierno regional pondrá en marcha "próximamente" la primera fase de las nuevas obras de mejora del estadio. Se desarrollarán a lo largo de este año y representan un paso previo a la reforma integral del icónico campo madrileño.

Los primeros trabajos aplacarán los aspectos más urgentes y la idea es que no torpedeen los partidos que juegue el club. En concreto, se repararán los entrevigados fisurados, se restaurarán grietas, se sanearán muros y cerrajería y se eliminarán las humedades.

Además, se sustituirán los falsos techos y las fisuras de la fachada de la zona de las federaciones. También se pintarán las escaleras de gradas y graderíos y se arreglarán los aseos de esta zona. Mientras, en la cubierta de la avenida de la Albufera, se instalarán paneles de chapa galvanizada.

Del mismo modo, se reemplazarán las dos cubiertas de graderío y se adecuarán los espacios cedidos a federaciones deportivas madrileñas, como boxeo, tenis de mesa, billar y ajedrez, entre otros.

Futura reforma integral

En paralelo, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trabaja en el diseño de un proyecto de reforma integral del recinto para convertirlo en "unas instalaciones a la altura de la historia del Rayo Vallecano".

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha coordinado las actuaciones dirigidas a que el equipo pueda seguir jugando los partidos en las "mejores condiciones, por el tiempo que necesite". Todo ello en colaboración con el presidente del club, Raúl Martín Presa, y su homólogo de LaLiga de fútbol, Javier Tebas.

Sin embargo, en declaraciones recientes a Marca, Martín Presa manifestó su deseo de mudarse a otra ubicación. "El Estadio de Vallecas es un estadio entrañable y le tenemos un cariño terrible. No hay un campo en España en el que se vea el fútbol como aquí, pero al final nos será imposible competir, ya que no genera lo que consiguen nuestros rivales. Llevarlo a otra ubicación no es un capricho, es un tema de supervivencia".