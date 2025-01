La gripe colapsa las Urgencias de La Paz, Fuenlabrada y Alcalá: "Hay pacientes infecciosos ingresados en paliativos"

La primera explosión de casos de gripe ya se empieza a notar en la sanidad madrileña. Pese a que diversas fuentes profesionales aseguran que las Urgencias de los hospitales madrileños se mantienen con gran afluencia de pacientes pero, en términos generales, sin colapso. Existen tres donde la situación ya se ha vuelto crítica. Este es el caso de La Paz, Príncipe de Asturias y Fuenlabrada.

Según ha denunciado el sindicato de enfermería SATSE en un comunicado, en el Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, las camas disponibles están todas ocupadas y hay numerosos usuarios que están en camillas ubicadas en pasillos, sillas de ruedas… "y sin las enfermeras necesarias para poder atenderles".

La situación de este centro se incrementa debido a los pocos profesionales que hay para cubrir un pico de gripe, muy característico de estas fechas. En el Príncipe de Asturias no sólo no se ha reforzado el servicio de enfermería frente al previsible pico de contagios, sino que hay 5 bajas de enfermeras en la Urgencia que no se han cubierto.

De los 21 contratos de enfermeras que dijeron que se iban a realizar, solo se han hecho 2 a pesar de que hay actualmente 60 bajas de enfermeras en todo el centro hospitalario.

"La solución del Hospital ha sido pedir a las enfermeras que tienen reducciones de jornada (en muchos casos para atender a familiares directos) que se incorporen a su puesto de trabajo con jornada completa y, también, están pidiendo a las enfermeras que, en lugar de trabajar un turno, lo doblen. Es decir, que trabajen 2 jornadas seguidas", denuncian los delegados sindicales de SATSE en estos centros.

Desde el sindicato reiteran que es imprescindible que este Hospital sea catalogado como de "difícil cobertura", ya que en la última OPE que se celebró fue el único que no fue capaz de cubrir el 100% de las plazas ofertadas.

La Paz y Fuenlabrada

Desde el sindicato mayoritario de las enfermeras denuncian que este mismo martes, a las 9.30 de la mañana, ya había 92 pacientes pendientes de ingreso en la Urgencia General de La Paz por falta de camas.

En la Sala 1 había 19 pacientes cuando no debería haber más de 12. En la Sala 2 ocurre lo mismo, ya que había 28 cuando solo hay disponibilidad para atender a 22 y en la Sala 3 había 10 pacientes de más, ya que solo admite 32 y se estaban atendiendo a 42", cifran.

En el caso del Hospital de Fuenlabrada, a primera hora del martes había 122 pacientes ingresados en las Urgencias y 32 pendientes de ingreso.

"La falta de camas y de personal de Enfermería está provocando que muchos fuenlabreños se pasen horas esperando a ser atendidos, ya que no se han cubierto algunas reducciones de jornada ni tampoco todos los contratos del Plan de Invierno previstos por la Comunidad", añaden.

Desde SATSE denuncian que "la Urgencia está colapsada". "No hay ninguna cama libre, hay pacientes pendientes de ingreso que están en sillas en las distintas consultas que hay en la Urgencia" y "se están ubicando a pacientes infecciosos en la zona de paliativos".

Por otro lado, aseguran que "se han abierto camas en Maternidad para liberar la Urgencia, lo que significa que están ingresando pacientes de Medicina Interna en una planta con recién nacidos". Hecho que ya ha sido denunciado por las delegadas de SATSE a la dirección del centro.

Falta de enfermeras

"El motivo del colapso de las Urgencias madrileñas es simple", explican desde SATSE Madrid. "La falta de enfermeras y la mala gestión del Plan de Invierno que han hecho desde la Comunidad de Madrid, ya que pretenden contratar cuando todas las enfermeras ya se han comprometido con otros servicios de Salud que ofrecen periodos de contratación más largos y, también, mejores retribuciones".

Además, añaden desde el Sindicato, debería de haberse reforzado la Atención Primaria con más enfermeras para incrementar el porcentaje de vacunación de la gripe. Como no se ha hecho, "el pico de pacientes enfermos es más elevado".

Desde SATSE Madrid también se critica que muchas de las supuestas contrataciones del Plan de Invierno, que tenían que reforzar la plantilla, se estén destinando a suplir las bajas y reducciones de jornada de enfermeras, ya que la Bolsa de contratación está agotada y no hay profesionales de Enfermería disponibles para ser contratadas.