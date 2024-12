Ayuso advierte para el 2025: "En Madrid somos los primeros en cumplir la ley y en pedir que se cumpla en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido este 2024 con un claro mensaje: la región siempre estará al servicio de España para defender los valores de la democracia y llevar con orgullo y "responsabilidad" la capitalidad española.

En su tradicional mensaje de Nochevieja, la presidenta regional ha destacado que Madrid "siempre está cuando se la necesita", para no acostumbrarse ni "ceder" ante los desagravios. Una postura que, además, ha enfatizado resaltando la responsabilidad de los madrileños, quienes son "los primeros en cumplir la ley" y en pedir que otros la cumplan.

Para el cierre de este 2024, Ayuso ha elegido dar un mensaje en un tono mucho más cálido y, aunque ha dejado recados a quiénes pretenden no cumplir la ley o no quieren a Madrid, no ha sido tan dura como en 2023. En esa ocasión, y en su primer discurso con mayoría absoluta, habló directamente de la amnistía o el independentismo catalán y vasco.

Una de las partes más significativas del mensaje de la presidenta suele ser su localización para grabar el mismo. En esta ocasión, ha elegido la unidad dedicada a la rehabilitación y a la atención personalizada de enfermos de ELA del Hospital Isabel Zendal.

Su elección ejemplifica una de sus grandes apuestas de esta legislatura: posicionar a Madrid como un centro único en la lucha contra esta enfermedad y que demuestra, además, un apoyo real a una enfermedad abandonada por las autoridades a las que le ha costado años una legislación específica.

Ayuso con pacientes con ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. CAM

DANA en Valencia

Al igual que hizo el Rey en su mensaje de Navidad, Ayuso ha arrancado el discurso refiriéndose a los damnificados por la DANA y agradeciendo su trabajo a los más de 700 profesionales desplazados de Madrid a Valencia para ayudar a los afectados por la DANA.

"Son muchos los testimonios de valencianos que dijeron sentirse 'más aliviados, más esperanzados' cuando 'los de Madrid llegaron en las horas más críticas'. No cabe mayor orgullo", ha enfatizado.

Esa postura de Madrid como un ejemplo para el mundo la ha reforzado la presidenta cuando, tras dar las gracias a trabajadores públicos como sanitarios, bomberos o maestros, ha asegurado que "sería suicida privar a cada español" de Madrid como capital de España.

"Es nuestro orgullo y nuestro deber para con España entera ser la región más solvente: en lo financiero, en la gestión, en servicios, en educación libre y de calidad, inversiones, atracción de empresas, innovación, en premiar el esfuerzo", ha añadido.

La presidenta regional ha grabado su tradicional discurso en la unidad dedicada a la rehabilitación y a la atención personalizada de enfermos de ELA. CAM

Madrid, capital modelo

Es por eso que ha destacado el valor de Madrid como "modelo", "autonomía financiera", "estabilidad" y "seguridad jurídica". "De nosotros se esperan políticas a la altura de estos tiempos, sin ideología".

Pero toda esa responsabilidad no está exenta de exigencia. "Se nos exige mucho a Madrid. Todos los ojos nos miran: los de quienes nos admiran por el mundo entero, y también los ojos de quienes menos la quieren".

Es por eso que Ayuso ha puesto a la región como la primera que cumple la ley, que pide que se cumpla y que no permite "la impunidad" ni calla "ante el abuso" o el "totalitarismo en cualquiera de sus formas".

Pero, además de esos valores más puramente políticos, Ayuso también ha aprovechado su tradicional discurso para cerrar el año como un recordatorio de los grandes pasos que ha dado en Madrid en aspectos como la lucha contra las adicciones, "regular los móviles y las pantallas en los colegios", apostar por la FP o "hacer de la maternidad y la paternidad centro de nuestras políticas".

En una mirada hacia el futuro, la presidenta ha recordado, además, algunos de los grandes "desafíos" y "amenazas" que vienen a partir del año nuevo. Como es el reto de la energía, "sin la que nuestros proyectos industriales y digitales no serán posibles".

"También, preservar nuestras competencias mientras seguimos siendo la región más solidaria; defender la unidad de España, nuestra Constitución y el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial, la dignidad del Parlamento y el decoro de la vida pública, la concordia entre españoles, el respeto al papel fundamental de la Corona, y de nuestras Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Madrid gusta en el mundo, sirve bien a España y defiende vivir con muchas ganas", se ha despedido la presidenta regional.