Ruano, codirector de una de las cátedras de Begoña Gómez en la UCM: "El rector se vio obligado a echarla"

En el marco de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Manuel Ruano de la Fuente, codirector del Máster de Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia, ha asegurado que a la mujer del presidente del Gobierno se la expulsó de la Universidad.

Durante la comisión celebrada este miércoles, Ruano ha afirmado que "el rector se ve obligado a echar a Begoña Gómez de la UCM", y ha detallado que este proceso ocurrió en tres fases, que incluyeron la finalización de los másteres y las cátedras vinculadas, en un plan escalonado. "Yo creo que el rector se ve obligado a echar de la universidad a Begoña Gómez no sé por qué razón pero se ve obligado a echarla y lo hace", ha lanzado Ruano.

El codirector también ha explicado que Gómez, según sus cuentas, habría percibido entre 3.000 y 4.000 euros anuales como profesora de los másteres de la Complutense, aunque no ofreció detalles específicos sobre el desglose de estas cantidades.

Respecto a la creación de una de las cátedras extraordinarias en la universidad, Ruano ha asegurado que el rector de la Complutense mantuvo reuniones con Begoña Gómez para explicarle en qué consistía esta figura académica y promover su implementación.

"El rector consideró que sería bueno, promocionó y anunció la cátedra, que se firmó en octubre. Me nombraron como codirector porque era un requisito", ha comentado Ruano. Además, el codirector del máster ha reconocido que conoció a Pedro Sánchez en un contexto personal: "Lo conocí en el funeral del padre de Begoña Gómez".

En su declaración también ha criticado el "rápido" fin de la cátedra y las titulaciones en las que estaba embarcada Díaz sin mayor explicación. "La universidad estaba en su derecho de no renovar la cátedra, pero lo mínimo sería haber justificado la no renovación, no tenemos ninguna justificación. Es decir, lo cierto es que desde octubre del 2020 hasta febrero-marzo del 2024 todo fueron parabienes", ha explicado.

Por parte de Ruano se ha visto una especial animadversión hacia el rector, Joaquín Goyache. Ha asegurado que, durante los primeros cuatro años, Goyache "no perdía la oportunidad de hacerse fotografías" con Gómez y "pasearla".

Asimismo, ha revelado haber acudido en tres ocasiones a reuniones en el Palacio de La Moncloa con Gómez para abordar temas relacionados con las formaciones de la UCM, aunque ha asegurado no haber coincidido en ningún momento con el presidente del Gobierno.

La declaración de Ruano ha llegado tras la de la excoordinadora del Máster Dirección de Fundraising público y privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Blanca de Juan, que también ha asistido este miércoles a la Asamblea.

No declara sobre el software

En su caso, de Juan se ha negado a declarar sobre el 'software' desarrollado en la cátedra que codirigía la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al ser un asunto "judicializado".

"Me van a permitir, y como esta cuestión está judicializada, no contestar a la pregunta", ha respondido en la comisión de investigación para dilucidar si hubo trato de favor de la UCM con Begoña Gómez que se celebra en la Asamblea de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ampliaba la investigación que dirige contra Gómez (a raíz de la querella de Hazte Oír) para incluir la presunta apropiación indebida del 'software' e intrusismo.

Durante su intervención, de Juan ha negado que "en ningún caso" influyese que Begoña Gómez era la mujer del presidente del Gobierno a la hora de las contrataciones de esta cátedra, señalando a continuación que ella ha estado en Moncloa en varias ocasiones tanto por cuestiones laborales como personales.

En este punto, ha aclarado que empezó a trabajar con ella como una cuestión "estrictamente profesional" y de ahí "derivó en una amistad", apostillando su prudencia por temor a que se "tergiversen" sus declaraciones.