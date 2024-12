El barrio más peligroso de Madrid está a sólo 20 minutos del centro: con asentamientos ilegales y tráfico de drogas

España no es conocido por ser un país especialmente peligroso ni por tener altos niveles de delincuencia. Sin embargo, como en la mayoría de cosas de la vida, siempre hay excepciones. Y es que algunas de nuestras ciudades tienen zonas que conviene evitar. Esto sucede, por ejemplo, con la ciudad de Madrid, que tiene algunos barrios especialmente conflictivos.

A pesar de que como decíamos vivimos en un país seguro, los datos ofrecidos por las autoridades evidencian que hay ciertas tasas como la de criminalidad e inseguridad ciudadana que han subido en los últimos años. Especialmente en las zonas que se podrían considerar como los más peligrosos de España.

Estos análisis siempre son difíciles de realizar, ya que la violencia es un concepto complejo y que responde a muchos factores de diferente naturaleza. En algunos países de Europa, estas situaciones de inseguridad provocan cambios sociales como la creación de algunas áreas especiales de alta conflictividad.

Se trata de las 'No-Go zones', es decir, áreas a las que no ir para evitar ser víctimas de estos altercados que pueden derivar en robos y agresiones. Muchas de ellas se sitúan en el corazón de grandes capitales como sucede en países como Francia o Bélgica. Las tasas de criminalidad en estos barrios se disparan, con altercados violentos recurrentes.

En España todavía no existen estas zonas de manera 'oficial', pero algunos expertos señalan que hay lugares que se podrían considerar 'No-go zones'. En muchas de ellas, los conflictos se producen por temas económicos, ya que la falta de recursos es uno de los motivos que empuja a muchas personas a la delincuencia. Así sucede en grandes capitales como Madrid.

¿Cuál es el barrio más peligroso de Madrid?

España no es un país que ofrezca unos niveles de criminalidad peligrosos o preocupantes. Sin embargo, lo que sí es más alarmante es que estos datos no paran de crecer año tras año. Una tendencia que, de momento, no ha tenido freno. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2023 la criminalidad en España aumentó un 5,6% respecto al ejercicio anterior.

La subida de estos niveles se debe principalmente a una mayor actividad delictiva en grandes metrópolis como Barcelona y Madrid. Y es que, en espacios donde hay mayor movimiento de personas, y sobre todo de turistas, es más fácil que surjan estos conflictos. En ellas existen núcleos de población donde la vida cotidiana es cada vez más peligrosa.

El Ministerio del Interior, al igual que las diferentes instituciones regionales, elaboran sus propios ranking para determinar cuáles son las zonas menos seguras tanto de España como particularmente de Madrid. Recientemente, una de las expertas en este tipo de asuntos más famosas de España, @crizminologa, ha compartido a través de sus redes sociales uno de estos listados donde podemos ver cuáles son los barrios más peligrosos de Madrid.

Tal y como cuenta Elena, que divulga su conocimiento de manera frecuente en redes sociales, la capital destaca por tener dos de los barrios más peligrosos de toda España. El primero de ellos es Carabanchel. Este distrito de la zona suroeste destaca especialmente por ser lugar habitual de hurtos, robos y tráfico de drogas.

Esta área también destaca por su diversidad, aunque los puntos más vulnerables son aquellos donde reside la población más limitada económicamente, registrándose en ellas un mayor volumen de crímenes. Sin embargo, hay un barrio más peligroso en Madrid y que supera a Carabanchel.

Se trata de la Cañada Real. Esta zona de la capital compuesta por seis sectores diferentes tiene algunas áreas que son consideradas como 'No-Go zones'. Destaca por ser epicentro de miles de asentamientos chabolistas y por ser el mayor mercado de droga de Madrid y uno de los mayores de España. Se trata de un asentamiento marginal organizado en torno a la pobreza y a la delincuencia en el que los crímenes son constantes.

Los barrios más peligrosos de España El Raval (Barcelona) La Mina (Barcelona) El Puche (Almería) Las Tres Mil Viviendas (Sevilla) Los Pajaritos (Sevilla) El Príncipe (Ceuta) El Cabañal (Valencia) Cañada Real (Madrid) Distrito Sur (Córdoba) Carabanchel

Para determinar qué barrios son los más peligrosos de España, los expertos de las diferentes instituciones que se dedican a calibrar estas cuestiones siguen una serie de criterios. Uno de los más importantes es la falta de percepción de seguridad. Esta suele tener un punto bastante subjetivo, pero también ayuda a tener una visión global.

Otro de estos puntos análisis son los factores socioeconómicos y es que por norma general, a menor nivel de ingresos, mayor tasa de criminalidad y mayor índice de inseguridad y peligrosidad. Es precisamente esta tasa de criminalidad la que mide el número de delitos por cada mil habitantes. Y por último, el tipo de delitos cometidos, ya que unos son más graves que otros.