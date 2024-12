Lío en la ciudad más rica de España: el PP elimina a los grupos políticos de la revista municipal y la oposición estalla

Pozuelo de Alarcón celebrará su pleno ordinario de diciembre con polémica. El Partido Popular propondrá eliminar el espacio de la revista municipal dedicado a la opinión de los grupos políticos. Como cuentan con mayoría absoluta, los populares conseguirán su objetivo. Recogerán así una "demanda planteada por los vecinos". Vive Pozuelo solo ofrecerá "contenido informativo" y de "servicio público". Pero hay quienes no piensan lo mismo. "Es una censura total y un ataque a la libertad de expresión en toda regla", lamentan desde Vox.

Situado al oeste de la capital, Pozuelo es conocido por liderar el ránking de los municipios más ricos de España. El PP, con la alcaldesa Paloma Tejero a la cabeza, controla el Ayuntamiento con 17 concejales. La oposición la forman tres ediles del PSOE y otro de Somos Madrid. Vox comenzó la legislatura con cuatro asientos, pero tres de ellos figuran ahora como independientes.

En cualquier caso, son los cuatro grupos políticos los que tienen hueco en la revista mensual que edita el Ayuntamiento. El ejemplar de noviembre -el último digitalizado en la web del Consistorio- tiene más de 50 páginas. Entre sus contenidos se encuentran la carta de la alcaldesa, información sobre iniciativas del equipo de Gobierno, una historia sobre la primera gala del deporte, otra de un nuevo mercadillo municipal o la agenda de actividades.

Sección de opinión política de la revista municipal de Pozuelo. Vive Pozuelo

Las opiniones de los partidos políticos conforman una sección final de Vive Pozuelo. En la edición del mes pasado, Somos Pozuelo y el PSOE ocupan una página con una columna cada uno y PP y Vox otra cara con sendos artículos. Cada uno de ellos está firmado por el respectivo representante del grupo. La primera revista digitalizada y colgada en la web es de febrero de 2006 y ya incluía los comentarios subjetivos de las agrupaciones.

La propuesta para acabar con esta costumbre de Vive Pozuelo la llevará al pleno Félix Alba Núñez, actual portavoz popular y concejal-portavoz del Ayuntamiento. También es el autor de las opiniones de su partido en el magazine.

La moción aboga por "mantener" su carácter informativo "no dando cabida en ella a ningún artículo político de opinión". Ni las de la oposición ni las del PP.

Después de defender que Vive Pozuelo sirve para informar bien a los vecinos de las actuaciones del Consistorio y de las actividades municipales, Alba Núñez sustenta su iniciativa en el "descontento" vecinal.

"De un tiempo a esta parte, no han sido pocos los vecinos que nos han hecho llegar su descontento con que una revista, que presta un servicio de información, sea además el medio que utilizan los grupos políticos municipales para expresar su opinión. Una opinión política que, según nos dicen, debería seguir otros cauces distintos y propios de los distintos grupos", asegura.

"Es intolerable"

Desde Vox, representado en la localidad por Ainhoa García Flórez, critican duramente la moción de los populares. "El PP de Pozuelo de Alarcón, con mayoría absoluta, no suele llevar muchas mociones a los Plenos y, las que lleva, suelen ser más bien institucionales y de ámbito nacional, poco relacionadas con el municipio", afirman.

Por ello, creen que "deben estar molestos con la crítica que se hace en algunos artículos". Con todo, consideran que la iniciativa "es una censura total y un ataque a la libertad de expresión en toda regla". "La excusa de 'quejas de vecinos' también es intolerable", indican desde el partido a este periódico.

Moción del PP al pleno ordinario del 19 de diciembre. E. E.

Consultado por esta polémica, el portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento, Helio Cobaleda, comparte el malestar. Cree que el argumento del "descontento" vecinal es un argumento "ridículo" del PP porque la revista "está llena de política": "Informa de las actividades que organiza el Ayuntamiento, en algunos casos de carácter razonablemente político, desde visitas [al municipio] de Isabel Díaz Ayuso u otros cargos de la administración regional a información no estrictamente objetiva sobre aprobaciones de diferentes planes".

"Vamos a plantearnos tomar algún tipo de medida para revertir lo que es un ataque a la libertad de expresión", avanza.

PP: "Los grupos tienen otros mecanismos"

Fuentes del Partido Popular recalcan, en primer lugar, que asignar un espacio de la revista Vive Pozuelo a los partidos "no es obligatorio". "Ni hay sitio ni es la prioridad de una revista de información municipal. Hay que sacar la política de las instituciones". Además, recuerdan que el magazine es un "bien muy demandado" y que cada grupo cuenta con una "dotación económica con una parte fija de 1.250 euros y una variable que va en función de los concejales que integran el grupo municipal".

"Con esa dotación pueden hacer cuanta acción política consideren y no utilizar un medio público para fines políticos. Ese es el espíritu de la moción que se presenta al pleno", insisten. Respecto al argumento de las quejas vecinales, aseguran que "no hay reunión" del Consistorio con los residentes en la que no recuerden "por qué" se tienen que leer las opiniones políticas de "unos y otros".