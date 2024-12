Amatos, alcalde de Cobeña: "Nuestro nuevo instituto va a ofrecer desde 1º de la ESO hasta Bachiller y tendremos FP"

Cada año, el 31 de diciembre, el polideportivo de Cobeña ocupa todas las portadas de los medios locales. Esta localidad de algo menos de 8.000 habitantes celebra una de las macro nocheviejas más famosas de la región con capacidad para 1.500 personas, "aunque no se suele llenar", explica ahora el alcalde de la localidad.

Su fiesta es una de las cinco únicas, por ahora, que obtienen las licencias de la Comunidad de Madrid para este tipo de eventos. Son un referente creado para asegurar la seguridad de los más jóvenes y para tranqulidad de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento organizan todo y, a los mandos del consistorio, está Jorge Amatos. Un regidor que tiene entre sus manos grandes cambios para la localidad que pasan por incrementar en 2.500 personas su padrón gracias a tres importantes desarrollos urbanísticos.

Entrevista a Jorge Amatos, alcalde de Cobeña Imagen y edición Javier Carbajal

Amatos no quiere que su pueblo muera de éxito y, por eso, antes de que lleguen todos esos vecinos ya tiene preparas las infraesrtucturas más básicas (educativas y sanitarias). Aun así, pide calma y reconoce que los 2.500 no van a llegar "de un día para otro". De hecho, los desarrollos llevan en la lista de deseos de su municipio desde 2007 pero las crisis económicas se lo han torpedeado.

PREGUNTA: ¿Cuáles son sus planes para Cobeña?

RESPUESTA: Cobeña es un municipio de unos 8.000 habitantes, ubicado cerca de Madrid, entre las autovías A-1 y A-2. Contamos con la tranquilidad y seguridad del extrarradio, pero también con la cercanía de los servicios de grandes urbes como Madrid, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes.

En cuanto a los proyectos de esta legislatura, destacaría tres principales. La primera, la rotonda del Polideportivo, que es una obra muy demandada desde hace años y ya está en ejecución. Esto solucionará problemas de tráfico y seguridad para los cerca de 2.000 usuarios del polideportivo, que se encuentra fuera del casco urbano.

"La idea inicial es dejar sólo infantil y Primaria en el CEIPSO y sacar la ESO al nuevo instituto"

P: ¿Y la nueva plaza, verdad?

R: Sí, también trabajamos en la remodelación de la Plaza. Ahora mismo estamos en un concurso de ideas con 35 proyectos presentados, que están siendo evaluados por técnicos. Queremos involucrar a los vecinos para que voten el diseño final.

Y el siguiente proyecto es un nuevo instituto. Actualmente, tenemos un colegio concertado y un CEIPSO, que incluye hasta 4.º de la ESO. Lo que queremos es poner en marcha un nuevo instituto, independiente, que permitirá reubicar secundaria y bachillerato, y esperamos incluir Formación Profesional en el futuro.

P: ¿Qué avances hay respecto al nuevo instituto? ¿Saben qué ramas de FP impartirán?

R: La idea inicial es que albergue de 1.º de la ESO hasta bachillerato, dejando infantil y primaria en el colegio actual. En cuanto a la Formación Profesional, todavía no hay una rama específica definida, ya que dependemos de lo que la Consejería de Educación estime oportuno según las necesidades de la zona.

P: ¿Qué buscan con la remodelación de la plaza? Uno de sus grandes proyectos...

R: Queremos ponerla en valor y adaptarla mejor a las actividades del municipio. Es una plaza peatonal que ya necesita una renovación. Buscamos ideas viables dentro de nuestro presupuesto que den vida al espacio y lo conviertan en un punto clave del municipio.

Los que estamos al frente del Gobierno podemos dar una idea, pero no por ello va a ser la idónea. Por eso hemos intentado involucrar a todos los vecinos para que dentro de todo las ideas que se han presentado se elija la mejor. Por ejemplo, tenemos una plaza peatonal, pero yo creo que, dentro de su ubicación, puede ser mucho más aprovechable.

El alcalde de Cobeña durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal.

P: En cuanto al gran plan urbanístico, ¿cómo avanzan las 800 viviendas proyectadas?

R: Las viviendas se distribuyen entre los sectores 3 y 5 y una unidad de ejecución ya en desarrollo. En el fondo no es algo nuevo, son iniciativas privadas que podían haber ejecutado desde el año 2007, porque nuestras normas son del año 95 y bueno, por diferentes crisis, por diferentes motivos, pues las propiedades no han dado un paso adelante y no han podido o no han considerado apropiado desarrollar. Hasta ahora.

En estos momentos, gracias a la Ley Ómnibus, podemos autorizar la simultaneidad de obras de urbanización y edificación para minimizar las molestias a los vecinos. Este crecimiento aumentará la población en unas 2.500 personas de manera escalonada, lo que consideramos sostenible y asumible.

P: ¿Cómo se adaptará el municipio a este crecimiento?

R: En educación, el nuevo instituto cubrirá la demanda que podamos tener y, como va a quedar espacio en el CEIP al salir el instituto, es un aspecto que tenemos cubierto. En sanidad, nuestro consultorio tiene margen de ampliación y la Consejería ya está al tanto para futuras remodelaciones.

En cuanto al transporte, hemos recurrido al nuevo plan de autobuses para mejorar las conexiones, especialmente con Alcalá de Henares y Madrid. Porque nuestro problema es que tenemos los juzgados, etc, en otras localidades. También estamos trabajando con la Consejería para mejorar la carretera de Elvis y evitar problemas de tráfico en los nuevos sectores. Pero bueno, tampoco vamos a ser 2.500 personas de golpe, van a venir escalonadas.

"Con la Ley Omnibus vamos a proyectar 200 viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes del municipio"

P: Hablando de la Ley Omnibus de vivienda. ¿Han aceptado la ley que permite convertir oficinas en viviendas? ¿Les afecta en su municipio?

R: Hemos dicho que sí por silencio administrativo porque no tenemos una gran demanda para convertir locales en viviendas. Pero sí hemos aprovechado la ley Omnibus para proyectar 200 viviendas asequibles destinadas a jóvenes del municipio. Estamos ya trabajando en la bolsa.

P: Su municipio tiene una de las rentas más altas de la Comunidad de Madrid. ¿Nota mayores exigencias por parte de los vecinos?

R: No creo que la exigencia dependa de la renta ni del poder adquisitivo. La sociedad en general es cada vez más demandante, y la pandemia acentuó esta tendencia. En Cobeña, con una población joven y muchas familias, nos centramos en actividades culturales, deportivas y al aire libre para cubrir sus necesidades.

P: También tienen una de las presiones fiscales más bajas de la región. ¿Esto como lo han compatibilizado con la subida de la tasa de basuras?

R: Estamos en contra de esta tasa, pero estamos obligados a cumplirla. Para que sea menos gravosa para los vecinos, la aplicaremos por metro cuadrado. Es como vimos que menos podía influir a los vecinos. Además, para compensar, bajaremos el IBI al mínimo permitido, con un coeficiente del 0,41.

El alcalde de Cobeña asegura que el nuevo contrato de basuras va a solventar muchas deficiencias. Javier Carbajal.

P: ¿Qué novedades hay respecto al contrato de limpieza?

R: Ya se ha propuesto una adjudicataria y está en proceso de presentar la documentación. Esperamos que a principios de año comience a operar con maquinaria nueva y mejore considerablemente el servicio.

P: ¿La pandemia cambió las demandas de los vecinos?

R: Aunque se podría pensar que al aumentar el teletrabajo habría cambios significativos, no hemos notado un incremento en demandas específicas relacionadas con ello. Las necesidades han evolucionado de forma general, pero no directamente por este motivo.

P: Su municipio es uno de los más seguros de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo han conseguido?

R: La seguridad es fundamental para ofrecer calidad de vida a los vecinos, tanto a los que ya viven aquí como a los que podrían venir. Aunque hay una sensación generalizada de inseguridad en muchas partes, en nuestro municipio hemos apostado por varias medidas para que esto no sea así.

Contamos con 36 cámaras de videovigilancia, y queremos seguir aumentando este sistema para controlar los accesos y reforzar la seguridad. Además, hemos incrementado el número de policías dentro de las posibilidades que nos permite la tasa de reposición, que lamentablemente nos limita no solo en seguridad, sino en la contratación de cualquier otro funcionario necesario para el crecimiento del municipio. También disponemos de un servicio de vigilancia de parques y jardines durante la noche. Todo este esfuerzo, sumado al apoyo de la Guardia Civil, a pesar de no contar con los efectivos necesarios, ha permitido mantener una sensación real de seguridad.

"Con las cámaras de videovigilancia estamos siendo creativos y supliendo la falta de efectivos de la Guardia Civil y Policía Local"

P: ¿Las cámaras de videovigilancia han servido para suplir la falta de efectivos de la Guardia Civil o Policía Local?

R: Sin duda, hemos tenido que ser creativos para compensar la falta de medios. Las cámaras nos ayudan mucho en este sentido. Aunque la seguridad es competencia del Ministerio del Interior, desde el Ayuntamiento asumimos esta responsabilidad porque es crucial para los vecinos. Por eso seguimos apostando por ampliar el sistema de videovigilancia y garantizar así la tranquilidad de la población. Queremos seguir apostando el sistema de cámaras de seguridad.

P: Su municipio también tiene un entorno natural privilegiado. ¿Lo están explotando turísticamente?

R: Tenemos un entorno único, que considero la joya de la corona. Es un oasis en medio de una zona de cultivo, con pinos, madroños y una riqueza natural impresionante. Aunque aún no hemos explotado todo su potencial turístico, cada vez somos más conocidos. Mucha gente visita nuestro municipio por este entorno natural y por nuestra oferta gastronómica, que es muy atractiva, sobre todo en fiestas.

P: Hablando de fiestas, su concurso de paellas es muy popular. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Algún valenciano ha ido a quejarse ya?

R: Es una de nuestras tradiciones más queridas y un referente en la zona. En la última edición participaron más de 140 paellas. Lo importante no es tanto quién gana, sino el ambiente que se genera. Es un día que reúne a casi todos los vecinos en un entorno sano y muy divertido. Es algo que todos esperan con ganas cada año.

El alcalde reconoce que el origen de la macrofiesta de nochevieja es que los jóvenes del municipio no cojan el coche. Javier Carbajal.

P: Otra de las iniciativas destacadas de su municipio es la macrofiesta de Nochevieja en el polideportivo. ¿Cómo surgió esta idea?

R: La idea nació para evitar que los jóvenes tuvieran que desplazarse en coche durante la Nochevieja, algo que preocupa mucho a los padres. Organizamos esta fiesta en el polideportivo, que cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias y con la autorización de la Comunidad de Madrid. Es gestionada íntegramente por el Ayuntamiento, desde la seguridad hasta la concesión de la barra.

Al ser una fiesta segura, atrae no solo a jóvenes de Cobeña, sino también de municipios cercanos. Aunque el aforo máximo permitido es de 1,500 personas, normalmente no llegamos a ese número, pero siempre se vive un ambiente agradable y muy seguro.

P: Entonces, ¿esta fiesta se ha convertido en un referente de la zona?

R: Así es. Aunque todos los municipios organizan algo para estas fechas, nuestra propuesta es especialmente valorada porque brinda seguridad y tranquilidad a las familias. Al final, el objetivo es que nuestros jóvenes estén en un entorno controlado y disfruten de la noche sin riesgos.