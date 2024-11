Gómez, alcalde de Aranjuez: 'El próximo curso, la Rey Juan Carlos va a ofrecer el primer grado público en gastronomía'

En la ciudad de Aranjuez la cosa, últimamente, va de seísmos. El 13 de junio de este año, un cambio de rumbo total dentro del Partido Popular de Madrid, por el que se iba apartando a algunos alcaldes de su doble condición de diputados y regidores, obligaba a la alcaldesa María José Martínez de la Fuente a dejar el bastón de mando.

Menos de un año después de que hubiera tomado, de nuevo, las riendas de la ciudad y con un sinfín de proyectos en el cajón. Su sustituto natural, Miguel Gómez Herrero, dio entonces el salto a la primera línea de la política con un camino marcado por su antecesora aunque, como ahora él comenta, le dará 'su toque'.

Pero el salto estaba muy cerca de un precipicio. Un choque con el Gobierno central, que les amenaza con retirarles subvenciones para la movilidad si no aplican "ya" las Zonas de Bajas Emisiones, un socavón prehistórico en el barrio de La Montaña y la obligación de aplicar una subida en la tasa de basuras han sido el resumen de los primeros (y turbulentos) meses de Gómez al frente del Consistorio.

Entrevista a Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez

Es cierto que el socavón había aparecido en noviembre y que tanto la tasa de basuras como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones son luchas que llevan 'coleando' desde el inicio de 2024, pero a él le ha tocado encontrarse con todo de sopetón. Sonríe, propone e intenta aligerar la polémica con pedagogía. Irá paso a paso. Problema a problema.

PREGUNTA: ¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente de la alcaldía de Aranjuez?

RESPUESTA: Muy bien. Ya se cumplieron 100 días desde que tomé posesión como alcalde de la ciudad. Llevaba cinco años en el Ayuntamiento como concejal y primer teniente de alcalde. La transición ha sido muy buena. La alcaldesa y yo hemos gestionado bastante bien este momento, que no era fácil, pero hemos demostrado una lealtad hacia la ciudad enorme. Ella seguirá trabajando en la Asamblea de Madrid y yo a darlo todo en el Ayuntamiento.

P: ¿Comparten proyectos? ¿Seguirá un poco la línea que ya se había marcado o tiene algo con los que quiere dar su toque personal?

R: Cada uno tenemos una personalidad completamente diferente, pero nos une algo: la escucha al vecino. Así hicimos el programa electoral, con muchas reuniones con asociaciones, colectivos, vecinos y el equipo que conformamos.

En nuestro Ayuntamiento, además, somos un gobierno del Partido Popular junto a Vox y en ese acuerdo de gobierno se incorporaron nuestras propuestas y las de ellos. Es un programa en el que formé parte activa y me siento muy a gusto con él. Por eso seguiré dándole cumplimiento, pero seguro que cada uno le daremos nuestro toque personal.

"Quiero mejorar los servicios de limpieza, mantenimiento de la ciudad y jardinería"

P: ¿Cuáles son los grandes proyectos que quiere sacar adelante a lo largo de esta legislatura?

R: Lo diferenciaría en tres pilares fundamentales. El primero es la cercanía y el trato con el vecino, porque estamos aquí para servir. Un vecino cuando va al Ayuntamiento no debería sentirse perdido, sino que debemos facilitarle la vida. El segundo es la mejora de los servicios: limpieza, mantenimiento de la ciudad, jardinería... Y el tercer bloque es generar que Aranjuez sea un polo de atracción de inversiones y empresas, lo que generará puestos de trabajo y riqueza para mejorar los servicios.

P: ¿Tienen un desarrollo importante para la instalación de nuevas empresas o quieren dar una vuelta de tuerca a los polígonos?

R: Queremos darles una vuelta. Aranjuez fue, en su momento, cabecera de comarca y un sitio de referencia, pero lo hemos ido perdiendo con el tiempo y queremos recuperarlo. En un año tendremos 100.000 metros cuadrados disponibles para nuevas empresas, y vamos a seguir trabajando en ello.

P: ¿Qué tal va la comunicación? Porque para tener grandes empresas y grandes polígonos hace falta una buena red de carreteras y una buena red de Cercanías. ¿Cómo están en ese aspecto?

R: Las carreteras en general están bien. Tenemos buena comunicación porque estamos en un punto estratégico, pero necesitamos mejorar la movilidad en el transporte público, especialmente el Cercanías. Toda la corporación hemos aprobado diferentes propuestas para mejorar estas infraestructuras e inversiones necesarias para mejorar la vida de los ribereños y atraer a más personas.

Miguel Gómez Herrero durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo.

P: Todos conocemos la situación de los Cercanías, pero, ahora, la Comunidad de Madrid está sometiendo a consulta pública el nuevo mapa concesional de autobuses interurbanos. ¿Han presentado alegaciones? ¿Echan en falta algo para su municipio?

R: Sí, pero aunque sepamos cómo están los Cercanías, hay que explicar algunas cosas. Cuando solicitamos mejoras en los trenes, muchas veces no obtenemos respuesta. Pero, con el Consorcio Regional de Transportes para el tema del autobús, sí hemos tenido más éxito. Nosotros hemos visto que mucha gente ha dejado de usar el tren y ha optado por el autobús. Hemos demandado más frecuencias y también hemos presentado alegaciones para mejoras en los servicios de autobuses, tanto urbanos como interurbanos.

P: ¿Para conectarse mejor con la capital?

R: No solo eso. También mejoras en los autobuses urbanos, como la coordinación entre el tren y los autobuses para que estén disponibles cuando llega el tren. Eso es una demanda histórica. También necesitamos mejorar las conexiones en horas punta, como por la mañana y la noche. Hay que aumentar las frecuencias.

P: En una reciente reunión con el Delegado del Gobierno le demandaron más Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Qué respuesta han obtenido?

R: Nos dijo que lo revisaría, y esperamos que pronto tengamos los efectivos necesarios.

P: ¿Qué otras reclamaciones le han hecho al Gobierno de España a través del delegado del Gobierno?

R: Hemos planteado, principalmente, demandas sobre Cercanías y seguridad. Además, tuvimos una reunión con la presidenta de Patrimonio Nacional, y fue muy cordial. Nos explicaron los proyectos que tienen para la mejora de las áreas que les corresponden, como el Palacio y los jardines, y estamos bastante contentos en ese sentido.

"Nosotros queremos cumplir con la ley de ZBE, pero debemos hacerlo de forma compatible con el desarrollo económico de la ciudad"

P: ¿Nos puede adelantar algunos de los proyectos que prepara Patrimonio Nacional para el Palacio de Aranjuez?

R: Como son ellos los que van a hacer las inversiones, les dejamos a ellos anunciarlo.

P: En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, el Gobierno les ha amenazado con eliminar la subvención al transporte si no la ponen en marcha. ¿Cómo afectará eso a su municipio? ¿Han pedido más tiempo para implementarla?

R: Nosotros queremos cumplir con la ley, pero debemos hacerlo de forma compatible con el desarrollo económico de la ciudad. No podemos aplicar el mismo criterio a todas las ciudades, porque Aranjuez tiene características únicas, como la Plaza de San Antonio o el Jardín de los Príncipes. Ya hemos empezado a hablar con todos los partidos de la corporación y asociaciones para consensuar la mejor solución y estamos trabajando en ella.

P: ¿Por qué están tardando tanto en decidir cómo aplicarla? ¿Su problema es la fisionomía de la ciudad que no permite la aplicación directa de la Zona de Bajas Emisiones tal como pide Europa?

R: Exactamente. Sabemos que ciertos planteamientos podrían provocar el cierre de negocios en zonas estratégicas. Por eso tenemos que buscar una manera de cumplir la ley sin perjudicar el desarrollo de nuestra ciudad. Para Aranjuez el turismo es un motor económico y si vamos a impedir que determinados coches vengan a nuestra ciudad, van a dejar de hacerlo. Tenemos que hacer compatible el desarrollo económico con el cumplimiento de la ley.

P: Y con respecto a la tasa de basuras, que también es un mandato europeo, ¿cómo afectará a Aranjuez? Algunos ayuntamientos están optando por compensar con deducciones bajando otros impuestos.

R: Para nosotros es una situación muy incómoda. No queríamos llegar a esto, porque tenemos las tasas congeladas desde 2015, pero debemos cumplir con la normativa. Aranjuez tiene una deuda de 115 millones de euros, por lo que estamos sometidos a un plan de ajuste que no nos permite hacer las deducciones o bonificaciones que otros municipios pueden hacer. Aun así, estamos elaborando la tasa para que sea lo más equitativa posible.

El alcalde defiende cómo están gestionando el socavón que apareció en el barrio de La Montaña. Laura Mateo.

P. Recientemente han tenido un socavón en el barrio de La Montaña. ¿Cómo lo están afrontando los vecinos?

R: El socavón es una situación provocada por un fenómeno natural de hace 150.000 años, y nos ha tocado ahora. Nuestra prioridad siempre ha sido garantizar la seguridad de los vecinos. Durante este verano, hemos contratado una empresa especializada en este asunto, ya que hay pocas y creemos que hemos sido asesorados por una de las mejores.

P: ¿Cuál fue el proceso que siguieron después de la aparición del socavón?

R: En noviembre, cuando se produjo el socavón, tuvimos que desalojar a los vecinos de los bloques afectados. En estas semanas, hemos declarado la ruina de esos bloques y solicitado a la propiedad que inicie el derribo, ya que para garantizar la seguridad. Los vecinos ya están alojados en diferentes viviendas. Algunos lo han hecho por iniciativa particular y otros con nuestra colaboración a través de la Delegación de Servicios Sociales.

P: ¿Y cuál es la situación actual? ¿Hay más bloques en riesgo?

R: Ahora estamos estudiando otros dos bloques a través de sondeos, y los resultados indican que no hace falta el desalojo de esos vecinos. Nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad de todos, cueste lo que cueste, y estamos poniendo todos los recursos humanos y técnicos necesarios en este asunto.

P: ¿El socavón va a permanecer en su lugar? ¿Qué indican los estudios?

R: Primero, garantizamos la seguridad de los vecinos. Paralelamente, estamos evaluando otras vías de actuación en la zona para ver cómo prosigue el socavón y tomar las medidas que nos indique la empresa. Actualmente, el socavón no se puede tapar. Tenemos que esperar.

P: El socavón está en el barrio de La Montaña, donde acaban de ceder un terreno a la Comunidad de Madrid para construir un colegio. ¿Qué tal está el sistema educativo en Aranjuez?

R: Consideramos que es necesario reforzar la oferta educativa, especialmente en Secundaria y Bachillerato. Se va a construir un nuevo edificio en el famoso Maestro Rodrigo, en el barrio de La Montaña, y también se va a ampliar uno de los institutos en el centro. Además, se ha aprobado por unanimidad la cesión de otra parcela a la Comunidad de Madrid para un nuevo centro educativo.

"Antes de que termine el año, se presentará la oferta educativa del MaGIC, el proyecto ligado a la gastronomía de la Rey Juan Carlos"

P: En cuanto a la sanidad, ¿cómo está Aranjuez en términos de centros de salud?

R: La principal carencia es la falta de médicos, un problema a nivel nacional. Nos hemos reunido con la consejera de Sanidad y le hemos ofrecido parcelas para la construcción de nuevos centros de salud.

P: Centros educativos, un nuevo centro de salud... ¿Qué más le ha pedido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para Aranjuez?

R: Mejoras en vivienda. Este verano, sacamos la licencia para la construcción de 400 nuevas viviendas dentro del Plan VIVE, lo cual es una buena noticia para cubrir la demanda de vivienda en la ciudad.

P: Estas viviendas son con algún tipo de protección. Y en lo que respecta a vivienda libre, ¿qué tal está el Plan de Ordenación Municipal del municipio? ¿Les da margen para construir más?

R: Es una de nuestras prioridades. Ya hemos comenzado a trabajar en su actualización, que requerirá un presupuesto significativo y varios años de trabajo, pero es fundamental comenzar.

P: El Ayuntamiento de Aranjuez forma parte de la Fundación CES Felipe II, una entidad de titularidad pública cuya propiedad comparte con la Universidad Rey Juan Carlos y que está detrás del proyecto MaGIC, la primera facultad pública de gastronomía de España. Sus clases iban a empezar en 2022, han pasado dos años. ¿Qué ha pasado?

R: Antes de que termine el año, se presentará la oferta educativa del centro. Va a ser una referencia en formación y gastronomía, con la creación del primer grado público en gastronomía en Aranjuez, gracias a la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Ha tardado más de lo previsto porque la administración va despacio. Hemos tardado en construir la parte de los equipamientos y cocinas, pero ya está casi listo.

P: ¿Por qué le exigen que dimita el concejal González Granados?

R: Lo hacen bajo premisas que no son ciertas. González Granados no tiene ninguna condena por acoso, y aunque repitan mentiras, no se convierten en verdad.

P: ¿Está seguro de que podrá cumplir con todos sus proyectos?

R: Nos esforzamos para cumplir el 100% de nuestro programa electoral. Vamos a ejecutar más de 16 millones de euros en rehabilitación de barrios, edificios y en un proyecto de conexión peatonal entre la estación de Renfe y el Palacio Real. Confío plenamente en mi equipo y en la generosidad y compromiso de los vecinos de Aranjuez.