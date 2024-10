El PP intentará meter la ley de D'Hondt en la comisión sobre Begoña para tener el doble de comparecientes

La comisión de investigación sobre la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sigue su trámite en la Asamblea regional. Ahora, cada grupo parlamentario está elaborando su listado de comparecientes, los cuales tendrán que presentar, como tarde, el próximo día 23 de octubre.

La lista puede ser tan larga como cada grupo quiera y tendrá que ser la Mesa de la Asamblea la que, a posteriori, decidirá cuáles acepta y cuáles no. A partir de ahí, cada grupo deberá hacer encaje de bolillos y elegir quién llamará a comparecer. Una decisión muy compleja que será más difícil para unos que para otros.

Y es que, el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, pretende jugar con ventaja y tener más comparecientes que el resto de partidos (Más Madrid, PSOE y Vox). Algo que fuentes de la oposición reconocen que es muy raro en parlamentos provinciales.

Concretamente, desde el Partido Popular quieren aplicar la Ley D'Hondt y que de los 18 comparecientes que esperan que tenga la citada comisión, diez les correspondan a ellos. Esto significaría que Más Madrid sólo podría llamar a cuatro personas, el PSOE a tres y Vox a una.

Según algunos miembros de dicha comisión, esto es algo que podría ser legal, pero que no suele ocurrir en este tipo de comisiones. De hecho, ponen de ejemplo la conocida como comisión del "tamayazo" en la que, aunque el PSOE tenía mayoría, se echó atrás y permitió que se siguieran los cauces habituales.

Normalmente, este tipo de comisiones suelen tener un número fijo de comparecencias (está por decidir en esta, pero serían o 12 o 16, dependiendo de si hay sesiones en febrero) y se hace un reparto equitativo de las mismas. Es decir, el PP tendría unos cuatro comparecientes, igual que el resto de los grupos.

La diferencia, en el caso de Más Madrid o del PSOE no es casi llamativa, pero sí lo es con Vox. Los de José Antonio Fuster pasarían de tener cuatro personas a las que llamar a comparecer a sólo una. Algo que ha denunciado esta semana en los pasillos de la Asamblea de Madrid su portavoz, Isabel Pérez Moñino. La técnica de la Ley D'Hondt no es algo habitual en la Asamblea de Madrid, pero sí lo es en el Congreso de los Diputados. "No tiene asidero legal, pero sí democrático", denuncian desde la oposición.

Los comparecientes

Los grupos parlamentarios todavía no han querido descubrir todas sus cartas y sólo Más Madrid ha presentado varios nombres para engrosar su listado. Entre ellos están los de los seis rectores de las universidades madrileñas y los de los dos consejeros de Ayuso, Emilio Viciana y Rocío Albert. Tal y como publicó Madrid Total.

Lo que pretenden hacer los de Más Madrid con estos comparecientes es convertir la comisión contra la mujer del presidente en una que hable de las relaciones entre la Fundación Fray Jiménez Cisneros y el PP de Madrid.

"Si el PP quiere que se hable de trato de favor, vamos a traer a gente que nos explique cómo fue el trato de favor en la Fundación Cisneros de la que ahora es presidente el consejero Viciana", explicaba su portavoz, Manuela Bergerot.

Por parte del Partido Popular, el grupo sólo ha hablado de llamar a comparecer a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

En su momento, cuando el portavoz Carlos Díaz Pache habló de llamar a ambas personas a declarar dentro de la citada comisión, ya dio por hecho que sería el "primer día". O lo que es lo mismo, el próximo 13 de noviembre.

Durante este tipo de comisiones de investigación, los parlamentos tienen en cuenta diferentes tipos de información. Por un lado, las comparecencias en sí mismas y, por el otro, las conocidas como peticiones de información. Es en este punto donde, desde la oposición, denuncian que el Partido Popular pueda volver a usar "el rodillo de la mayoría absoluta".

Según relatan, durante el transcurso de la última mesa de esta comisión, el Partido Popular dio a entender que se podían no tramitar todas las peticiones de información que llegaran a la misma.

Esto, a ojos de la oposición, es algo "inasumible" porque el número peticiones de información que se rechazan en otras comisiones "se aproxima a cero". Y esperan que la comisión de Begoña no suba la 'media'. Aunque, como ellos mismos denuncian, "con la mayoría absoluta del PP todo puede pasar".