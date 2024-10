Luis Partida: "Leguina fue un gran presidente. Los grandes proyectos para Villanueva de la Cañada los conseguí con él"

Luis Partida es el gran alcalde de España. Desde que tomara el bastón de mando tras los comicios electorales del 1979, este regidor no ha dejado de gobernar en su municipio. Ha pactado con el PSOE, con el PP (su partido) y con todos los grupos políticos que uno se pueda imaginar.

Entre sus manos estuvo el proyecto del Aquopolis, que "nos puso en el mapa"; el del campo de golf, "el primero de España que se riega con agua reciclada"; y el de la Universidad Alfonso X el Sabio, la primera privada que se aprobó en España. Todos ellos, proyectos innovadores e ideas rompedoras... Como las que todavía le quedan en la recámara.

"¿Esta es la última legislatura?". Es la pregunta del millón. Y Partida dice que sí, pero también cuenta que tiene proyectos que "todavía" no puede revelar y grandes ideas que volverían a convertir a Villanueva de la Cañada en pionero, en el "primer municipio de España que", según sus palabras.

Entrevista a Luis Manuel Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada Sara Fernández

Con estas premisas... ¿quién se cree que esta sea la última? "Bueno es lo que digo ahora, pero ya veremos", recula él mismo entre risas.

PREGUNTA: ¿Cómo afronta esta legislatura? La doceava en su 'palmarés'.

RESPUESTA: Como todas las demás. Un municipio está en constante movimiento, siempre cambiando y evolucionando. Los políticos nos presentamos con programas electorales que a veces se cumplen totalmente y otras no. Para mí, el gran proyecto es el día a día: resolver los problemas del vecino, el bache, el alumbrado público, la plaza escolar, el centro médico, las instalaciones deportivas y culturales...

Villanueva de la Cañada ha puesto siempre el foco en la educación, que es clave para el futuro. Tenemos diez colegios de calidad, todos bilingües, excepto dos que son trilingües, y dos universidades. En educación, cultura y deporte hemos apostado mucho, aunque las instalaciones siempre resultan insuficientes a medida que crece la demanda.

Además, periódicamente hago desayunos con vecinos para escuchar sus inquietudes sin un orden del día fijo. Estas reuniones nos dan una idea clara y muy real de dónde fallamos y qué necesitamos corregir.

"Estoy seguro de que el desdoblamiento de la M-600 comenzará esta legislatura y terminará en la siguiente"

P: ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de los vecinos?

R: Una de las cuestiones más comentadas recientemente ha sido el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el desdoblamiento de la M-600, que beneficiará no solo a Villanueva de la Cañada, sino a municipios como Sevilla la Nueva, Brunete o Navalcarnero. Es una demanda que teníamos todos los alcaldes del eje desde Guadarrama hasta la Nacional 5. Estamos agradecidos porque mejorará la distribución del tráfico y aumentará la seguridad.

P: ¿Y qué plazos manejan para esta obra?

R: El proyecto original es de 2008, pero la crisis económica lo paralizó. Ahora se está adaptando a la nueva realidad y a los estudios de impacto, pero una vez comprometido, estoy seguro de que las obras comenzarán en esta legislatura y se terminarán en la siguiente.

P: ¿Cómo afectará a Villanueva de la Cañada?

R: Al sacar la M-600 del municipio, la zona que queda libre se convertirá en una calle más del pueblo. Esto mejorará la seguridad y dará mayor tranquilidad a los ciudadanos.

Luis Partida en las oficinas de El Español durante su entrevista. Sara Fernandez.

P: Cambiando de tema, ¿los vecinos se han quejado de la tasa de basuras?

R: Sí, es un problema común en todos los municipios. La tasa es necesaria, pero creo que el gobierno central lo ha gestionado mal. En nuestro caso, hemos pasado de no tener tasa a cobrar unos 90 euros anuales por vivienda multifamiliar, que no es excesivo. Además, se puede fraccionar el pago y obtener un descuento del 5%.

Sin embargo, esto ha generado malestar, y creo que se podría haber hecho mejor para no imponer la tasa de manera tan brusca. El Gobierno nos ha dejado a los pies de los caballos y se ha limitado a transcribir la directiva. Y eso que la directiva ofrece otras posibilidades, que no sé si eran mejores o peores, pero estaban y no se han estudiado. No es una cuestión de partidos políticos, porque no sirve de nada tirarnos chinas unos a otros, pero se han equivocado y lo tenemos que decir.

P: ¿Qué tal es su servicio de transportes? Tanto en Cercanías como en autobuses.

R: El Cercanías tiene problemas constantes y esto ha hecho que muchos ciudadanos usen más los autobuses, que ahora van más llenos. Afortunadamente, tenemos muchas líneas hacia Madrid, pero el servicio necesita mejorar. El nuevo mapa concesional de la Comunidad de Madrid aumentará las frecuencias a partir de 2025, lo que será positivo. Porque, con el problema de los Cercanías, la aglomeración se ha notado en la línea. Se han hecho estudios y se ha escuchado nuestra propuesta. Además, tenemos 30.000 universitarios que demandan cada vez más transportes a horas concretas.

"En Villanueva de la Cañada hay 10.000 plazas educativas entre colegios públicos, privados y concertados y casi la mitad de esas plazas las ocupan niños que no son de nuestro municipio"

P: Me decía que Villanueva de la Cañada ha apostado mucho por la educación. ¿Faltan plazas escolares con el crecimiento que esperan del municipio?

R: Hemos ido por delante en la planificación educativa. Tenemos capacidad para más de 10.000 plazas en colegios públicos, privados y concertados, lo cual es suficiente para nuestra población de unos 25.000 habitantes. Pero también acogemos a muchos estudiantes de otros municipios. Siempre hemos procurado ofrecer los servicios antes de que surja la demanda y eso hace que muchos pueblos quieran escolarizarse aquí. Tenemos unos 5.000 y pico niños que vienen de otros municipios que no son Villanueva de la Cañada. Por tanto, aunque tengamos muchos puestos, se van llenando.

P: ¿Y tienen previsto construir más colegios con los nuevos planes urbanísticos?

R: Tenemos suelo reservado para centros educativos, culturales, sanitarios y deportivos. Aunque no hay un proyecto concreto en marcha, la planificación está hecha para que, cuando sea necesario, podamos construir rápidamente.

P: ¿Y tienen ya proyectos sobre la mesa?

R: Los planes urbanísticos son muy lentos y ese es un problema de la Administración. No puede ser que un planteamiento parcial dure 10 o 20 años. Como en nuestro caso que tenemos dos. Hay que ponerle remedio y para eso está trabajando mucho Isabel Díaz Ayuso.

P: Una de las medidas estrella de esa ley que está lanzando Isabel Díaz Ayuso es convertir oficinas en locales comerciales. ¿Se pueden beneficiar de su municipio?

R: Villanueva Cañada es un municipio eminentemente universitario y residencial, las dos universidades generan 5000 puestos de trabajo directos. Nosotros necesitamos vivienda, porque no hay, pero no nos sobran oficinas. Si tuviéramos, nos beneficiaríamos, como todos.

Parte de los nuevos sectores para construir vivienda se van a destinar a casa con algún tipo de protección. Sara Fernandez.

P: Hablando de vivienda, ¿cómo está la situación en Villanueva de la Cañada?

R: Tenemos un problema grave de vivienda. No hay suficientes viviendas en alquiler, especialmente para jóvenes. En esta legislatura, estamos trabajando en la construcción de alrededor de 700 u 800 viviendas, con algún tipo de protección. Estarán ubicadas en dos sectores de viviendas y supondrá un 57% de la oferta. No queremos que ningún joven de Villanueva de la Cañada tenga que irse por falta de vivienda.

P: Tiene más de diez centros sanitarios, algunos con especialidades, otros con urgencias 24 horas ¿Son suficientes?

R: Afortunadamente, estamos bien cubiertos. Tenemos un gran centro de salud y otro más pequeño en Villafranca del Castillo, además de estar cerca del Hospital Puerta de Hierro, que es de referencia. El problema que tenemos ahí es la dificultad del transporte. Queremos solucionarlo con el Consorcio y con las compañías adjudicatarias de ese transporte para ser mucho más ágiles y que haya más expediciones hasta el hospital para facilitar, sobre todo a la gente mayor, desplazarse hasta allí.

P: ¿Y qué hay de las residencias de mayores?

R: Contamos con dos grandes residencias privadas que tienen convenios con la Comunidad de Madrid. No tenemos necesidad de que nuestros mayores se vayan a otros municipios. Una para 400 plazas y otras para 280. También aplaudo el proyecto de la Comunidad que busca que los mayores puedan quedarse en sus casas recibiendo cuidados, siempre que sea posible.

"De los 35 puestos de guardia civil que nos corresponden por censo sólo tenemos 26 cubiertos"

P: Han salido recientemente los datos de criminalidad. El índice en Villanueva de la Cañada sigue bajo. Son datos muy muy buenos, la verdad. Aun así, hay que preguntar, ¿exige al Gobierno más presencia de la Guardia Civil?

R: En este momento hay 26 guardias civiles y, por censo, nos corresponden 35. Es verdad que hemos tenido algún problema de seguridad y se ha hablado con la Guardia Civil, con el comandante de puesto de la zona, y rápidamente nos han puesto varias patrullas y demás, y nos han puesto todos los medios.

Dificultades hay porque no se cubren las plazas de Guardia Civil, las que se jubilan o no se llegan a cubrir, no se hacen las convocatorias, y van a tener, vamos a tener siempre dificultades, y eso es una responsabilidad del Gobierno, de la Administración central. Aun así tengo que decir que somos un municipio seguro y el primer pueblo que hizo, con sus fondos, un cuartel de la Guardia Civil por iniciativa del propio Ayuntamiento.

P: Vamos, que fue un proyecto suyo.

R: Firmé un acuerdo con el entonces ministro Jaime Mayor Oreja, nada más hacerle ministro del Interior. Le pedí la ayuda y firmamos con Alberto Ruiz-Gallardón un convenio donde la Comunidad de Madrid nos dio 250 millones de las antiguas pesetas y el Ayuntamiento puso otros 250 millones para hacer ese cuartel con todas las necesidades que tiene un cuartel, viviendas y todo eso. Y la verdad es un cuartel muy envidiado. Todo el mundo quiere estar en ese cuartel.

Con eso mejoramos muchísimo la seguridad en Villanueva de la Cañada. Con la policía local tenemos un número más que suficiente de efectivos y creciendo y que funciona, pues bastante bien, y sobre todo en coordinación con la Guardia Civil, que es quien tiene la competencia en Villanueva de Cañada. Hay una cosa graciosa con este cuartel. La primera piedra la puso Rajoy y luego la inauguró Acebes. Pasó por tres ministros distintos.

Este regidor es consciente de que el Aquopolis puso a Villanueva de la Cañada en el mapa. Sara Fernandez.

P: El Aquopolis es un referente en el municipio. ¿Cuál es la relación que tienen con la empresa? ¿Esperan alguna ampliación por su parte?

R: Tenemos visitantes de toda España. Es el parque acuático más grande que hay en Europa, ocupa 150.000 metros cuadrados, y la verdad tiene una gran actividad. Tanto es así que todos los años lo visitan 300.000 personas en tres meses. Lo inauguramos en el año 1987, y la verdad es que funciona muy bien, se ha cuidado siempre muchísimo y ha sido nuestro empeño, y la del propio parque, la seguridad, que es fundamental.

Por cierto, en Villanueva también tenemos un campo de golf, el primero que se hizo en la democracia en la Comunidad de Madrid. Siempre hemos sido los primeros en algo. Eso está bien, ¿no? Además, siempre regamos todo con agua reciclada, que está muy bien.

P: Y al Ayuntamiento le cuesta infinitamente menos. Como alcalde ha sido el primero en muchas cosas... ¿le gustaría ser el primero en algo más?

R: Pues no lo sé, pero puede que sí. Tenemos algún proyectito que no se puede contar. Más vale pájaro en mano que cien volando y, hasta que no lo tengamos en la mano, no lo vamos a soltar.

P: Volver a ser el primero es un proyecto para su doceava legislatura, pero ¿es la última?

R: Pues yo he dicho que sí y sigo diciendo que sí. Pero nos quedan tres años. Dios dirá.

Para mí, Leguina, Gallardón e Isabel Díaz Ayuso han sido grandes presidentes. De todos los demás también tengo buenas referencias, pero los podría en ese orden.

P: Una última pregunta. Ha visto pasar a muchos presidentes autonómicos y del Gobierno de España, de todos los colores políticos. Ha tenido relación con ambas administraciones durante muchísimo tiempo. ¿Ha cambiado la relación entre los políticos?

R: Ha cambiado mucho todo. Hemos ido adquiriendo competencias y, sobre todo, hemos acercado mucho más la administración al ciudadano, que es muy importante. Ha habido presidentes muy buenos y ha habido otros que no han sido tan buenos.

Leguina fue un buen presidente, aparte de ser un buen amigo. Yo los grandes proyectos los he conseguido con el Gobierno de Leguina. La universidad la conseguí con él y con Alfredo Pérez Rubalcaba. Siempre encontré el apoyo y cariño para mis proyectos, fueran del color que fueran en la administración. Presentaba buenos proyectos y lo veían como bueno. Para mí, Leguina, Alberto Ruiz Gallardón e Isabel Díaz Ayuso han sido grandes presidentes. De todos los demás también tengo buenas referencias, pero los pondría en ese orden.