Dimite la primera "mujer alcaldesa" de Aranjuez para centrarse en la Asamblea, segunda renuncia en el PP

La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha presentado su dimisión como regidora y ha entregado su acta de concejal para centrarse en su trabajo como diputada en la Asamblea de Madrid.

"Creo que es momento para trasladar un sentimiento profundo de gratitud a Aranjuez y a todos los ribereños. Ellos me otorgaron el privilegio de ser la primera mujer alcaldesa de esta ciudad y de regirles en tres periodos. De mi paso por el Ayuntamiento de este Real Sitio y Villa me quedo junto a tanta memoria singularista, con el cariño, el afecto y el aliento que he recibido siempre de mis convecinos y que espero seguir recibiendo. Me quedo con todo lo aprendido", ha explicado la propia regidora en un vídeo que ha colgado en Twitter.

“Deseo trasladar un profundo sentimiento de gratitud a Aranjuez y a los ribereños. Ellos me otorgaron el privilegio de ser la primera mujer alcaldesa en la historia de nuestra ciudad, y de regirles en tres periodos.”

María José Martínez de la Fuente pic.twitter.com/l3pWMVe4JX — Ayto. Aranjuez (@Ayto_Aranjuez) June 12, 2024

Martínez de la Fuente resultó relegida hace solo un año, en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, y desde el pasado mes de septiembre compatibilizaba estas tareas municipales con las de diputada en la Asamblea de Madrid.

"Entiendo, y lo he entendido siempre, que la eficacia y éxito en política, y podría afirmar que en cualquier empresa ilusionante de la vida, están ligados a la entrega sin horas, al trabajo sin límites temporales. Seguir compaginando ambas responsabilidades no cuadraba con esta filosofía vital", ha asegurado, en una reflexión casi calcada a la que realizó el alcalde de Humanes para dejar su puesto.

El PP gobierna Aranjuez con el apoyo de Vox que, según ya la exalcaldesa de Aranjuez, "conforman hoy un gobierno sólido que favorece la estabilidad en una Corporación municipal de 25 miembros" y "goza de excelente salud en beneficio de los ribereños".

Asimismo, ha significado que "los ribereños pueden tener la certeza de que seguiré a su servicio con el mismo ímpetu, ilusión, pasión y fuerza que lo he hecho hasta el día de hoy. Y lo haré desde mi doble faceta como presidenta del Partido Popular de Aranjuez y como diputada autonómica desempeñando, ahora sí, con dedicación exclusiva y a tiempo completo esta función a fin de aprovechar al máximo y sin límites las oportunidades que ofrece para este Real Sitio y Villa".