Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo: "Envidio las plazas de otros municipios, vamos a ver cómo tener una"

Durante las más de una veintena de entrevistas que Madrid Total ha publicado hasta la fecha a los alcaldes de la región, hay varios temas en los que los regidores coinciden (como mejorar la limpieza de las ciudades) y un enemigo común: los retrasos de la red Cercanías.

Todos ellos relatan y denuncian la situación "insostenible" de este medio de transporte que usan millones de vecinos de la región. Eso sí, ninguno lo ha explicado tan claro como el alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez.

"Hay muchos días que me levanto a las siete de la mañana a llevar a mi hija a la Universidad y, a las 7,30, ya he tenido que volver a por ella porque el tren no sale". Una confesión a pie de calle. Sin dobles lecturas y que refleja a la perfección la forma de ser de este regidor.

Entrevista a Carlos Blázquez, alcalde de Colmenar Viejo Sara Fernández

Desde la alcaldía de Colmenar Viejo, Blázquez tiene claro que ha llegado para cambiar las cosas, aunque eso le cueste alguna crítica y se tenga que tirar al foso de los leones.

¿Un pleno para hablar de que no hay médico en el Punto de Atención Continuada? "Lo convoco yo mismo y dejo hacer preguntas al público". ¿Y si su pueblo necesita una plaza mayor con bares, comercio y un gran parque? "Pues lo mismo hay que tocar el Plan Urbano para levantarla...". Lo dicho, le gusta el riesgo.

PREGUNTA: ¿Cómo está siendo este primer año al frente del Ayuntamiento de Colmenar Viejo?

RESPUESTA: El primer año es el más difícil porque tenemos que arrancar la maquinaria y ponernos a trabajar en los proyectos que tenemos más claros. Por ejemplo, ya tenemos prácticamente cerrada la construcción del nuevo centro cultural de la estación, que va a dar servicio a las más de 3.000 viviendas de la zona. Necesitábamos resolver problemas de espacios para grupos de lectura, biblioteca, sala de reuniones...

Colmenar es un destino familiar. Hemos crecido en 2.000 habitantes y, cada año, más familias nos eligen como una zona especial, llena de naturaleza y en un enclave magnífico. Pero también queremos que sea un destino empresarial.

P: El Silicon Valley madrileño...

R: (Se ríe). Queremos tener un parque empresarial. De hecho, lo vamos a llamar ecoparque. Estamos viendo casos de éxito incluso en Estados Unidos y estudiando qué necesidades tienen las empresas. Queremos que este nuevo ecosistema empresarial tenga naturaleza digital, pero que sea amable con el medioambiente.

Hablar de un Silicon Valley a la madrileña tal vez nos haga pecar de presuntuosos, pero nos fijamos en los mejores. Ahora hay un caso de éxito en Portland. Allí se están haciendo polígonos donde las familias coexisten en el parque empresarial. Ahora la gente quiere polígonos verdes donde haya gimnasios, se puedan hacer ciertas compras o, incluso, haya soluciones habitacionales para esos trabajadores que se tienen que desplazar.

"Tenemos mucha demanda de suelo industrial porque cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana no se pensó en las empresas"

P: ¿Ha hablado ya con alguna empresa?

R: Tenemos mucha demanda de suelo. Durante los últimos años, diferentes farmacéuticas se han puesto en contacto con nosotros para trasladar su sede aquí. El problema es que piden un gran número de metros cuadrados y cuando se hizo el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo, en los 2000, se pensó en familias y no en empresas. No es algo criticable, era otro momento. Ahora queremos situar al municipio como un destino empresarial.

P: Al crear una industria y más viviendas se aumentará la población. ¿Quiere que su municipio siga creciendo?

R: No vamos a crear tanta vivienda. En esta modificación del Plan General apenas se prevén 200 o 300 viviendas en espacios que, como yo llamo, son heridas urbanísticas y hay que resolver. No es nuestra finalidad en este momento porque, tal y como estamos, tenemos la posibilidad de crecer en torno a las 3.000 viviendas. Creo que es suficiente.

Somos 58.000 habitantes. Calculo que a finales del año que viene llegaremos a los 60.000 y me parece una cifra importante e ideal. No hay prisa, hay que crecer sosteniblemente. No queremos edificios grandes, queremos que las familias estén lo más a gusto posible con un desarrollo que combine naturaleza y urbanismo.

P: ¿Este crecimiento más pausado les permite seguir manteniendo esa esencia de pueblo?

R: Exactamente. En Colmenar mantenemos esa parte de pueblo, de historia, de tradición, de cultura que todavía está imbricada en la sociedad. Yo porque, como se suele decir, soy un forastero, pero mi mujer tiene mote y, correspondientemente, mis hijos también. Tenemos ese espíritu de Villa, además.

Es cierto que para algunos seremos una ciudad dormitorio, pero tenemos familias que hacen vida en Colmenar, trabajan y se desarrollan. Tenemos las dos vertientes y ahí está la virtud.

El alcalde confía en que la ampliación de la M-607 sea una realidad "muy pronto". Sara Fernández

P: Todos esos vecinos se van a beneficiar del tercer carril de la M-607 que va a construir la Comunidad de Madrid. ¿Maneja plazos?

R: No tenemos fechas, pero sé que la directora general de Carreteras está peleando por sacar este proyecto adelante. Me consta y es inminente, pero todavía no hay fecha. Para nuestros vecinos, y los de toda la zona, esto es esencial para solventar parte de nuestros problemas de movilidad. El problema es que todo está ligado a cerrar la M-50 y ahí el que nos tiene que hacer caso es el Gobierno de España.

P: Y sobre esa petición, ¿saben algo?

R: Nada. El problema es lógico. Todos queremos entrar al mismo sitio a la misma hora y eso forma un embudo. La única posibilidad de resolver ese embudo es desviar antes el camino hacia Madrid y eso se solucionan completando la M-50. Esa sería probablemente la solución definitiva para los atascos de nuestra zona. Pero no están poniendo mucho interés.

P: ¿En mejorar la situación del Cercanías, están poniendo interés?

R: (Se ríe). Mi hija estudia Derecho en la Complutense y vivo en directo los retrasos diarios. Como padre es frustrante ver que tu hija te llama media hora más tarde de llegar a la estación porque los trenes no vienen, hay un accidente, o hay un retraso o no sé qué de una catenaria... No puede ser y ¿lo peor? No se ven visos de aportar una solución.

Yo soy un partidario de usar el transporte público, como dice el Gobierno de España. Pero, después de un día por el centro de Madrid, cojo un tren en Sol y en Tres Cantos me dicen que se acaba ahí, que no llega a Colmenar Viejo porque si no cumple el horario de vuelta. Y yo ahí me quedo... en Tres Cantos. ¿Y qué hago? Es muy grave.

"Hemos comprado el antiguo cine para convertirlo en un teatro y dar programación alternativa al auditorio"

P: Pues usar el coche...

R: Claro, y volvemos al problema de las carreteras colapsadas. Muchos vecinos y amigos me dicen que ellos quieren ir en Cercanías, pero no se fían y van en coche. La fiabilidad es muy importante.

P: Recientemente, su Ayuntamiento ha adquirido un antiguo cine y un mercado de abastos. Proyectos con los que quiere revitalizar su municipio pero... ¿Es el cine el mejor sector en el que invertir tal y como está las cosas?

R: No, para qué te voy a engañar. Pero el cine San Lorenzo tiene una tradición y una historia muy grande en Colmenar Viejo. Está configurado como un teatro y nosotros queremos recuperar ese patrimonio para cumplir dos objetivos: recuperarlo y convertirlo en teatro para que exista una programación alternativa a la gran oferta teatral del auditorio de Colmenar Viejo.

No queremos que el casco antiguo, el más tradicional y de más historia, pierda actividad, por eso recuperamos este teatro y el mercado de abastos. Queremos recuperar la vida en esa zona y para eso también tenemos el proyecto del nuevo centro de mayores en esta área. Una de las cosas que carece Colmenar, y que me da mucha envidia cuando veo otros pueblos, es que no tiene esa gran plaza donde hacen actividades, donde hay hostelería, donde... hay vida.

P: Si quieren una plaza más grande siempre pueden hacer como Leganés o Getafe y cambiar su morfología para ir abriendo espacio...

R: Precisamente, en eso estamos trabajando en el plan general. Es difícil, pero estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Madrid y con el Instituto de Empresa para ver cómo darle acomodo jurídico a crear esa plaza. Buscamos un sitio en el que encaje mi idea de una plaza donde los niños puedan correr, los mayores estar tomando algo... Donde hacer actividades y que haya servicios públicos, bancos, etc.

Durante su entrevista con Madrid Total el alcalde no desvela dónde estará esa hipotética plaza mayor pero apuesta por el proyecto. Sara Fernández.

P: ¿Y si para eso hace falta derribar algún edifico para hacer espacio?

R: Lo importante es crear ese marco jurídico que habilite esa posibilidad. No es fácil.

P: ¿Y tiene alguna localización pensada?

R: Sí, claro, pero esto es secreto. Tenemos que ver muchas cosas y ponerlas en la balanza. Saber si estoy beneficiando a más gente de la que perjudico. Creo que es una iniciativa adecuada y, desde luego, transformadora. Yo no quiero pasar desapercibido en la política y quiero que Colmenar Viejo cambie drásticamente en muchas cosas como es urbanismo y materia de empresas.

P: Uno de esos puntos que dividen a sus vecinos es el vertedero. Usted se manifestó en contra, ahora defiende el nuevo modelo... ¿En qué posición se encuentra?

R: Dije que no íbamos a cambiar de actitud o de posicionamiento hasta que no cambiaran las circunstancias y han cambiado. Este proyecto ha dado un giro de 180 grados y ya no vamos a ampliar un vertedero, vamos a hacer un ecoparque que utilizará todas las nuevas tecnologías para transformar las basuras y convertirlas en compost. En nuestro municipio se van a levantar más de 1.000.000.000 de euros para transformar lo que es un vertedero en una planta digital que cumple con los objetivos de Europa 2030.

P: El ecoparque va a ser muchísimo más sostenible y no va a ser un vertedero al uso, pero va a tratar más cantidad de basura de la que actualmente reciben en el municipio. Han estudiado cómo le va a afectar eso a los vecinos, por ejemplo, en el tráfico.

R: Los camiones no pasan por el municipio. Van directamente a la Mancomunidad. Se han hecho estudios infinitos y de todo tipo. Desde circulación, de medioambiente, etc. Hemos analizado todo y, además, vamos a usar la mejor tecnología para usar la mejor planta que se pueda tener. Tampoco va a contaminar más por venir más toneladas porque toda la basura se va a transformar en compost y solo cierta materia es la que se almacenará en un depósito de cola. Y esto no produce olores, no produce gases y no produce afecciones al medioambiente.

"Hemos aprobado los presupuestos con 20 concejales, cuando el PP tiene 12. Casi la totalidad de los partidos nos han apoyado"

P: Durante años de Gobierno del Partido Popular en mayoría, usted ha necesitado de Vox para gobernar. ¿Le dieron un toque de atención sus vecinos?

R: No lo creo. Si analizamos la trayectoria nosotros hemos mejorado en votos y hemos pasado de nueve concejales a 12. Respecto a Vox, no somos sectarios y el ejemplo es que, a pesar de tener un gobierno con ellos, hemos sacado unos presupuestos municipales con 20 concejales. Casi la totalidad de los partidos políticos los han apoyado.

P: ¿Cómo es su relación con su socio de Gobierno? Les dio dos concejalías importantes, Economía y Familia, una por su papel gestor y otra por el matiz ideológico.

R: El PP y Vox son cosas diferentes y, por eso, tenemos muchos puntos en los que no coincidimos y eso lo hace complicado, no te voy a engañar. No tenemos una relación idílica, hay muchos desamores por el camino, pero hay que aplicar la lógica y pensar en las necesidades del municipio. Así que... con sus momentos mejores y peores, como se dice ahora, ni tan mal.

P: Ha convocado un pleno para el próximo 10 de junio para hablar del punto de atención continuada y su reapertura al público. Va a dejar hablar a la gente que esté en el Pleno. ¿No cree que se puede interpretar la convocatoria de este pleno como que está dándole un toque de atención a la Comunidad de Madrid por no dotar de médicos el PAC?

R: No, no, para nada. Y de hecho es la propia Comunidad de Madrid la que es favorable a que nosotros contemos la realidad. El equipo de gobierno de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid quieren las Urgencias con médicos por la noche. Entonces, ¿qué falla? Que no hay médicos.

Por parte de la Comunidad Madrid se ha puesto todo el dinero necesario para cubrir esa necesidad, pero por parte del Gobierno de la Nación, que es quien tiene que convalidar los títulos de extracomunitarios para que ejerzan de medicina y los que tienen que aumentar las plazas MIR, no se ha hecho nada. Nosotros podemos hacernos las trampas al solitario que queramos, pero a la sociedad hay que transmitirles la verdad: aquí está el dinero para que esas plazas se cubran, que ponga la señora ministra a los médicos y se abrirá al día siguiente.

P: Si la solución es que el Ministerio cree plazas MIR tendrá que esperar cinco años para contratar a esos médicos...

R: ¡Y sin hablar de la generación del baby boom que se va a jubilar! Pero, por eso, insisto en que este pleno no es un ataque a la Comunidad de Madrid. Es algo que hacemos para aclarar la situación y darle a los vecinos las explicaciones que nos pidan. Por eso el pleno va a ser monográfico, para darle algo más de simbolismo y por dejar claro por enésima vez que este alcalde, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid son los primeros que están demandando esos facultativos en las urgencias nocturnas. A ver si alineamos todos y la ministra pone los médicos.