Ayuso pide "arrasar en las urnas" el 18-F en Galicia para que "el nacionalismo no se haga con todo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este domingo en el acto 'Construir España desde las comunidades autónomas', que ha tenido lugar en Palexco, A Coruña. Lo ha hecho junto al resto de presidentes autonómicos del PP, para apoyar a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, de cara a las próximas elecciones.

Ayuso ha comenzado su intervención con unas palabras sobre Argentina, afirmando que "durante un tiempo fue uno de los países más prósperos del mundo, con muchos españoles emigrando a esta tierra. Pero por culpa de la decadencia de unos cuantos vividores, arruinaron a una nación tan próspera".

La presidenta ha afirmado que "está sucediendo lo mismo en España, pues unos cuantos están haciendo lo mismo, arruinar a una nación. Lo hacen arremetiendo contra la empresa, contra los autónomos, a través de autoritarismo, destrozando lo público desde dentro y que en estos años acaban con las ganas y con los proyectos de la gente".

En su intervención, Ayuso ha mencionado que "los ciudadanos tienen que vivir por y para la política, soportando trabas burocráticas, sin decir la verdad y atentando contra el empleo". Además, ha añadido que "estos vividores de lo público nos quieren llevar por el mismo camino que tuvo Argentina años atrás".

Ha continuado apuntando que "va a ser difícil revertir tanto daño si no cambian las cosas, por eso las próximas elecciones no van solo de Galicia, sino que van de España y de todo nosotros. Buscan imponer el nacionalismo, lo han hecho en otras comunidades autónomas, menos mal que en Baleares y en Valencia no han seguido ese camino".

También ha explicado que "quieren crear ciudadanos de primera y de segunda fabricando naciones dentro de España para después echar a los discrepantes y así crear su propio negocio, lo han hecho en Navarra, en Pamplona y lo harían con toda España".

La presidenta ha afirmado que "en esa balanza nacionalista no puede entrar Galicia porque el peso contra España se haría insoportable. El nacionalismo es un negocio que tienen para vivir de la queja y vivir siempre de la culpa ajena".

Ha continuado explicando que a "Cataluña y a Barcelona les va mucho peor ahora que hace unos años y a todo aquel que discrepa y muestra que no está de acuerdo con lo que sucede se le persigue, pues el nacionalismo señala a los ciudadanos".

Ayuso ha afirmado en su intervención que "ante esta situación, yo quiero que Madrid Y Galicia crezcamos juntas, porque somos hermanas, una misma nación y no podemos permitir que el nacionalismo se haga con todo. Además, mientras tanto, se van los jóvenes y ellos solo buscan la división entre hombre/mujer y entre ricos y pobre y, al final, entre comunidades autónomas".

"Nos pueden robar España y, por tanto, no solo voy a pedir el apoyo, hasta el final, para Alfonso Rueda, porque es el mejor presidente para la Galicia. También vengo a pedirle a los gallegos que nos ayudéis a España entera. Os necesitamos", ha señalado.

Seguidamente, ha avisado de que si los gallegos dividen el voto esto es imposible, recordando que las elecciones generales las ha ganado el Partido Popular por 11.000 votos.

"Y por 11.000 votos no hemos podido hacer gobierno, 11.000 votos en un país como el nuestro, porque hemos dividido urnas entre partidos. Y lo único que tenemos es un camino sin sentido que está haciendo muchísimo daño y que la inmensa mayoría de los españoles no hemos pedido. Por eso pido también pido estar unidos en torno a la candidatura del Partido Popular de Galicia", ha recalcado.

También ha advertido de que los rivales "no dudarán en apelar a los instintos más bajos, a los odios, a los enfrentamientos, a las pancartas, a las mentiras, con el dinero de todos los que estamos aquí y toda la gente que está ahora mismo en su tienda, en su comercio, peleando y trabajando, lo utilizarán todo porque no tienen libertad".

"Y porque se creen por encima del bien y el mal para pactar lo que sea. Que pactamos con el brazo político de ETA, os calláis. Que todos los socios de Sánchez ayer para sonrojo de la gente de bien de este país llenaban las calles de Bilbao para pedir preventas para Etarras, para gente que ha matado, os calláis y no os quejáis. Todo lo que hacen es que os calléis y que no opinéis. Pues bien, yo a todos esos les digo una cosa, os vamos a arrasar. En las urnas os vamos a arrasar", ha asegurado.

