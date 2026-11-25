Almeida y la Reina Sofía durante la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro 2026. Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha la iniciativa 'Sandbox Madrid' para probar tecnologías e innovaciones en condiciones reales en la capital. Entre los 20 proyectos seleccionados se incluye el ensayo de drones para la entrega automatizada de paquetería de última milla. Otras pruebas abarcan lectores RFID en camiones de basura para identificar residuos y sistemas inteligentes para prever la caída de árboles en temporales. Las pruebas tendrán una duración máxima de un año y buscan atraer talento e inversión tecnológica a la ciudad.

Almeida presume de tener el IBI más bajo de España o de hacer de la capital la ciudad de la Navidad. Y, a partir de ahora, también va a hacer de Madrid un laboratorio de pruebas del envío de paquetes a través de drones.

Así lo ha reconocido en una nota de prensa, en la que ha dado luz verde a Sandbox Madrid, la iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere convertir la capital en un campo de pruebas para la innovación. Pues bien, este proyecto ya está en marcha y en las calles, los parques y los espacios de la ciudad.

Las primeras pruebas están promovidas por startups, empresas y grandes compañías que buscan solucionar problemas del día a día de los madrileños.

Esta fase, que se alargará un año como máximo, permitirá comprobar el funcionamiento de los prototipos en condiciones reales para recopilar datos, identificar mejoras y valorar cómo encajan en el entorno urbano. El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha señalado que “la ciudad de Madrid es un gran laboratorio de innovación que permite testear tecnología en condiciones reales y controladas”.

Entre los 20 proyectos seleccionados en esta primera convocatoria de Sandbox Madrid, ya ha comenzado a probarse la propuesta de Gesnaer Consulting, que ensaya en La Nave una estación inteligente y automatizada para recibir, clasificar y almacenar paquetería entregada por drones. El sistema utiliza taquillas seguras para completar la entrega en tierra, con el objetivo de que el reparto de última milla sea más eficiente, más seguro y fácil de seguir en cada paso.

Uno de los drones que entregarán paquetes en Madrid. Ayuntamiento

Otro de los participantes es James William Scott, que ha instalado lectores RFID en camiones de recogida de residuos (cartón, envases y resto) para identificar en tiempo real el tipo de residuo y su fabricante. Esa información servirá para mejorar la valorización de residuos con pruebas que se están realizando en itinerarios del distrito de Villaverde.

Por su parte, Valoriza Servicios Medioambientales está probando en el parque de La Vaguada, en Fuencarral-El Pardo, un sistema inteligente llamado SIRAA para gestionar el arbolado urbano ante emergencias climáticas. La solución combina información sobre los árboles, sensores de viento y humedad y datos meteorológicos en tiempo real para crear un modelo predictivo que ayude a prevenir accidentes durante los temporales.

Las iniciativas se ponen en marcha gracias a un trabajo de coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento, con la colaboración de nueve direcciones generales, juntas de distrito y organismos municipales. “En sucesivas convocatorias, Sandbox Madrid seguirá ampliando el número de proyectos participantes, generando un beneficio evidente para la ciudad de Madrid mediante la atracción de talento y la creación de puestos de trabajo de calidad ligados a empresas tecnológicas”, ha destacado Niño.