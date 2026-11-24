Madrid intensifica la vigilancia a los vecinos que depositen incorrectamente la basura: 6.340 multas puestas en 2026

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto 6.340 multas en lo que va de 2026 por tirar la basura fuera de los contenedores, un importe total que supera los 4,6 millones de euros. A partir de esta semana e coincidiendo con el Black Friday, patrullas de la Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza intensificarán la vigilancia a pie de contenedor. Los controles se centrarán en zonas conflictivas de distritos como Centro, Tetuán, Salamanca, Usera, Ciudad Lineal, Arganzuela, Chamberí y Puente de Vallecas. El Consistorio reforzará la recogida de residuos, especialmente papel y cartón, y activará campañas de concienciación para evitar el continuo desecho indebido.

El Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto en lo que va de 2026 hasta 6.340 multas por depositar basura incorrectamente a los pies de los contenedores.

Es la cifra que ha aportado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a través de su cuenta en la red social 'X'.

Carabante también ha anunciado que desde esta semana -el viernes se celebra el Black Friday- el Ayuntamiento intensificará la vigilancia a pie de contenedor para el correcto depósito de los residuos, además de reforzar la frecuencia de recogida de todas las fracciones.

Desde esta semana intensificamos la vigilancia a pie de contenedor para el correcto depósito de los residuos En 2006 se han interpuesto 6.340 multas También vamos a reforzar la frecuencia de recogida de todas las fracciones https://t.co/QiYNT491HE — Borja Carabante (@bcarabante) November 24, 2026

El dispositivo incluye patrullas conjuntas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza, que intensificarán los controles en las zonas con mayor incidencia de abandono indebido de residuos, y sancionarán a quienes incumplan la ordenanza vigente, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

Más residuos

Los servicios de limpieza cada vez recogen más toneladas de residuos al cabo del año: han aumentado un 5,8 % desde 2022 y ya se sitúan en 83.613 toneladas anuales. En 2026, también se detecta esa tendencia ascendente, con un incremento del 1,16% de los residuos generados respecto a 2025.

No obstante, las sugerencias y reclamaciones (SyRES) ciudadanas sobre los servicios de limpieza han descendido hasta representar las cifras más bajas de los últimos ocho años, pasando de 2.831 a 957 en 2025, un 66,2 % menos.

De hecho, la limpieza no está hoy entre los principales problemas de los madrileños –durante 2016, 2017 y 2019 fue la preocupación número uno en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid-.

Pese a estos datos, el Ayuntamiento sí ha detectado un problema a pie de contenedor de residuos, donde cada vez se abandonan más desechos indebidamente, la principal causa de que los servicios de limpieza cada vez recojan más residuos.

Por eso, Borja Carabante vuelve a poner en marcha desde esta semana una campaña de refuerzo de limpieza coincidiendo con el Black Friday y las próximas fiestas.

Esta actuación especial reúne una batería de medidas para que la ciudad esté más limpia. La primera de ellas será el aumento de la vigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad -Centro, Tetuán, Salamanca, Usera, Ciudad Lineal y Puente de Vallecas- para sancionar a quien incumpla la ordenanza vigente.

Serán las patrullas compuestas por agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza los que se encarguen de realizar estos controles en todo el municipio, especialmente en diez puntos negros detectados en siete distritos donde el incivismo es continuado.

Estas zonas se sitúan en diferentes vías de Chueca y Lavapiés (Centro); en el barrio de Trafalgar (Chamberí); Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán); en el barrio de La Chopera (Arganzuela); en el barrio de Salamanca (Salamanca); en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), y en San Diego (Puente de Vallecas).

El Ayuntamiento de Madrid ha registrado 6.340 expedientes sancionadores entre enero y septiembre de 2026 por incumplimientos de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos y de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta cifra, correspondiente a los nueve primeros meses del año, supera ya el número de sanciones contabilizadas en cualquiera de los tres ejercicios completos anteriores (6.086 en 2023, 4.731 en 2024 y 5.522 en 2025) y del resto de la serie histórica.

Los expedientes tramitados hasta septiembre de este año suponen un incremento del 14,8 % respecto al conjunto de 2025 y del 4,2 % en comparación con 2023, hasta ahora el ejercicio con mayor número de sanciones. El importe económico de las sanciones impuestas en estos nueve meses asciende a 4.649.167 euros.

En enero de este año, fruto de la campaña especial de limpieza de 2025, el Ayuntamiento puso en marcha las patrullas conjuntas de Policía Municipal y de los servicios de limpieza en las calles de la ciudad para corregir la práctica de abandono de residuos indebidos por parte del sector comercial y los ciudadanos.

Más servicios adicionales

De forma complementaria al incremento de las tareas de control, el Ayuntamiento aumentará los servicios para la retirada de residuos a mediados de este mes con un tiempo de duración indefinida. Se dedicará especial atención a la fracción de papel/cartón. Se realizarán:

-Cinco servicios adicionales para la recogida de residuo papel/cartón, incrementándose un 18,5 %.

-Un servicio adicional de recogida de envases de aportación en Centro, pasando de tres a cuatro (+33 %).

-Un servicio adicional de recogida fracción resto en Centro, que supone un 6 % de incremento.

-Se activará un equipo adicional para la recogida de ropa usada (+33 %), otro de recogida de escombros (+50 %) y otro de recogida de resto (+6 %) en Puente de Vallecas.

Dispositivo especial

Al margen de las acciones anteriormente mencionadas, en paralelo se activarán otras iniciativas con duración finita. Comenzarán con el inicio del Black Friday y finalizarán después del día de Reyes:

-Incremento de la recogida de cartón comercial en un 28 % (de 21 servicios ordinarios a 27).

-Aumento de la recogida de papel-cartón en contenedores en un 10 % (de 63 equipos ordinarios a 69 equipos).

-La retirada del vidrio comercial aumentará en un 50 % (de dos servicios a tres). Cuando sea a pie de contenedor se pasará de 12 servicios a 14 (un 17 % más).

Respecto a las labores de limpieza estrictamente, se elevarán en un 10 % cada uno de los servicios. Los barridos manuales pasarán a 33 servicios diarios y los peinados, a 55 -camiones de menos de 3.500 kilos de carga máxima que van recogiendo los residuos que están alrededor de los contenedores, en los alcorques o al lado de las papeleras, entre otros lugares-.

El Ayuntamiento mantiene también en dos fases, que se alargarán hasta mayo, la campaña de la recogida de la hoja, que comenzó el pasado 4 de noviembre con 2.265 operarios y más de 550 equipos mecánicos.

Campañas de concienciación

Como labores adicionales a estas medidas de refuerzo, se están desarrollando acciones de concienciación ciudadana para el mantenimiento de la limpieza de la ciudad a través de campañas como ‘Haz tu magia’, que se proyecta en el circuito de canales municipales (mupis, pantallas digitales, autobuses de EMT Madrid) y a través de otras vías publicitarias como medios de comunicación, carreras populares y universidades.

Bajo el paraguas de ‘Haz tu magia’, los servicios de limpieza mantienen estands informativos para la correcta recogida de excrementos caninos en parques, con el reparto también de bolsas biodegradables en las juntas municipales de distrito. Esta campaña también abarca la información en Ecobarrios 2026 sobre la correcta separación de residuos en grandes urbanizaciones y para el sector Horeca.

De cara al nuevo año, se ha adjudicado un nuevo contrato de concienciación que permitirá incrementar la presencia de informadores en el entorno de los contenedores hasta noviembre de 2027.