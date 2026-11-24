Los 80 estudiantes que han hecho un coche de Fórmula 1 con apenas 22 años: expuesto hasta el 27 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas han desarrollado el IFS-08, un monoplaza eléctrico con tecnología de conducción autónoma. El vehículo de competición se encuentra expuesto en la sede madrileña de Santalucía en Plaza de España hasta el próximo 27 de noviembre. El ISC Racing Team ha competido con este prototipo en grandes circuitos europeos durante el verano, incluyendo Montmeló en España y Red Bull Ring en Austria. El proyecto cuenta con el patrocinio de la aseguradora Santalucía dentro de su estrategia para promover el talento joven, la innovación tecnológica y acercar el entorno empresarial al universitario.

Santalucía, la aseguradora líder en protección integral para las familias, ha acogido en su sede de Plaza de España la presentación del monoplaza eléctrico desarrollado por los estudiantes del ISC Racing Team, el equipo de Formula Student de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas, del que la aseguradora es patrocinadora.

El encuentro ha permitido conocer de la mano de sus protagonistas el resultado de un proyecto que combina formación práctica, innovación tecnológica y competición internacional para los futuros ingenieros.

El respaldo de Santalucía al ISC Racing Team se suma a su estrategia de atracción y promoción del talento joven y perfiles tecnológicos, contribuyendo a acercar el entorno empresarial al universitario.

El talento joven

La sesión ha estado encabezada por Berta Durán, directora de Personas, Organización y Comunicación de Santalucía, y por parte de la Universidad Pontificia Comillas, ha contado con la asistencia de Sara Tamarit, Adjunta al Director de ICAI y Responsable de Relaciones Institucionales, y Juan Carlos del Real, Director de Desarrollo Estratégico.

Durante el acto, se ha presentado al ISC Racing Team, que capitanea Jaime de Carvajal Torres, Team Leader del equipo. Los alumnos han explicado las características y desafíos planteados por el IFS-08, un prototipo eléctrico diseñado y construido íntegramente por los estudiantes, y que cuenta con un sistema de conducción autónoma (driverless), tecnología cada vez más relevante en el ámbito de la nueva movilidad.

En su intervención, Berta Durán ha destacado que “En Santalucía creemos que el talento joven es clave para construir el futuro. Por eso, queremos estar cerca de las nuevas generaciones y contribuir a que desarrollen su potencial y conviertan sus conocimientos e ideas en proyectos reales. Nuestra colaboración con el ISC Racing Team de la Universidad Pontificia Comillas es un buen ejemplo de ello. Nos enorgullece apoyar una iniciativa que permite a los estudiantes poner en práctica lo aprendido y desarrollar competencias como la innovación, el trabajo en equipo y la superación. Estamos convencidos de que impulsar el talento significa ofrecer oportunidades para experimentar, aprender y crecer”.

El monoplaza permanecerá expuesto en la sede de Santalucía hasta el 27 de noviembre, acercando esta iniciativa a los profesionales de la compañía y permitiéndoles conocer de cerca el trabajo y las soluciones tecnológicas desarrolladas por los estudiantes.

El ISC Formula Student Racing Team participa en Formula Student, una de las principales competiciones universitarias internacionales de ingeniería y automoción. Su actividad permite a los estudiantes recorrer todas las etapas de creación de un vehículo de competición y trabajar en equipo: desde la concepción y el diseño hasta la fabricación y resolución de desafíos tecnológicos, las pruebas técnicas y la participación en circuitos.

Durante este verano, y con el apoyo de Santalucía, el equipo ha llevado el IFS-08 a dos grandes circuitos europeos de esta competición: el circuito Red Bull Ring, en Austria, donde ha competido por primera vez, y al circuito barcelonés de Montmeló.

20 universidades

El patrocinio del ISC Racing Team se enmarca en la estrategia de Santalucía para acercar la empresa al ámbito universitario y facilitar a los jóvenes experiencias profesionales vinculadas a la innovación y la tecnología. Un modelo de atracción de talento que incluye el Santalucía Tech Graduate Program, que en su primera edición ha permitido incorporar a 10 jóvenes especialistas en Software, Inteligencia Artificial, Data y Ciberseguridad.

Además, la compañía mantiene acuerdos con más de 20 universidades e instituciones académicas. También con ICAI-ICADE, ha puesto en marcha la Cátedra Santalucía de Analytics for Education que desarrolla soluciones basadas en datos e IA aplicadas al ámbito educativo. La Universidad Pontificia Comillas participa asimismo en SANTALUCÍA IMPULSA Universidades, el programa corporativo de innovación que conecta el conocimiento académico con los retos y oportunidades

Con iniciativas como esta, SANTALUCÍA continúa potenciando su compromiso con el talento joven, la innovación y la formación de los profesionales que protagonizarán la transformación tecnológica de los próximos años.