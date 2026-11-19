Almeida, durante la visita que ha realizado al mercado de la Plaza de Lugo. EFE

Almeida ahorra a los madrileños 31,2 millones de euros y logra que Madrid tenga el IBI más bajo España

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid reduce el IBI al mínimo legal del 0,4% en sus Presupuestos de 2027, lo que supondrá un ahorro de 31,2 millones de euros para los madrileños. Madrid se convierte en una de las tres capitales de provincia con el impuesto sobre bienes inmuebles más bajo de España, junto a Santander y Zaragoza. La bajada beneficiará a 2,27 millones de recibos, afectando a inmuebles residenciales, comerciales, de oficinas, industriales y de hostelería, además de mantener las bonificaciones a familias numerosas. El proyecto presupuestario alcanza los 6.901 millones de euros y sitúa la deuda municipal en 1.497 millones, su nivel más bajo en los últimos 22 años.

El Ayuntamiento de Madrid ha oficializado a través de sus Presupuestos de 2027 la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal estipulado por ley: el 0,4%. Con esta medida, Madrid se convierte en una de las tres capitales de provincia con el IBI más bajo de España.

Esta medida se ha anunciado junto al Proyecto de Presupuestos de 2027, donde el Ayuntamiento contará con un presupuesto de 6.901 millones de euros, 323,3 millones de euros más que en 2026.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, presentó el pasado 5 de noviembre el proyecto de presupuestos del próximo año.

Entre las medidas, se anunció una nueva bajada de la presión fiscal de los contribuyentes de la capital de 31,2 millones de euros. En concreto, se reducirá el IBI a todos los madrileños al mínimo legal del 0,4%.

De esta manera, Madrid se convierte en una de las tres capitales de provincia con el IBI más bajo de España, acompañada por Santander y Zaragoza. En España, el tipo medio del IBI se sitúa en torno al 0,60%, mientras que algunas grandes ciudades, como Barcelona, aplican tipos incluso superiores a la media, con un 0,66%.

Esta reducción de la presión fiscal se suma a las cinco anteriores ya aprobadas, las cuales han permitido que, desde 2019, la capital tenga un ahorro acumulado de 1.565 millones de euros.

De esta medida se beneficiarán 2,27 millones de recibos, entre ellos familias, clases medias, autónomos, pequeños y medianos empresarios. Desde el año 2019, cuando el tipo del IBI era del 0,51%, los madrileños se han ahorrado 245 millones en el pago de este impuesto.

Esta nueva bajada del tipo general del IBI no solo beneficia a los 1,53 millones de inmuebles de uso residencial presentes en la capital, sino que también beneficia a aquellos sectores más afectados por la subida de los precios, como a los 93.546 inmuebles de uso comercial, 30.363 oficinas, los 10.704 locales de uso industrial y los 9.129 locales de ocio y hostelería.

Además, el Ayuntamiento mantendrá las bonificaciones que se introdujeron en 2020 de hasta el 90 % en el IBI para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble, una medida que beneficia a alrededor de 37.000 familias madrileñas.

Desde el Ayuntamiento aseguran que el principal objetivo de estos presupuestos es que Madrid siga siendo una ciudad dinámica, competitiva y preparada para el futuro. Para cumplir esto, el órgano municipal se apoya en cuatro pilares: solvencia económica, impuestos más bajos, inversión pública y apuesta por la digitalización.

En 2025, el PIB de la ciudad de Madrid alcanzó los 213.819 millones de euros, representando el 12,7% del PIB nacional, dato muy por encima del peso de la población de la capital sobre la totalidad del país, con un 7,2%. Con este porcentaje, casi uno de cada ocho euros del PIB de toda España se genera en la ciudad de Madrid.

Con esta situación económica, se destinará 678 millones de euros a inversiones, cifra que llega a los 1.001 millones si le sumamos las inversiones del sector público empresarial.

Por último, la deuda del Ayuntamiento se situará en la cantidad más baja de los últimos 22 años, con 1.497 millones de euros. Desde 2018, la deuda viva del Ayuntamiento se ha reducido en 1.243 millones, casi la mitad (45 %).