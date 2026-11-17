El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la toma de posesión del comisario general de Policía Municipal Javier Fernández Ruiz como nuevo jefe superior del cuerpo, la pasada semana. Ayuntamiento de Madrid

El plan de Almeida para hacer de Madrid la ciudad más segura: cerca de los 10.000 efectivos con Policía, bomberos y Samur

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid impulsará el 'Plan 10.000' para rozar esa cifra de efectivos entre Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil en 2027. El Área de Seguridad y Emergencias contará con un presupuesto de 1.187 millones de euros, un 7,5% más que en el ejercicio anterior. Se convocarán 2.679 plazas que permitirán la incorporación de 1.118 nuevos efectivos operativos y 210 plazas de promoción interna. Las cuentas incluyen inversiones destacadas como 23 millones para 16 vehículos de bomberos, el renting de 650 vehículos policiales y nuevas cámaras de videovigilancia.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto cifras a su objetivo de seguridad para 2027. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este mes el proyecto de presupuestos junto a la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo.

Ha asegurado que los servicios de seguridad y emergencias "cada vez están más cerca y rozan el objetivo que nos marcamos que es el del Plan 10.000": 10.000 efectivos entre Policía Municipal, bomberos y SAMUR-Protección Civil.

Almeida ha enmarcado la seguridad en el tercer eje de las cuentas, el fortalecimiento de los servicios públicos y el mantenimiento de la cohesión social. Ha resaltado los "extraordinarios servicios de seguridad y emergencias" con los que cuenta Madrid, y ha subrayado que ese refuerzo de personal va acompañado "de los medios materiales con los que tienen que contar" para desarrollar su trabajo.

1.187 millones de euros

El Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, que incluye a Madrid Salud, dispondrá de 1.187 millones de euros, un 7,5% más que en 2026. Hidalgo ha explicado que este es el primer eje de las cuentas, el de "mantener una ciudad segura".

Según la edil, la seguridad tiene "un carácter transversal" y es la base para que los madrileños "puedan desarrollar la vida en libertad" y para que los servicios públicos funcionen y la ciudad siga atrayendo actividad, inversión y empleo.

La partida que más destaca es la de personal, con 1.001 millones de euros para los 9.847 policías, sanitarios de SAMUR y bomberos que forman hoy la plantilla. "Continuaremos reforzando la plantilla de Policía Municipal, bomberos, SAMUR, Protección Civil en el marco que tenemos de actuación del Plan 10.000", ha afirmado Hidalgo.

Por programas, Policía Municipal contará con 591 millones de euros, 50 millones más que en 2026. Bomberos dispondrá de 216 millones y SAMUR-Protección Civil de 106 millones. Madrid Salud tendrá 130 millones, 7,5 millones más que este año.

En conjunto, el Consistorio habla de más de 900 millones para que Policía Municipal, SAMUR-PC y Bomberos puedan trabajar "con plenas garantías".

1.118 nuevos efectivos

El presupuesto recoge casi 30,5 millones de euros para tramitar los procesos selectivos que se convocarán en 2027, con 2.679 plazas en total. Ese crédito permitirá la incorporación de 1.118 nuevos efectivos para los cuerpos operativos: 552 policías, 124 bomberos, 237 efectivos de SAMUR-Protección Civil y 205 agentes de movilidad.

A ellos se suman 210 plazas de promoción interna: 164 para policías, 41 para bomberos y cinco para SAMUR-PC.

Nuevos vehículos

Otro de los asuntos es el contrato de suministro de vehículos de escala para el Cuerpo de Bomberos. Sanz ha detallado que se trata de un contrato de dos lotes y 23 millones de euros de gasto plurianual para adquirir 16 vehículos, que se recibirán en 2027 y 2028 e incluirán todo su equipamiento y material.

La compra permitirá sustituir los diez vehículos de escala que el servicio tenía en régimen de arrendamiento y renovar de forma progresiva unidades de hasta 18 años de antigüedad. Según la vicealcaldesa, responde al incremento de plantilla de bomberos de los últimos años y a la "renovación tecnológica necesaria para seguir teniendo unos cuerpos de élite".

El contrato forma parte del Plan Operativo de la Flota de Bomberos 2019-2029, dotado con 62 millones de euros y 124 vehículos. Sanz lo ha calificado como "uno de los contratos más importantes de servicios de la ciudad".

Además, el proyecto de presupuestos incluye otras partidas para dotar a los cuerpos de medios materiales. Son 11,3 millones para vehículos pesados de Bomberos, más de 9,9 millones para el renting de casi 650 vehículos policiales y 1,1 millones para reforzar la flota de ambulancias de SAMUR-PC.

A ello se añaden 1,4 millones para 2.750 chalecos de protección de Policía Municipal, 1 millón para aparatos de electromedicina en los vehículos de SAMUR-PC y 370.000 euros para un nuevo sistema de videovigilancia, con 12 cámaras, en la plaza de Jacinto Benavente.

También se destinarán 2,9 millones a continuar las obras del Centro Logístico de Policía Municipal en Orcasur y 1,1 millones a equipar la ampliación del CIFSE. Entre los 43 equipamientos que se finalizarán o estarán en construcción el próximo año, siete son de seguridad y emergencias.

Las cuentas de 2027 ascienden a 6.901 millones de euros, un 4,9 % más que este año, y a 8.103 millones si se incluye el sector público empresarial. El proyecto ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno y ahora se abre un periodo de alegaciones y enmiendas.

Se elevará al Pleno en diciembre para su aprobación definitiva y entrará en vigor el 1 de enero.