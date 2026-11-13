La taberna en mitad de la Castellana que tiene uno de los mejores cocidos de Madrid: por 42 euros y con tres vuelcos

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LO ESENCIAL Las claves Taberna Pedraza, liderada por Carmen Carro y Santiago Pedraza en la Castellana, destaca por su reconocido 'Cocido de Carmen', basado en la gastronomía tradicional y materias primas de gran calidad. La propuesta respeta el ritual clásico madrileño estructurado en tres vuelcos: una sopa de cocido desgrasada, garbanzos pedrosillanos con verduras y una selección selecta de carnes e ibéricos. La experiencia gastronómica comienza antes de los vuelcos principales con un aperitivo compuesto por una croqueta de cocido acompañada de salsa de tomate casera. El menú completo de cocido tiene un precio de 42 euros por persona (IVA incluido) y se sirve exclusivamente a mesa completa para mantener su esencia compartida.

Hay recetas que son mucho más que un plato. Forman parte de nuestra memoria gastronómica, tienen sus propios rituales y convierten el momento de sentarse a la mesa en una celebración. El cocido madrileño es una de ellas y, en Taberna Pedraza, Carmen Carro lo ha convertido en una de las grandes señas de identidad de su cocina. Una elaboración que reivindica la tradición, la excelencia de la materia prima y el oficio que se esconde detrás de los sabores aparentemente más sencillos.

Conocido como El Cocido de Carmen, este clásico de la casa es toda una declaración de intenciones de la cocinera, que junto a su marido, Santiago Pedraza, lleva más de una década defendiendo una forma de entender la gastronomía basada en el producto, la artesanía y el respeto por las recetas heredadas. Su propuesta recupera el ritual de los tres vuelcos, precedidos por una croqueta de cocido con salsa de tomate casera, y reúne ingredientes cuidadosamente seleccionados que aportan personalidad a cada uno de los servicios.

Tres vuelcos

En Taberna Pedraza, el cocido comienza antes de la sopa. Una croqueta de cocido acompañada de salsa de tomate casera abre una experiencia que invita a disfrutar de cada elaboración por separado y descubrir cómo unos mismos ingredientes pueden dar lugar a sabores y texturas muy diferentes.

Cocido de Carmen de Taberna Pedraza / Cedida.

El primer vuelco llega en forma de sopa de cocido desgrasada, acompañada de pelota, piparras y cebolleta. El caldo, uno de los elementos fundamentales de cualquier buen cocido, concentra buena parte de la personalidad de la receta y anticipa los sabores que llegarán después.

El segundo vuelco tiene como protagonistas a los garbanzos pedrosillanos, acompañados de patata, zanahoria y repollo rehogado, además de ensalada. Una combinación que pone en valor el papel de las legumbres y las verduras en una receta en la que cada ingrediente tiene su propio espacio.

El recorrido culmina con el tercer vuelco, dedicado a las carnes. Una selección en la que conviven morcillo de vaca vieja, pollo de Galicia, tocino y panceta de ibérico puro de bellota, morcilla y chorizo de Beasain, huesos de caña y jamón ibérico de bellota. Ingredientes que reflejan la importancia que Taberna Pedraza concede a la procedencia y calidad de la materia prima, también en las elaboraciones más tradicionales.

Carmen Carro

Frente a una gastronomía en constante transformación, la cocina de Carmen demuestra que las recetas de siempre siguen teniendo mucho que contar. Porque elaborar un buen cocido no consiste únicamente en reunir ingredientes en una olla: exige conocer las particularidades de cada producto, respetar sus tiempos de cocción y conseguir que todos los elementos encuentren su equilibrio en el resultado final.

El cocido representa especialmente bien esa filosofía. Una receta de origen popular que ha pasado de generación en generación, conservando su esencia y dando lugar a numerosas interpretaciones personales. En Taberna Pedraza, Carmen mantiene el protagonismo del producto y el servicio tradicional en tres vuelcos, incorporando detalles propios que definen su propuesta, desde la croqueta inicial hasta la selección de carnes y acompañamientos.

El valor de lo auténtico

La tortilla de Betanzos, los guisos tradicionales de Carmen y la parrilla de Santiago comparten una misma filosofía. Una identidad gastronómica que ha convertido Taberna Pedraza en uno de los restaurantes reconocibles de Madrid, donde la tradición no se entiende como una mirada al pasado, sino como una forma de seguir disfrutando de la buena cocina

En ese universo, El Cocido de Carmen ocupa un lugar especial. No solo por su vinculación con la gastronomía madrileña, sino también por todo lo que representa: elaboraciones artesanas, ingredientes excepcionales y una manera de comer que invita a compartir, conversar y dedicar a la mesa el tiempo que merece. El menú se ofrece por 42 euros por persona, IVA incluido, y se sirve a mesa completa, respetando el carácter compartido de esta experiencia gastronómica.