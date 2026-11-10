El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visita las obras de Parque Ventas, a 9 de enero de 2026, en Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

El Madrid del futuro de Almeida: 678 M para terminar en 2027 sus grandes obras en la A5, Ventas y la Castellana

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid destinará 678 millones de euros a inversiones en 2027 para finalizar los grandes proyectos de la ciudad antes de concluir la legislatura de José Luis Martínez-Almeida. Entre los principales proyectos destacan la culminación del Paseo Verde del Suroeste con el soterramiento de la A-5 y la creación del Parque Castellana en el tramo final del paseo. Las cuentas contemplan la conclusión de Parque Ventas, que cubrirá un tramo de la M-30 con una losa ajardinada junto a la plaza de toros. Se completarán las obras del bulevar peatonal de la calle Alcalá entre Cibeles e Independencia y se realizarán reformas en áreas como Jacinto Benavente, Barajas o AZCA.

El 2027 es la meta fija en la que poner fin a grandes proyectos. Al menos para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El año en que expira su segunda legislatura —y en el que buscará revalidar la alcaldía por tercer mandato consecutivo en las urnas— coincidirá con la culminación de varias de sus obras más importantes para la capital.

Los soterramientos de la A-5, el tramo final del paseo de la Castellana, el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas... Todos ellos -junto con otras actuaciones- finalizarán para entonces.

El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado los presupuestos para 2027. En ellos, se ha cifrado la partida global de inversiones para el próximo año en 678 millones de euros.

Así lo presentó la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el pasado jueves, donde se dio luz verde a la propuesta de cuentas.

Proyección virtual de Parque Castellana. Ayto. de Madrid

Esos 678 millones de euros dedicados a inversiones suponen la segunda mayor cantidad invertida en Madrid desde 2008, solo por detrás de 2026. Si a esta cantidad se le suman las inversiones del sector público empresarial, el total de inversiones se sitúa en los 1.001 millones de euros.

Hidalgo remarcó que estas cifras "consolidan el perfil inversor de este mandato, que en los últimos cuatro años ha destinado casi 2.600 millones de euros a proyectos y equipamientos en la ciudad".

Las actuaciones

Con las partidas de este ejercicio se culminarán y liquidarán, entre otras cosas, grandes actuaciones como los soterramientos de la A-5 y el tramo final del paseo de la Castellana, que darán lugar al Paseo Verde del Suroeste y Parque Castellana, respectivamente.

El primero es la transformación urbana que entierra más de tres kilómetros de la autovía A-5 (Paseo de Extremadura) entre Campamento y la M-30 para suturar la histórica brecha que dividía el distrito de Latina con más de 80.000 metros cuadrados para un gran bulevar peatonal.

Imagen de cómo quedará el bulevar desde Cibeles a Alcalá. Ayuntamiento de Madrid

El segundo sotierra el tramo final del paseo de la Castellana -entre Sinesio Delgado y el nudo de la M-30/M-40, a los pies de las Cuatro Torres- para eliminar el nudo viario en superficie y crear un gran pulmón verde continuo de más de 70.000 metros cuadrados.

También se prevé terminar con el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas, que dará lugar al llamado Parque Ventas. Este cubre un tramo de la autopista de circunvalación M-30 mediante una gran losa ajardinada de unos 300 metros de longitud junto a la emblemática plaza de toros de Las Ventas.

Se unirán la conclusión de las obras de la calle Alcalá entre las plazas de Cibeles e Independencia con la creación del bulevar peatonal, la plaza de Jacinto Benavente, la calle Alonso Cano o el casco histórico de Barajas.

Además, continuará la remodelación de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas y la puesta en marcha de las reformas de la calle Goya, la plaza de la Duquesa de Osuna, el entorno del Salón de Reinos, la mejora de la configuración y accesibilidad del Puente de Vallecas o AZCA, entre otras.

En total, las mejoras en el espacio público de la ciudad contarán con un presupuesto de 112,3 millones de euros, además de los destinados a la A-5.