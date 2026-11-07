Recreación de la plaza de Jacinto Benavente desde la calle de la Bolsa Ayuntamiento de Madrid

El plan de Almeida para blindar la Plaza de Jacinto Benavente: 12 cámaras para convertirla en la más segura de España

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid invertirá 370.000 euros en un nuevo sistema de videovigilancia con 12 cámaras para reforzar la seguridad en la plaza de Jacinto Benavente. La medida se suma a una remodelación urbanística integral de la zona que cuenta con una inversión de 9,5 millones de euros y finalizará en la primavera de 2027. El proyecto transformará más de 10.000 metros cuadrados, ampliando el espacio peatonal hasta los 3.105 metros cuadrados con parterres ajardinados y una gran pérgola. La intervención reducirá el tráfico rodado a un solo vial autorizado, eliminará una dársena de autobuses y rehabilitará el aparcamiento subterráneo.

El Ayuntamiento de Madrid destinará 370.000 euros a instalar un nuevo sistema de videovigilancia en la plaza de Jacinto Benavente, en el distrito Centro.

La actuación contempla la colocación de 12 cámaras de seguridad y se suma a la transformación urbanística que está experimentando esta plaza, cuyas obras cuentan con una inversión municipal de 9,5 millones de euros y está previsto que se prolonguen hasta la primavera de 2027.

La instalación del nuevo sistema de cámaras se incorpora así a las actuaciones que se están desarrollando en uno de los puntos de mayor tránsito peatonal del centro de la capital.

La intervención busca reforzar la seguridad en este espacio, que está siendo objeto de una remodelación integral para ampliar las zonas peatonales, reorganizar la circulación y mejorar la accesibilidad.

El proyecto de remodelación abarca una superficie de 10.044 metros cuadrados e incluye, además de la propia plaza, distintos tramos de las calles de Carretas, Bolsa, Atocha, Concepción Jerónima y Doctor Cortezo.

Se trata de la última fase de una ordenación urbana más amplia que ya ha incluido las plazas de Matute y Tirso de Molina y sus respectivos entornos.

Entre las principales modificaciones previstas figura la ampliación del espacio reservado a los peatones. Una vez concluidos los trabajos, la plaza contará con 3.105 metros cuadrados destinados exclusivamente al tránsito peatonal y al arbolado, distribuidos en una superficie continua con ocho parterres ajardinados.

La intervención también contempla la instalación de una gran pérgola en el centro de la plaza, que incorporará difusores de agua pulverizada durante los meses de más calor.

Además, se construirá un parterre inclinado con vegetación que conectará la calle de Carretas con la planta inferior del aparcamiento subterráneo, donde está previsto desarrollar un futuro Centro de Movilidad Sostenible.

En el ámbito de la movilidad, el proyecto reducirá el tráfico rodado en el entorno y modificará los accesos al aparcamiento subterráneo. Se eliminará una de las dos dársenas de autobuses y se reubicarán sus paradas, mientras que la circulación quedará limitada a un vial para el transporte público, los vehículos de carga y descarga y otros vehículos autorizados.

Los trabajos incluyen asimismo la rehabilitación de la estructura del aparcamiento subterráneo, cuya cubierta se encuentra ya ejecutada en un 90%, y la pavimentación de la calle de Carretas, que alcanza el 80%. La calle de la Bolsa ya ha terminado de pavimentarse.

Con la instalación de las 12 cámaras, el Ayuntamiento añade una actuación específica de seguridad a la renovación de un espacio que cambiará tanto su configuración urbana como su relación con el tráfico y el tránsito peatonal.