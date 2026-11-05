El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el centro, durante la presentaciñon de los presupuestos del consistorio para 2027, este jueves. EFE Ayuntamiento de Madrid

Los 32.357 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid tendrán una subida de sueldo del 4,5%

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid aprueba el proyecto de presupuestos para 2027 por 6.901 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9 % respecto a este ejercicio. Las cuentas contemplan una subida salarial del 4,5 % para los 32.357 empleados municipales, incremento que también se aplicará al sueldo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El gasto de personal (Capítulo I) crece un 7,6 % hasta los 2.315 millones de euros para afrontar el aumento retributivo y la incorporación de nuevos efectivos de ofertas de empleo anteriores. Se destinarán casi 30,5 millones de euros a procesos selectivos para 2.679 plazas, permitiendo sumar 1.118 efectivos en servicios como Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha presentado el proyecto de presupuestos para el próximo año tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

Estas cuentas permitirán al Consistorio disponer de 6.901 millones de euros en 2027, 323,3 millones más que en 2026, lo que representa un incremento del 4,9 % respecto a este ejercicio; incluyendo el sector público empresarial, el presupuesto alcanzará los 8.103 millones de euros.

Entre los anuncios está el que los 32.357 empleados municipales, incluido el alcalde de la ciudad, tendrán un incremento de sus retribuciones del 4,5 %. Se empezará a aplicar en función del Real Decreto pendiente de su aprobación.

A la pregunta de los periodistas de si Almeida se ha subido el sueldo este año también, Engracia Hidalgo ha salido en su defensa: "Lo que va para todo el resto de funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Madrid".

Atendiendo a la clasificación del presupuesto por capítulos, el Capítulo I, donde se incluyen los gastos de personal, se incrementa en 163,8 millones de euros, hasta los 2.315 millones, un 7,6 % más que en el año 2026, lo que permitirá pagar el incremento retributivo del 4,5 % de los empleados municipales, así como dotar presupuestariamente la incorporación de nuevos efectivos procedentes de la resolución de las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en rueda de prensa Europa Press

El proyecto de presupuestos para 2027 contempla una plantilla de 32.357 puestos de trabajo en el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

¿Cuánto cobra Almeida?

José Luis Martínez-Almeida cobra 115.721,64 euros brutos al año como alcalde de Madrid, según la tabla salarial del Ayuntamiento de Madrid 2026 y otros documentos públicos.

Respecto a los puestos de trabajo públicos, que recogen los presupuestos presentados, son 192 puestos más que en 2026, lo que supone un incremento del 0,6 %. Asimismo, recoge casi 30,5 millones de euros para la tramitación de los procesos selectivos que se van a convocar (2.679 plazas) tanto por turno libre (1.701 puestos) como por promoción interna (978).

Este crédito va a permitir la incorporación de 1.118 nuevos efectivos para los cuerpos operativos: 552 nuevos policías, 124 nuevos bomberos, 237 efectivos de SAMUR-Protección Civil y 205 agentes de movilidad, además de 210 plazas de promoción interna (164 para policías, 41 para bomberos y cinco para SAMUR-PC).

En cuanto al resto de categorías, por turno libre destacan 53 médicos, 20 farmacéuticos, 89 trabajadores sociales, 38 técnicos superiores en actividades físicas y deportivas y 40 auxiliares de jardinería. Y en cuanto a promoción interna, (768 plazas), 250 son de administrativo, 188 de auxiliar administrativo y 110 de oficial de edificios y dependencias, entre otros.

Incremento del presupuesto

El gasto se incrementa en todas las áreas de Gobierno, salvo en la de Obras y Equipamientos, que baja un 8,9 %, quedándose en 588,4 millones de euros, debido a la conclusión de los grandes proyectos de inversión de este mandato.

En Políticas de Vivienda, sube un 10 %, más del doble de la media del presupuesto, hasta los 248 millones de euros; en Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, un 7,5 %, hasta los 1.187 millones de euros; en Políticas Sociales, Familia e Igualdad, un 6,3 % y alcanza los 429,4 millones de euros; en Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, un 5,7 %, hasta los 2.101,2 millones de euros; en Cultura, Turismo y Deporte, un 5,6 %, hasta los 268,3 millones de euros, y en Economía, Innovación y Hacienda, un 4,9 %, hasta los 564,5 millones de euros.