Varios operarios del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid retiran las tiendas de campaña de de la acampada de la Puerta del Sol a primera hora de la mañana de este martes tras su desalojo por parte de la policía en la madrugada. Fernando Villar EFE

Las imágenes con las que Ayuso denuncia la suciedad y el estado de Sol tras 38 días de acampada: "Lo ha consentido Sánchez"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso critica a Pedro Sánchez por permitir durante 38 días la acampada en la Puerta del Sol, difundiendo imágenes de la suciedad tras su desmantelamiento. Las policías Nacional y Municipal desalojaron la plaza de madrugada en un operativo de 400 agentes que se saldó con dos detenidos por resistencia a la autoridad. Delegación del Gobierno justifica la intervención por el aumento de incidentes y el peligro para personas y bienes tras perderse el carácter reivindicativo inicial. El desalojo se ejecutó tras varios requerimientos de desmantelamiento no atendidos por el grupo residual que permanecía en la plaza.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a Pedro Sánchez a través de la red social X debido a los 38 días de acampada en la Puerta del Sol como protesta por la situación de la vivienda, la cual ha sido desalojada esta misma madrugada.

"Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", ha señalado la presidenta autonómica.

En las imágenes compartidas por Ayuso, se aprecia la suciedad y las tiendas de campaña abandonadas por los acampantes tras el desalojo, que han sido ya retiradas de la plaza.

Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad. https://t.co/kOuDMjThYt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 3, 2026

Desalojo de madrugada

Las policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido la operación asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.

Fuentes de la Delegación han precisado que el dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales.

A través de un comunicado recogido por Europa Press, la institución, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, responde así a las denuncias vertidas por la organización de la acampada, que ha acusado a las unidades antidisturbios de acometer una intervención "violenta" con el uso de "gas pimienta" que habría dejado varias personas heridas.

Desde la Delegación reiteran que el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol se ha desarrollado "sin disturbios ni episodios de violencia" y ha agradecido la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que ha permitido completar el desalojo "sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

Según el texto de la Delegación, el Gobierno protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir una "finalidad reivindicativa común". Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho "no es ilimitado" y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un "cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada".

En concreto, señalan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables".

Este hecho, sumado a "la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada" --comunicados por la Jefatura Superior de Policía de Madrid--, generó un "peligro concreto para personas y bienes".

Varios días de mediación

La Delegación ha detallado que el desalojo no fue una acción sobrevenida, sino el resultado de semanas de mediación. El pasado 26 de octubre, el entonces delegado, Francisco Martín, remitió un escrito a los acampados advirtiendo de que el tiempo transcurrido era "razonable" para hacer llegar sus exigencias a la sociedad y planteando el fin de la protesta.

Al no obtener respuesta, el 29 de octubre se envió un segundo requerimiento exigiendo el "desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad".

El 30 de octubre, los propios interlocutores de la acampada comunicaron la disolución de todas las comisiones organizativas y el fin de la reivindicación inicial, pese a lo cual permaneció un grupo "residual" que se negó a abandonar la plaza.

Ante esta situación y los informes de la Jefatura Superior de Policía sobre incidentes en el entorno, la delegada emitió un oficio solicitando restablecer la normalidad "llevando a cabo las acciones necesarias", aunque "siempre bajo los criterios de proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables".