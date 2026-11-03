Almeida calcula en más de 30 millones las pérdidas por la acampada de Sol con 36 toneladas de basura recogidas

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cifra en más de 30 millones de euros las pérdidas para el comercio tras 38 días de acampada en la Puerta del Sol. Los servicios de limpieza han retirado 36,2 toneladas de residuos de la plaza, un 88,2 % más que las recogidas durante el 15-M en 2011. El desalojo nocturno implicó a 400 agentes de policía y concluyó con dos detenidos y la intervención de diversos objetos contundentes y armas blancas. La Comunidad de Madrid ha ampliado su querella judicial para exigir que los responsables paguen también los costes causados por los daños en Metro de Madrid.

Una vez levantada la acampada de la Puerta del Sol, el Ayuntamiento capitalino y la Comunidad de Madrid empiezan a hacer públicos los daños causados durante estos 38 días en los que miles de personas llegaron a concentrarse para pedir soluciones en el ámbito de la vivienda.

El primer balance lo ha adelantado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en su cuenta de X, a pocas horas del desalojo. Según sus datos, las toneladas de residuos recogidas tras el levantamiento de la acampada ascienden a 36,2, un 88,2 % más que lo retirado en la acampada de 2011 (el 15-M).

El regidor recuerda además que se cifra en más de 30 millones de euros las pérdidas del comercio de la zona, a las que se refiere como "una nueva factura del sanchismo en Madrid".

Dos detenidos

El desalojo se produjo en torno a las tres de la madrugada de este martes, con 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal, además de bomberos y Servicios Sociales. Según fuentes policiales, unas 300 personas dormían en la plaza en ese momento; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eleva la cifra de desalojados a 334.

Asimismo, la Delegación del Gobierno informó de dos detenciones por desobediencia y resistencia.

Las tiendas de campaña han sido trasladadas a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame. Según las mismas fuentes, se utilizó incluso una excavadora para recoger los residuos que quedaban en la plaza.

Por su parte, la Policía Municipal ha detallado el material intervenido tras el desalojo, que Almeida ha calificado este martes con ironía de "pacífico". Se trata de tres aerosoles de autodefensa, cuatro cuchillos de distintas dimensiones, ocho rompecabezas artesanales, tres defensas extensibles, seis martillos, veintidós objetos contundentes, ocho cúteres, ocho cascos, dos máscaras antigás, dos escudos artesanales y cuatro bolsas con adoquines.

Metro, también afectado

El impacto no se limita al comercio. La Comunidad de Madrid ha ampliado la querella presentada contra el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para incluir los costes que la acampada ha supuesto para Metro de Madrid.

Así lo anunció el día del desmantelamiento de la concentración el recién nombrado consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, que apuntó a una "dejación de funciones" del exdelegado.

También os detallamos el material “pacífico” intervenido por la Policía Municipal tras el desalojo: - 3 aerosoles autodefensa (espráis) - 4 cuchillos de distintas dimensiones - 8 rompecabezas artesanales - 3 defensas extensibles - 6 martillos - 22 objetos contundentes - 8 cúteres - 8 cascos - 2 máscaras antigás - 2 escudos artesanales - 4 bolsas con adoquines — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 3, 2026

Metro ha sido, según el consejero, uno de los organismos más afectados. El Ejecutivo autonómico tuvo que realizar una limpieza extraordinaria de los pozos de ventilación de la zona, por el estado en el que se encontraban.

Fuentes de la Consejería informan a EL ESPAÑOL de que todavía están haciendo valoración económica total de daños, por lo que se desconoce por el momento la cifra, que "sumarán miles de euros". García Gómez espera, además, que quienes lideraron la concentración "respondan económicamente" del esfuerzo de devolver a Sol su estado anterior.

Por otro lado, Ayuso ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su delegado en Madrid hasta hace una semana de lo ocurrido: los considera "culpables, responsables del secuestro de este lugar público" y de los actos violentos de estos 38 días.

Ayuso agradeció su trabajo a la nueva delegada del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios de limpieza municipales, y avanzó que la Comunidad seguirá "reclamando por la vía judicial" que los responsables "paguen por todo el daño que han causado".

En la misma línea, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado que "estamos recuperando y limpiando Sol para los madrileños", y enlazó el desalojo con las elecciones del 29 de noviembre: "Esperamos recuperar y limpiar España para los españoles".

La versión de la Delegación

La Delegación del Gobierno, dirigida por Pilar Trinidad desde hace una semana, defiende el desalojo como una medida de "último recurso" tras un "proceso de actuación gradual". Sostiene que el derecho de reunión "no es ilimitado" y que la protesta cambió de naturaleza: las principales organizaciones se retiraron, muchas pernoctaciones correspondían ya a "personas sin hogar" y "colectivos vulnerables", y hubo "hechos presuntamente delictivos" que generaron un "peligro concreto para personas y bienes".

Insiste en que el desalojo se desarrolló "sin violencia", pero los acampados lo ven de otra manera. Desde la cuenta oficial de la acampada denunciaron una "intervención policial violenta" que habría dejado heridas a varias personas por "golpes y el uso de gas pimienta".

Mientras la Puerta del Sol recupera la normalidad, el recuento de daños sigue abierto: la valoración de Metro está pendiente y las reclamaciones judiciales anunciadas por la Comunidad no han hecho más que empezar.